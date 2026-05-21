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升哥打卡｜大阪毛马樱之宫四公里樱花长廊

旅游
更新时间：12:22 2026-05-21 HKT
发布时间：12:22 2026-05-21 HKT

在大阪赏樱，除了人来人往的大阪城之外，毛马樱之宫公园更有一种都市中难得的悠闲感。沿著大川河岸连绵4.2公里的步道，种了接近4800棵樱花树。樱花满开时，两岸粉红缎带交织，气势不凡。

毛马樱之宫以染井吉野樱为主，花瓣白中带粉，满开时如云似雾。此外还有优美的枝垂樱，丝丝垂落，更添意境。由于公园依河而建，环境清幽，也是野餐的好地方。

踏入四月上旬，樱花进入「见顷」后期，微风一吹便会呈现樱吹雪的美景。数千棵樱花树飘落花瓣的场面既浪漫又震撼，是赏樱的另一绝佳场景。

拍摄毛马樱之宫樱花小贴士：

  1. 樱花满开的日子只有一周左右，要把握时机拍摄。选择晴天拍摄，樱花会显得更鲜艳灿烂。
  2. 沿著步道，可拍摄两旁连绵不断的樱花全景。在河边可以拍摄樱花与城市建筑的合影，邻近的旧樱之宫公会堂的石建筑，能拍出异国情怀。
  3. 数千棵樱花落花时，场面如飘雪般浪漫，地面铺满粉红色的「花毯」，这也是拍摄的好时机。

 

拍摄器材 : iPhone 17 Pro Max 
地㸃 : 日本大阪毛马樱之宫
撰文 / 摄影 :  雷日升 

打卡达人 雷日升
打卡达人 雷日升

打卡达人 雷日升 - 香港资深纪实摄影师，80年代后期起任职新闻摄影师，至今超过30年。他曾任职星岛日报首席摄影记者、香港政府新闻处高级新闻事务经理（摄影） ，镜头下拍摄过中、英、美等大国的主席和元首，他获得香港报业公会、香港摄影记者协会多个摄影奖项，以及国际特赦组织人权新闻奖，亦拍过不少社会草根阶层，出版多本个人摄影集。

 

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