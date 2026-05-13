喷射飞航震撼价$28过大海！澳门船票优惠 周末夜航同价再送上网卡

又有惊喜澳门交通优惠！喷射飞航推出极具吸引力的船票折扣，让香港居民以超值价格轻松畅游澳门。本次快闪优惠涵盖单程及来回船票，最低票价仅需HK$28，更额外赠送实用的上网卡，是近期最不容错过的旅游著数！

5月14日10:00 开抢

【喷射飞航澳门船票优惠】

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喷射飞航澳门船票优惠 单程低至$28

喷射飞航推出极具吸引力的船票折扣优惠。

对于寻求快闪澳门之旅的旅客来说，这次的单程票价绝对是前所未见。喷射飞航将于5月14日上午10时正，准时开卖由香港上环前往澳门氹仔的单程船票，限量优惠价仅为HK$28（原价HK$220）。此优惠的一大亮点是，即使是周末或夜间航班，同样适用此震撼价格，为行程安排提供了极大的弹性。成功预订的旅客，还能独家获赠AIRSIM或eSIM上网卡一张，解决了过往在澳门上网的烦恼。

除了单程优惠，喷射飞航也为计划在澳门逗留更长时间的旅客准备了来回船票折扣。只要在预订时输入指定优惠码，即可享受远低于正价的票价。

单人来回优惠： 预订香港至澳门的来回船票，并输入优惠码【 TJMAY14 】，订单满HK$198即可减HK$22，折后每程船票仅由 HK$88 起，来回合计HK$176。

二人同行优惠： 若与亲友结伴出游，则可使用优惠码【TBMAY14】，预订二人来回船票满HK$624即减HK$72，折后每程船票低至HK$138。

喷射飞航作为连接港澳的主要交通方式，以其稳定、快速及舒适的服务深受旅客信赖。透过KKday线上预订，不仅能预先锁定优惠价格，更能省去在码头现场排队购票的时间，抵达后直接取票划位，让旅程更加顺畅。