珠海夜市美食2026｜珠海6大必去夜市攻略 过百摊档美食/牛杂串￥1/免费停车 珠海旅游好去处
发布时间：00:10 2026-05-09 HKT
大湾区火爆的顺德莫氏鸡煲，刚刚在珠海开分店，其实《正义女神》佘诗曼家乡珠海人气美食不少，香港人到珠海旅游，不妨参考本文介绍的六大夜市，可以一次过打卡海鲜美食、串烧、麻辣烫、螺蛳粉、臭豆腐、钵钵鸡、章鱼小丸子等，感受一下珠海的平民夜缤纷。
1. 夏湾夜市 珠海夜市天花板 必吃鸡蛋蚝仔鲜虾肠
夏湾夜市邻近拱北口岸，是珠海规模最大的夜市，百多米长的街道上，有百多个摊位，设有户外折枱折櫈，营业至凌晨五时半，长期人气旺盛。夏湾夜市南北美食齐全，从小炒、烧烤到甜品都有，网红摊档有：财记潮汕肠粉，必吃鸡蛋蚝仔鲜虾肠；东北大杨烧烤，推荐羊肉串、烤茄子、韭菜；恒生堂糖水，卖传统中式甜点。其他特色美食有烤生蚝、铁板鱿鱼、爆炒田螺、重庆烤苕皮、砂锅米线、臭豆腐、麻辣烫、串串香。
避雷提示：宜避开周末及假期高峰时段，人流超多，有些摊档要排长龙。
夏湾夜市（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区夏湾路208号夏湾购物广场
- 交通：公交101路、Z15路
- 自驾：导航「夏湾夜市」，停车位紧张
- 营业时间：21:45-次日05:30
- 电话：18926918526（夏湾夜市办公室）
2. 白藤头夜市 特色海鲜主题夜市 必吃烤大生蚝￥60/打
小红书网友推介的白藤头夜市，是珠海首个海鲜主题夜市，占地6000平方米，有50多家海鲜大排档、特色美食、饮品摊位，必吃烤生蚝￥60有12只，淋上蒜蓉辣椒，一口爆汁；手抓海鲜、椒盐皮皮虾、烤鱿鱼、海鲜粥、生腌、煎蚝烙。夜市旁边是水产批发市场，珠海的酒楼都在这里采购海鲜，游客可以购买生猛的花蟹、濑尿虾、鲍鱼等，给餐厅或大排档加工，加工费每道菜约￥20起。夜市还可打卡音乐表演和主题灯光，是一家大细港车北上消夜好去处。
避雷提示：关注微信公众号「珠海白藤头水产批发市场」，查询即日官方海鲜参考价及黑名单商户，提防受骗。
白藤头夜市（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市斗门区白藤街道藤湖街19号（白藤头水产批发市场旁）
- 交通：公交413路、Z121路、Z261路
- 自驾：导航「白藤渔乐圈海鲜夜市」，有大量免费停车位
- 营业时间：17:00-次日02:00
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3. 金鼎夜市 宝藏夜市规划整齐 必吃牛杂串￥1
金鼎市场停车场傍晚6点就变身夜市，五湖四海的美食云集，却规划整齐，小吃摊集中在中央，有就餐区，气氛热闹。小吃种类繁多，必吃海鲜大排档，乳山蚝（每打￥30）现开现烤，烤鱿鱼香气四溢。烧烤摊有南北风味：湛江烧烤、湖南烧烤、东北烧烤等，牛杂串￥1有交易。还有港式牛杂￥10、螺蛳粉、炒河粉、麻辣烫、铁板豆腐、凉拌凤爪、手打柠茶，吃尽特色美食，幸福感满满。
避雷提示：宜晚上10时前到达，避免深夜太早收摊。
金鼎夜市（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金鼎金峰中路金鼎市场
- 交通：公交3路、66路、68路、70路、998路、B9路、B10路、B20路、K2路、Z71路、Z72路
- 自驾：导航「金鼎市场停车场」，停车位充足
- 营业时间：18:00-次日01:00
- 电话：0756-2265935
4. 安堂夜市 学生饭堂平靓正 必吃古早芋泥饼
安堂夜市位于珠海科技学院南门旁，安堂村牌坊附近，交通方便，可谓学生的深夜食堂，美食种类多，价钱大众化，人均十多元就能吃到撑，性价比高。必吃美食有古早芋泥饼、铁板鱿鱼、鸡腿饼、酱爆猪手、砂锅粥、卤味、寿司、糖水、煎饼果子。还有特色美食东北包饭、东北锅包肉、四川凉拌菜、陕西肉夹馍、长沙臭豆腐。附近有餐厅、超市、美甲店等。
避雷提示：部分临时摊档卫生条件有限，宜光顾较干净的摊档，或光顾多人排队的摊档。
安堂夜市（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区安基路与福堂街二巷交叉口东南角（近珠海近航酒店）
- 交通：公交504路、Z104路、Z105路、Z107路。珠海轻轨「三灶东」站。
- 自驾：导航「安堂商业街」，附近有两个停车场，停车位充足
- 营业时间：17:00-24:00
- 电话：15812792896
5. 摩尔夜市 商场步行街吃喝俱全 必吃爆浆泡菜豆腐
摩尔夜市从拱北口岸步行十多分钟就到，往来澳门到此一游十分方便，摩尔广场、步行街的餐厅、店舖林立，晚上更有夜市，一百个美食摊档供应网红烧烤、特色卤味、炒粉面等街头小吃，是一家大细一站式旅游好去处。必吃美食爆浆泡菜豆腐、碳烤肉串、海鲜串烧、麻辣烫、螺蛳粉、臭豆腐、钵钵鸡、章鱼小丸子、 牛奶芋泥冰、糖水、珍珠奶茶等。
避雷提示：位置近关口，部分摊位价格比其他夜市贵，宜先逛一圈比较物价。
摩尔夜市（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区迎宾南路2095号摩尔广场步行街
- 交通：公交1路、10A路、11路、21路、32路、62路、B10路、K1路
- 自驾：导航「摩尔广场」，有1000个停车位，在商场消费享免费停车3小时
- 营业时间：20:00-04:00
- 电话：0756-8887722、13172451432
6. 唐人街夜市 老牌平民夜总会 必吃吴记秘制酱爆猪手
珠海金湾区最老牌的夜市唐人街，日间是街市，傍晚化身平民夜总会，铺天盖地的霓虹招牌，摊档九十多个，水果、衣服、杂货、风味美食都有，价钱实惠，烤串有低至￥1一串，部分当地人下班后，直接到夜市边走边吃，就当是吃晚餐。必吃美食有吴记秘制酱爆猪手、秘制小龙虾、烤生蚝、东北烤豆皮、臭豆腐。地道美食有卤味、打冷海鲜、杂粮煎饼、甘草水果、砂锅粥、炖汤及老火靓汤。
避雷提示：如果到市中心拱北、香洲等地区游玩，去金湾区车程50分钟，路途遥远。
唐人街夜市（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市金湾区伟民路50号唐人街市场
- 交通：公交201路、504路、801路、803路、K9路、Z101路、Z104路、Z108路、Z125路、Z129路、Z130路
- 自驾：导航「唐人街市场」，车辆可停放在嘉珠时代广场停车场
- 营业时间：16:30-次日01:00
文：林乐乐
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《正义女神》佘诗曼祖家在珠海官塘村，有七百多年历史，「佘氏大宗祠」现在作为村史馆，展示近二百张照片和三十多件展品。视后佘诗曼近年曾回官塘村祖祠拜祭，还参观佘氏大宗祠，和到访她祖父于长塘东巷的两座祖屋。村内有众多青砖、灰塑彩画的广府民居，祠堂、庙宇、「鹏轩学舍」、「观塘学校」，而中西合璧的「卓肥七故居」外廊以拱券和浮雕装饰。官塘村出品的民间美食茶果有百年历史，2006年入选广东省非物质文化遗产，官塘茶果种类多，萝卜糕、马蹄糕、红豆糕、五指抓等咸甜俱备。
珠海唐家湾镇有1300年历史，是广东五大文化名镇之一，也是珠海市的文化溯源地，保留较完整的村落「唐家湾古镇」，与香港大屿山隔海相望。古镇保留明末清初的建筑群，浮雕花板、屋脊图腾、砖雕、木雕都有特色。镇内景点有魁星文武庙、苏兆征故居、赤花山、唐家湾博物馆、唐家三庙等，还有咖啡室、小吃美食店、文创小店、文艺工作室。