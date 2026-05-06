澳门船飞5折！金光飞航半价优惠 上环往氹仔码头 暑假期间都适用
发布时间：18:14 2026-05-06 HKT
经常往返港澳两地的旅客注意！以提供优质快捷海上旅程而闻名的金光飞航，再次推出震撼市场的船票优惠。想以最划算的价格畅游澳门，绝对不能错过这次的限时快闪活动。当中除了有限量5折的单程船票外，还有极具弹性的周末及假期同价船票，并额外赠送澳门上葡京综合度假村的MOP100餐饮券，让旅程更添精彩！
【金光飞航｜澳门船票优惠】
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金光飞航限量5折 澳门船票低至$96起
对于追求极致性价比的旅客，这次的限量5折优惠绝对是不可错过的亮点。从香港上环港澳码头出发，前往澳门氹仔客运码头的标准舱单程船票，每位仅需HK$96（原价HK$192）。这意味著旅客可以用低于一百港元的价格，轻松享受约一小时舒适快捷的航程，抵达澳门展开精彩的旅程。此优惠数量有限，先到先得，适合已有初步计划、希望以最经济方式前往澳门的旅客。
弹性船票连MOP100餐券 周末假期不加价
如果您的行程安排需要更大的灵活性，另一款套票则是您的不二之选。只需HK$222（原价HK$342），即可购买一张弹性日期的单程船票兑换券。此票最大的卖点在于其灵活性，无论是周末、公众假期还是夜间航班，均无需额外支付附加费，让您可随心规划行程。船票更适用于香港往澳门或澳门返香港的路线。更吸引的是，购买此船票将额外获赠一张价值MOP100的上葡京餐饮券，且无需任何消费门槛即可直接当作现金使用，在享受旅途便利的同时，也能品尝到澳门的顶级美食。
【金光飞航｜澳门船票优惠】
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优惠及价格：
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【限量5折】单程标准舱船票： HK$96/位（原价HK$192）
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路线：香港上环 → 澳门氹仔
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【弹性日期】单程船票兑换券 + 上葡京MOP100餐券： HK$222/位（原价HK$342）
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路线：香港上环 ↔ 澳门氹仔
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特点：周末、假期、夜航同价，船票可于2026年10月26日前使用。
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预订日期： 2026年5月7日 10:00 至 2026年5月13日 23:59
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适用日期： 2026年5月8日 至 2026年10月26日
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乘船地点：
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香港：上环干诺道中200号信德中心三楼（港澳码头）
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澳门：氹仔客运码头
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条款及细则： 优惠船票数量有限，售完即止，详细条款以预订平台网站公布为准。
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