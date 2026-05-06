长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧

深圳地铁为60岁以上长者设有一系列出行优惠，包括免费乘搭地铁。然而，最近有网民在讨论区上发文，指深圳地铁的职员加强了身份验证，要求香港长者出示「港澳居民来往内地通行证」（即回乡证）这指定证件，并且不再接受以乐悠咭作为免费乘搭的凭证，事件引起网民热议。

网民热议「深圳地铁新规例」 长者免费乘搭需出示回乡证？

有网民近日于香港讨论区上，以「长者最近喺深圳搭地铁系免费通道要出示够称（秤）嘅回乡咭」为题分享个人经历，表示以往使用乐悠咭便能通过免费通道去搭地铁，但近期发现政策有变，「要出示回乡证，有啲情况佢仲要睇清楚你嘅年份先得」，询问其他网民有否留意到此情况。

该帖文一出后，引来大量网民留言，不少人表示有相同经历。有网民称，「上星期在大剧院坐去莲塘口岸要出示回乡证」，亦有人表示「个个站都睇得好紧，有时仲要去个 counter 度 check 个证够唔够秤添」。另外亦有网民亲眼目睹，在布吉站有男士因未能出示回乡证，最终需转用深圳通咭付费入闸。

网民有弹有赞︰为防止有人搏大雾

帖文更引发了网民对政策收紧原因的讨论，有部分人推测，改变可能与乐悠咭的申请资格有关，因「到60岁前三个月可申请」，导致可能有人未满60岁便已持有该咭，使内地职员难以核实年龄。另有意见认为，收紧措施是为防止有人「搏大雾」，使用伪造或样式相似的咭，故「做法正确，避免被人滥用」。

不过，亦有网民认为新措施合理，原因是乐悠咭在内地并非法定身份证明文件，「严格上乐悠咭又的确在中国内地不是身份证明文件，出示回乡咭是正确的」。有网民补充，过关北上本来就需要携带回乡证，出示一下并无不便，而且「见过大陆阿伯都被保安要求出示证件」，认为此举并非针对港人。

深圳地铁官网显示非新例 应为严格执行

事实上，根据深圳地铁官方网站的公开资料，年满60岁且不限户籍的长者免费乘搭地铁的规定，一直都列明需要凭本人有效的身份证、港澳居民居住证或港澳居民来往内地通行证等指定证件，意味著这并非「新例」，而是对既有规则的严格执行。

资料来源︰香港讨论区、深圳地铁