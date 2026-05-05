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香港各区北上巴士转乘优惠！往返福田/莲塘口岸「搭两程俾一程」 限指定支付方式

旅游
更新时间：17:19 2026-05-05 HKT
发布时间：17:19 2026-05-05 HKT

港人北上消费热潮持续，港铁及各大巴士公司不时推出优惠，方便港人节省交通费，玩得更尽兴！以九巴为例，日前推出往返福田及莲塘口岸的转乘优惠，由港九新界各区出发，乘搭九巴路线到元朗元点或形点I，再转乘B1或B9往返福田/莲塘口岸，只需支付票价较高一程即可，换言之可享有「搭两程俾一程」优惠，指定支付方式适用，即睇下文了解详情！

九巴北上转乘优惠！香港各区往返福田/莲塘口岸「搭两程俾一程」

九巴现时推出「八达通及电子支付巴士转乘计划」，为乘客提供第二程接驳巴士的车资折扣优惠，其中涵盖由港九新界各区往返福田口岸及莲塘口岸的路线，方便港人北上。如想使用优惠，乘客需使用同一张八达通或电子支付方式，于指定巴士站转乘B1或B9路线，系统将自动减免较低票价的一程车费，即搭两程巴士只需付一程车资。

港九新界北上转乘优惠！部分巴士路线+转乘站一览

由港岛、九龙及新界出发，均有相应的路线组合可以享受此转乘优惠。以下为各区出发前往福田口岸的热门路线及转乘资讯。如乘客前往香园围，可于形点I站乘坐B9或B9A；如由香园围往各区，可乘坐B9或B9A到形点II或元朗大马路站转乘。

港岛区往返福田口岸

  1. 九巴968线：铜锣湾天后站⇋元朗（西）总站
    • 九巴968线→转乘B1线→落马洲站（福田口岸）
    • 转乘站：形点I（九巴968线「元点」站下车后，步行前往）
    • 优惠后总车费：$27

九龙区往返福田口岸

  1. 九巴68X线：旺角（柏景湾）⇋洪水桥（洪福邨）
    • 九巴68X线→转乘B1线→落马洲站（福田口岸）
    • 转乘站：形点I（九巴68X线「元点」站下车后，步行前往）
    • 优惠后总车费：$16.2
  2. 九巴268X：高铁（西九龙站）⇋洪水桥(洪福邨)
    • 九巴268X线→转乘B1线→落马洲站（福田口岸）
    • 转乘站：形点I（于268X「元点」站下车后，步行前往）
    • 优惠后总车费：$16.2
  3. 九巴268C：观塘码头⇋朗屏站
    • 九巴268C线→转乘B1线→落马洲站（福田口岸）
    • 转乘站：形点I（于268X「元点」站下车后，步行前往）
    • 优惠后总车费：$20.8

新界区往返福田口岸

  1. 九巴68E：青衣站⇋元朗公园
    • 九巴68E线→转乘B1线→落马洲站（福田口岸）
    • 转乘站：形点I（于68E「元点」站下车线，步行前往）
    • 优惠后总车费：$13.9（福田出发$15.3）
  2. 九巴68M线：荃湾站⇋元朗西
    • 九巴68M线→转乘B1线→落马洲站（福田口岸）
    • 转乘站：形点I（于68M「元点」站下车线，步行前往）
    • 优惠后总车费：$13.9（福田出发$15.3）
  3. 九巴269D线：沥源⇋天富
    • 九巴269D线→转乘B1线→落马洲站（福田口岸）
    • 转乘站：元点
    • 优惠后总车费：$18.5
  4. 九巴B9线：屯门⇋香园围。莲塘口岸
    • 九巴B9线→转乘B1线→落马洲站（福田口岸）
    • 转乘站：形点I
    • 优惠后总车费：$21.3
  5. 九巴77K线：上水⇋元朗（凤翔路）
    • 九巴77K线→转乘B1线→落马洲站（福田口岸）
    • 转乘站：形点I
    • 优惠后总车费：$13.9（福田出发$15.3）
  6. 九巴276B：上水（彩园）⇋天富
    • 九巴276B线→转乘B1线→落马洲站（福田口岸）
    • 转乘站：新田运输交汇处
    • 优惠后总车费：$13.9（福田出发$15.3）

文：RY

资料及图片来源：九巴、小红书

延伸阅读：网民实测深夜北上交通！旺角小巴／直通巴 最平$35直达皇岗 拣呢种最舒服？

 

 

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