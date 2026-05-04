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九龙公园喷水池突爆红？大批内地旅客蜂拥打卡 网民不解「在拍啥呢？」 原来1影后曾取景拍照

旅游
更新时间：16:18 2026-05-04 HKT
发布时间：16:18 2026-05-04 HKT

五一黄金周吸引不少内地旅客来港旅游，除了人气食肆、热门景点及露营热点，不少人更会特地前往特定地点拍照留念。近日，有网民发现九龙公园喷水池成为旅客打卡位，惟不理解喷水池有何吸引，直言：「在拍啥呢？」原来，九龙公园喷水池曾经是这位影后取景拍照的地方，故此引来大批内地旅客蜂拥打卡，希望收获「同款喷水池」！

九龙公园喷水池突爆红？大批内地旅客蜂拥打卡 网民不解「在拍啥呢？」

小红书上不乏游港攻略及推介，当中不少网民发掘到另类香港风光，如旺角行人天桥、铜锣湾港铁站口、西营盘悬日景色等，成为旅客必影的打卡位之选，故此每逢假日及长假期都相当热闹。

除了上述提到的地点，有小红书网民发现近日九龙公园喷水池静悄悄成为全新旅客打卡位。虽然过去的周末天气阴晴不定，甚至曾一度发出黄色暴雨警告，但仍无阻旅客打卡兴致。从网民影片可见，喷水池被大批旅客围了一圈，旁边亦有为数不少的人排队等候打卡。

惟不少网民不理解香港喷水池何时成为打卡热点，甚至认为「有甚么好拍的这个，看了一圈评论区的照片，讲实话真的不好看啊」；也有网民表示周围没有太多景色，「感觉这没啥风景啊，大家都在拍啥呢？」。香港网民对此现象同样摸不着头脑，直言小时候才会于喷水池拍照，「我小时候80、90年代香港才会这样拍喷水池照」。同时，有网友对此表示欢迎，认为旅客们都非常守秩序，「不破坏环境，不影响他人，喜欢拍就拍啦！虽然没有想到这个喷水池竟然成了打卡点」、「大家没有相互打扰，很有秩序，何况也没有随地吐痰吸烟啊」。

喷水池翻新变浪漫淡紫色 曾为这位影后杂志取景地

九龙公园喷水池于去年3月升级换上新装，选用浪漫淡紫色为主调，不只有池身髹上新色，就连池边的座椅、墙身以及石柱都换上同样小清新风格。公园整体气氛显得优雅、柔和，晴天时阳光洒落池水时波光潾潾，甚有一番风味，故此成为旅客另一打卡位。其实，早于喷水池「变身」之先，金马奖影后范冰冰曾为内地杂志拍摄一辑美照，九龙公园喷水池便是其中一个取景地，加上浪漫紫色新装，故此引来陆续吸引旅客打卡，收获「范爷同款喷水池」！

文:RY

资料及图片来源:康文署、小词词@小红书、野生发发@小红书、遛小山@小红书

延伸阅读：逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点

 

 

 

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