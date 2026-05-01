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东京6大漫游花海胜景！必看粉红芝樱/湛蓝粉蝶花海/紫藤花隧道 附交通+花期

旅游
更新时间：10:15 2026-05-01 HKT
发布时间：10:15 2026-05-01 HKT

日本一年四季气候分明，尽管赏樱高峰期已过，踏入初夏仍不乏赏花好去处，单计东京近郊地区，便已有多个能细赏花卉绝景的人气热点，让你置身由芝樱、粉蝶花、紫藤花等构成的壮丽花海尽情打卡。

注：所有资料以官方最新公布作准。

东京近郊赏花景点6大推介！芝樱/紫藤花/粉蝶花

1. 芝樱：富士芝樱祭 富士山与粉红海

浓粉、桃红、纯白及淡紫色的芝樱构成精致画面。
浓粉、桃红、纯白及淡紫色的芝樱构成精致画面。

位于山梨县富士本栖湖度假村的「富士芝樱祭」，是日本首屈一指的观赏芝樱胜地。每年从4月中旬到5月下旬，约50万株芝樱在富士山脚下同步绽放，为大地铺上一层厚实的粉色地毯，与远方山顶仍覆盖著残雪的壮丽富士山构成一幅绝美画面。

芝樱虽然名字带有「樱」字，但其实是一种贴地生长的多年生草本植物，因花形似樱花而得名。园区内拥有多种色调，包括浓粉、桃红、纯白及淡紫色，层次分明，视觉震撼力十足。

除了如诗如画的花海，还有多个影相打卡位，如航行在粉红海中的「花海小舟」、极具童话感的「幸福黄色门扉」以及新设的「爱心长椅」。此外，场内还有以《彼得兔的故事》为灵感打造的「彼得兔英式花园」，游客可以在欧式庭园风格中享受下午茶。

会场设有「展望足汤」（收费），让游客能一边泡脚纾压，一边眺望富士山与缤纷花海，是视觉与触觉的双重享受。

2. 芝樱：羊山公园芝樱之丘 巨型粉色地毯

羊山公园「芝樱之丘」占地甚广，大片花海宛如大自然亲手编织的巨型手工地毯。
羊山公园「芝樱之丘」占地甚广，大片花海宛如大自然亲手编织的巨型手工地毯。

埼玉县秩父市的羊山公园「芝樱之丘」，是关东另一著名赏芝樱胜地。每逢4月中旬至5月初，这片占地逾1万6,000平方米的山丘会被厚厚的芝樱地毯完全覆盖，呈现出震撼人心的粉色大地景观。

羊山公园园内种植了超过40万株、约9个不同品种的芝樱。这些花朵以粉红、雪白、淡紫及天蓝色交织，排列出充满律动感的几何图形与流畅线条，宛如大自然亲手编织的巨型手工地毯。

最令人屏息的景色，莫过于以秩父市的象征——武甲山为背景。雄伟、棱角分明的石灰岩山体与脚下柔和、细致的粉色花海形成鲜明对比，是摄影爱好者捕捉日本春意的顶级构图。

除了花海，羊山公园正如其名，园内设有「绵羊牧场」，游客可以近距离观察可爱的绵羊，为赏花行程增添一份温馨的牧场风情。\

3. 粉蝶花：国营常陆海滨公园 湛蓝色无尽花海

每年粉蝶花盛开季节都吸引不少人到来朝圣。
每年粉蝶花盛开季节都吸引不少人到来朝圣。

茨城县的国营常陆海滨公园，是县内最具代表性景点，每逢春季都会迎来一场如梦似幻的视觉盛宴。当中最令人神往，莫过于在「三晴之丘」上盛开的530万株粉蝶花。这片被誉为「世界十大浪漫花海」之一的景观，将大地染上一层纯净的粉蓝色，与湛蓝的天空及远处的太平洋水色交织，构成海天一色的绝美构图。

漫步于起伏的丘陵步道间，视野所及皆是细小玲珑的蓝色花瓣。粉蝶花在西方又名「婴儿的蓝眼睛」，其色彩轻盈且透亮，随风摇曳时仿佛地上的云朵。随着步道缓缓登顶，能从海拔58米的高度俯瞰整座公园，一侧是湛蓝花海，另一侧则是翠绿的松林与壮阔海景，这种辽阔的空间感让人瞬间忘却都市烦嚣。

在花季期间，园内会推出与花色相呼应的蓝色梳打口味软雪糕，让游客在赏花的同时品尝到春天的清凉。若是在4月底前来，还能同时观赏到「玉子之森花园」里五彩缤纷的郁金香，与粉蓝色的丘陵形成鲜明对比。

  • 花期：4月中旬至5月上旬
  • 交通：东京乘JR常磐线特急至胜田站，转乘往海滨公园巴士。
  • 网址：www.hitachikaihin.jp

4. 粉蝶花：国营昭和记念公园 东京都后花园

蓝色花海与周边葱郁的林木相映成趣。
蓝色花海与周边葱郁的林木相映成趣。

位于立川市的国营昭和记念公园，是东京都内有名的粉蝶花观赏胜地，而且交通非常便捷。集中于园内「花之丘」的粉蝶花海，规模虽不如茨城的国营常陆海滨公园，仍足以拍出大地染成一片纯净粉蓝的醉人画面。

粉蝶花在日本又称「琉璃唐草」，单朵不过指尖大小，但当成千上万株齐聚在起伏的小丘上时，便汇聚成了一片无边无际的蓝色地毯。在清晨阳光直射下，花瓣边缘闪烁著微光，远处的蓝天与地面的花海在视线尽头交汇，令人产生一种漫步在云端的错觉。

与茨城那种壮阔的海边气息不同，昭和记念公园的粉蝶花多了一份森林的幽静。微风拂过，空气中夹杂着泥土的芬芳与淡淡草木香。由于公园占地极广，这里的蓝色花海常与周边葱郁的林木相映成趣。若是花期抓得准，甚至能看见残余的淡粉樱花瓣飘落在蓝色花丛中，形成「粉蓝交织」的珍贵奇景。

  • 花期：4月中旬至5月中旬
  • 交通：新宿乘JR中央线至立川站，步行约10分钟。
  • 网址：www.showakinen-koen.jp

5. 紫藤花：足利花卉公园 奇幻紫色隧道

数以万计的紫色花穗如瀑布般垂挂而下。
数以万计的紫色花穗如瀑布般垂挂而下。

栃木县的足利花卉公园被誉为「世界最美的藤花景点」，园内最引人入胜莫过于树龄超过160年的「大藤」。在广达逾千平方米的棚架上，数以万计的紫色花穗如瀑布般垂挂而下，长度可达1.8米。除了经典的深紫色大藤，园中还可找到长80米的白藤隧道与稀有的黄花藤，不同色泽交织出如梦似幻的隧道，让人仿佛置身于《阿凡达》世界。

漫步于藤花架下，空气中弥漫一股清新而优雅的淡香味。这种香气既舒缓身心，更为这场视觉飨宴增添层次感，让人不自觉地放慢脚步，沉浸在自然静谧的氛围中。

入夜后的足利花卉公园展现出截然不同的魅力。园方利用专业的灯光投射技术，点亮了每一簇下垂的花穗。在灯光映衬下，紫色的花朵在夜色中透出晶莹剔透的质感，与水面上的倒影相呼应，营造出一种超脱现实的奇幻感。

  • 花期：4月中旬至5月中旬
  • 交通：东京乘JR宇都宫线/东北新干线至小山站，转乘两毛线至足利花卉公园站。
  • 网址：www.ashikaga.co.jp

6. 紫藤花：龟户天神社 紫藤与晴空塔同框

位处市中心的龟户天神社是东京第一赏藤胜地。
位处市中心的龟户天神社是东京第一赏藤胜地。

位于东京都江东区的龟户天神社，素有「东京第一赏藤胜地」美誉。每逢4月中旬至下旬，这里便会迎来一年中最梦幻的时刻——紫藤花祭。这场花卉盛宴深深植根于江户时代的庶民文化中，曾出现在歌川广重的《名所江户百景》画作，承载着悠久的历史底蕴。

龟户天神社赏花焦点首推围绕著心字池搭建的巨大藤棚。数以万计的紫藤花穗从棚架上垂挂而下，宛如一道垂落的紫色瀑布。当微风拂过，花穗轻轻摇曳，空气中弥漫著淡淡清香，营造出一种超脱的宁谧感。

神社内最具标志性的结构是横跨池水的红色太鼓桥。从桥顶俯瞰，紫色花海与朱红色的拱桥交相辉映，形成强烈的色彩对比。

花祭期间，神社在入夜后会进行点灯。在灯光的映衬下，紫藤花展现出与白天截然不同的神秘姿态。

  • 花期：4月中旬至下旬
  • 交通：JR总武线龟户站/锦糸町站步行约15分钟。
  • 网址：kameidotenjin-sha.jp

文：Joe　图：资料图片

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