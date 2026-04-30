五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
发布时间：10:00 2026-04-30 HKT
五一劳动节北上｜口岸人流官方预测｜5月1日长假期将至，预计将有大量市民经各陆路口岸北上。为协助旅客规划行程，深圳市口岸办公室 昨日（29日）发布了官方人流预测，有助避开人流高峰。另外深圳港铁亦宣布于假期期间，调整服务时间，北上交通更多选择。
深圳8大口岸长假期人流预测 罗湖/福田最繁忙
根据官方预测，本次五一长假的日均出入境人次，罗湖口岸将高达23万、福田口岸万、深圳湾口岸18万。莲塘口岸相对日均人次较少，预测约10万。官方估计，人潮将集中在特定时段。为确保行程顺畅，建议旅客留意并尽量避开以下出境（北上）高峰时段：
-
节前晚间：预计 4月30日（星期二）的18:00至21:00 将迎来第一波香港居民北上的客流高峰。
-
长假首日：5月1日（星期三） 为整个假期的出境最高峰，预计 上午8:00至中午，以及 下午至晚间 时段，各大口岸将持续出现密集人流。
以下为各主要口岸于假期期间的出境（往深圳）高峰时段预测：
|口岸
|开放时间
|出入境方向
|预计客流高峰时段
|预计客流高峰日期
|罗湖口岸
|6:30至24:00
|入境深圳
|
8:00至15:00
16:00至20:00
|4月30日至5月2日
|出境
|
8:00至12:00
16:00至23:00
|5月3日至5月5日
|皇岗口岸
|24小时通关
|入境深圳
|
8:30至12:00
22:30至次日2:00
|5月1日至5月3日
|出境
|22:30至次日2:00
|5月5日
|深圳湾口岸
|6:30至24:00
|入境深圳
|8:00至13:00
|5月1日至5月3日
|出境
|15:00至21:00
|5月4日至5月5日
|福田口岸
|6:30至22:30
|入境深圳
|
8:00至12:00
15:00至21:00
|5月1日至5月4日
|出境
|
9:00至11:00
18:00至22:00
|5月5日
|广深港高铁西九龙站口岸
|6:30至23:30
|入境深圳
|
8:00至10:00
15:00至17:00
|4月30日至5月3日
|出境
|
9:00至13:00
21:00至22:00
|5月4日至5月5日
|莲塘口岸
|7:00至22:00
|入境深圳
|8:30至13:00
|5月1日至5月3日
|出境
|15:00至21:00
|5月4日至5月5日
|蛇口邮轮母港
|7:00至22:30
|入境深圳
|
8:00至10:00
15:00至17:00
|5月1日至5月3日
|出境
|
9:00至13:00
21:00至22:00
|5月4日至5月5日
|深圳机场口岸
|24小时通关
|入境深圳
|
5:00至8:00
10:00至13:00
|4月30日至5月3日
|出境
|
10:00至12:00
22:00至24:00
|5月4日至5月5日
资料来源：深圳市人民政府口岸办公室
避开「入境内地」高峰时间 3招畅通通关
为实现高效通关，旅客可考虑以下策略：
-
选择非高峰时段出行：选择在预测高峰时段以外的时间过关，例如在长假前夕的下午时段，或5月1日口岸开放的清晨时分。
-
考虑人流较平稳的口岸：相较于人流高度集中的罗湖、福田及深圳湾口岸，蛇口口岸在假期期间的人流预计相对平稳，可作为备选通关口岸。
-
利用实时资讯工具：出发前，旅客可透过香港入境事务处的流动应用程式或香港保安局推出的「口岸通」平台，查阅各口岸实时的估计轮候时间，该资讯约每15分钟更新一次。
深圳港铁4号／13号线延长服务 出游更尽兴
为配合假期市民及旅客的夜间出行需求，深圳港铁将调整服务时间。在 4月30日至5月5日期间，连接 福田口岸 的深圳港铁 4号线 及连接 深圳湾口岸 的 13号线 均有延长服务，部分线路的最晚服务时间可至次日凌晨2时后，以便利夜归乘客。
深圳港铁 4号线 调整详情：
|日期
|福田口岸站
|牛湖站
|深圳北站 双方向
|4月30日-5月2日
|次日00:41
|次日00:30
|不早于次日01:00
|5月3日
|23:44
|23:30
|不早于次日00:00
|5月4日-5月5日
|次日01:55
|次日01:42
|不早于次日02:15
深圳港铁 13号线 调整详情：
|日期
|深圳湾口岸站
|上屋站
|4月30日-5月2日、5月5日
|次日00:00
|次日00:00
资料来源：深圳口岸发布
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