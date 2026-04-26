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澳门发财车4.25起试行新路线！3大主题覆盖妈阁片区/中南区关前街 附上车站点+班次

旅游
更新时间：11:15 2026-04-26 HKT
发布时间：11:15 2026-04-26 HKT

澳门与香港相邻，相隔约1小时的船程，加上24小时务的港珠澳大桥「金巴」，吸引不少港人于假日时前往澳门放松一下。为了让旅客能深度游历澳门及了解当地历史文化，澳门特区政府联同6大综合度假休闲企业，推出「『休』旅巴士．社区探趣」计划，让俗称「发财车」的穿梭巴路线增添站点，覆盖中南区关前街及妈阁塘片区等，方便旅客探索地道美食和特色店舖，即睇上车站点及班次！

澳门发财车4.25起试行新路线！3大主题覆盖妈阁片区/中南区关前街

日常假期澳门充满不同地区的旅客，即将来临的五一黄金周应能吸引更多游客前往观光及放松。澳门交通选择众多，除了巴士、的士之外，各大度假酒店亦有穿梭巴士接载客人。最近澳门特区政府联同6大综合度假休闲企业，推出「『休』旅巴士．社区探趣」计划。此计划为俗称「发财车」的酒店穿梭巴士，在原有路线上增添途经社区设置合适的站点，覆盖范围包括北区、新口岸区、中南区关前街及妈阁塘片区等，让旅客能便捷地走访社区，探索地道美食和特色店舖，体验丰富的本地特色文化。

「休」游巴士计划沿线覆盖逾千家商户，藉将穿梭巴士的落客站点适当延伸至澳门不同社区，引导旅客深入其中，并配合各区的多元活动，包括五一假期行人专用区、妈阁慢活节和康公夜市等引流拓客，进一步推动社区经济。「休」游巴士将于4月25日起开始试行营运，推出以下3大主题路线：

  1. 「假期轻松游」：劳动节假期4月29日至5月5日推出，配合假日社区活动，途经新口岸区及关前街
  2. 「探食时光机」：4月25日至7月26日期间逢周末行驶，途经北区、新桥区、沙梨头街，串联不同社区的特色美食
  3. 「周末趣悠游」：4月25日至7月26日连周末行驶，途经妈阁区及南湾雅文湖畔，以探索社区休闲景点和趣味体验为主题

特设「休」游巴士手机网页 查看班次/路线/景点

此外，为方便旅客掌握穿梭巴士班次及路线等资讯，经济及科技发展局特别设立「休」游巴士手机资讯网页，提供穿梭巴士的班次时间、停靠站点、社区地图、区内景点，及收录约300家特色商户资讯等内容，让旅客可随时掌握讯息，深入了解和体验社区不同的魅力。

「休」游巴士路线

路线1上车站及班次：

  1. 上葡京：上午10:00及下午3:00
  2. 新濠影汇：上午11:00及下午4:00
  3. 永利皇宫：中午12:00及下午5:00
  4. 美狮美高梅：下午1:00
  5. 威尼斯人酒店：下午2:00
  6. 银河酒店：下午3:30
  • 停靠站：祐汉
  • 行驶日期：4月25日至7月26日（逢星期六、日）

路线2上车站及班次：

  1. 美狮美高梅：上午10:00及下午3:00
  2. 银河酒店：上午11:00及下午4:00
  3. 伦敦人：中午12:00及下午5:00
  4. 上葡京：下午1:00
  5. 永利皇宫：下午2:00
  6. 新濠影汇：下午3:30
  • 停靠站：三盏灯
  • 行驶日期：4月25日至7月26日（逢星期六、日）

路线3上车站及班次：

  1. 银河酒店：下午3:00
  2. 威尼斯人酒店：下午4:00
  3. 新濠影汇：下午6:00
  • 停靠站：观音像海滨休憩区、新口岸
  • 行驶日期：4月29日至5月5日（每天）

路线4上车站及班次：

  1. 上葡京：下午5:00
  2. 永利皇宫：晚上7:00
  3. 美狮美高梅：晚上8:00
  • 停靠站：澳门大赛车博物馆、新口岸
  • 行驶日期：4月29日至5月5日（每天）

路线5上车站及班次：

  1. 伦敦人：下午1:00
  2. 上葡京：下午2:00
  3. 新濠影汇：下午3:00
  4. 永利皇宫：下午4:00
  5. 银河酒店：下午5:00
  6. 美狮美高梅：下午6:00
  • 停靠站：妈阁、南湾．雅文湖畔
  • 行驶日期：4月25日至7月26日（逢星期六、日）

路线6上车站及班次：

  1. 银河酒店：下午6:00
  2. 永利皇宫：下午6:30
  3. 伦敦人：晚上7:00
  4. 新濠影汇：晚上7:30
  5. 上葡京：晚上8:00
  6. 美狮美高梅：晚上8:30
  • 停靠站：沙梨头美食广场、康公庙
  • 行驶日期：4月25日至7月26日（逢星期六、日）

路线7上车站及班次：

  1. 新濠影汇：下午3:00
  2. 永利皇宫：下午4:00
  3. 美狮美高梅：下午5:00
  4. 银河酒店：下午6:00
  5. 伦敦人：晚上7:00
  6. 上葡京：晚上8:00
  • 停靠站：沙梨头美食广场、康公庙
  • 行驶日期：4月29日至5月5日（假期特别加开班次）

文：RY
资料及图片来源：澳门旅发局

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