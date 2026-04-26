澳门发财车4.25起试行新路线！3大主题覆盖妈阁片区/中南区关前街 附上车站点+班次
更新时间：11:15 2026-04-26 HKT
发布时间：11:15 2026-04-26 HKT
发布时间：11:15 2026-04-26 HKT
澳门与香港相邻，相隔约1小时的船程，加上24小时务的港珠澳大桥「金巴」，吸引不少港人于假日时前往澳门放松一下。为了让旅客能深度游历澳门及了解当地历史文化，澳门特区政府联同6大综合度假休闲企业，推出「『休』旅巴士．社区探趣」计划，让俗称「发财车」的穿梭巴路线增添站点，覆盖中南区关前街及妈阁塘片区等，方便旅客探索地道美食和特色店舖，即睇上车站点及班次！
澳门发财车4.25起试行新路线！3大主题覆盖妈阁片区/中南区关前街
日常假期澳门充满不同地区的旅客，即将来临的五一黄金周应能吸引更多游客前往观光及放松。澳门交通选择众多，除了巴士、的士之外，各大度假酒店亦有穿梭巴士接载客人。最近澳门特区政府联同6大综合度假休闲企业，推出「『休』旅巴士．社区探趣」计划。此计划为俗称「发财车」的酒店穿梭巴士，在原有路线上增添途经社区设置合适的站点，覆盖范围包括北区、新口岸区、中南区关前街及妈阁塘片区等，让旅客能便捷地走访社区，探索地道美食和特色店舖，体验丰富的本地特色文化。
「休」游巴士计划沿线覆盖逾千家商户，藉将穿梭巴士的落客站点适当延伸至澳门不同社区，引导旅客深入其中，并配合各区的多元活动，包括五一假期行人专用区、妈阁慢活节和康公夜市等引流拓客，进一步推动社区经济。「休」游巴士将于4月25日起开始试行营运，推出以下3大主题路线：
- 「假期轻松游」：劳动节假期4月29日至5月5日推出，配合假日社区活动，途经新口岸区及关前街
- 「探食时光机」：4月25日至7月26日期间逢周末行驶，途经北区、新桥区、沙梨头街，串联不同社区的特色美食
- 「周末趣悠游」：4月25日至7月26日连周末行驶，途经妈阁区及南湾雅文湖畔，以探索社区休闲景点和趣味体验为主题
特设「休」游巴士手机网页 查看班次/路线/景点
此外，为方便旅客掌握穿梭巴士班次及路线等资讯，经济及科技发展局特别设立「休」游巴士手机资讯网页，提供穿梭巴士的班次时间、停靠站点、社区地图、区内景点，及收录约300家特色商户资讯等内容，让旅客可随时掌握讯息，深入了解和体验社区不同的魅力。
「休」游巴士路线
路线1上车站及班次：
- 上葡京：上午10:00及下午3:00
- 新濠影汇：上午11:00及下午4:00
- 永利皇宫：中午12:00及下午5:00
- 美狮美高梅：下午1:00
- 威尼斯人酒店：下午2:00
- 银河酒店：下午3:30
- 停靠站：祐汉
- 行驶日期：4月25日至7月26日（逢星期六、日）
路线2上车站及班次：
- 美狮美高梅：上午10:00及下午3:00
- 银河酒店：上午11:00及下午4:00
- 伦敦人：中午12:00及下午5:00
- 上葡京：下午1:00
- 永利皇宫：下午2:00
- 新濠影汇：下午3:30
- 停靠站：三盏灯
- 行驶日期：4月25日至7月26日（逢星期六、日）
路线3上车站及班次：
- 银河酒店：下午3:00
- 威尼斯人酒店：下午4:00
- 新濠影汇：下午6:00
- 停靠站：观音像海滨休憩区、新口岸
- 行驶日期：4月29日至5月5日（每天）
路线4上车站及班次：
- 上葡京：下午5:00
- 永利皇宫：晚上7:00
- 美狮美高梅：晚上8:00
- 停靠站：澳门大赛车博物馆、新口岸
- 行驶日期：4月29日至5月5日（每天）
路线5上车站及班次：
- 伦敦人：下午1:00
- 上葡京：下午2:00
- 新濠影汇：下午3:00
- 永利皇宫：下午4:00
- 银河酒店：下午5:00
- 美狮美高梅：下午6:00
- 停靠站：妈阁、南湾．雅文湖畔
- 行驶日期：4月25日至7月26日（逢星期六、日）
路线6上车站及班次：
- 银河酒店：下午6:00
- 永利皇宫：下午6:30
- 伦敦人：晚上7:00
- 新濠影汇：晚上7:30
- 上葡京：晚上8:00
- 美狮美高梅：晚上8:30
- 停靠站：沙梨头美食广场、康公庙
- 行驶日期：4月25日至7月26日（逢星期六、日）
路线7上车站及班次：
- 新濠影汇：下午3:00
- 永利皇宫：下午4:00
- 美狮美高梅：下午5:00
- 银河酒店：下午6:00
- 伦敦人：晚上7:00
- 上葡京：晚上8:00
- 停靠站：沙梨头美食广场、康公庙
- 行驶日期：4月29日至5月5日（假期特别加开班次）
文：RY
资料及图片来源：澳门旅发局
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