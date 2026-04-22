升哥打卡｜大阪城公园樱花盛放

每年三至四月春天，是大阪城公园赏樱的最佳时节。园内约三千棵樱花树同时绽放，与宏伟的天守阁交相辉映，构成震撼人心的经典画面，堪称日本樱花拍摄最具代表性地标之一。

大阪城公园的樱花品种丰富，不限于常见的染井吉野樱。全园约三千棵樱花树中，主力为染井吉野樱，此外还有山樱、枝垂樱、八重樱与大岛樱等。赏花期一般从三月下旬持续至四月中旬。

在樱花满开前后，园内的「西之丸庭园」会加开夜间时段。约三百棵樱花在精心设计的灯光照射下，与夜幕中的天守阁相互辉映，营造出迷人的夜樱景致。

要拍下天守阁与樱花同框的梦幻构图，首选「西之丸庭园」。园内约三百株以染井吉野樱为主的樱花，在天守阁前方层层绽放。从庭园向西仰望，可将整座天守阁尽收眼底，是公认的绝佳角度。此外，在护城河前可拍摄到完整的环境画面；再稍走远一点到空地，还能捕捉到两棵枝垂樱在黄昏时与金碧辉煌的天守阁形成的虚实对比。

拍摄大阪城天守阁樱花小贴士：

下午时分 - 在西之丸庭园可顺光拍摄天守阁与樱花全景。黄昏时的夕阳会反射在天守阁的金色装饰上，闪闪发光。 夜樱拍摄 - 樱花满开期间，西之丸庭园晚间开放赏夜樱。现场光线较弱，建议使用三脚架、慢速快门曝光，或携带补光灯辅助拍摄。 护城河与枝垂樱 - 走近护城河，能拍出前景漫天樱花搭配天守阁的特殊效果；远处垂落的樱花枝条也别具风味。

拍摄器材 : iPhone 17 Pro Max

地㸃 : 日本大阪城公园

撰文 / 摄影 : 雷日升

打卡达人 雷日升

打卡达人 雷日升 - 香港资深纪实摄影师，80年代后期起任职新闻摄影师，至今超过30年。他曾任职星岛日报首席摄影记者、香港政府新闻处高级新闻事务经理（摄影） ，镜头下拍摄过中、英、美等大国的主席和元首，他获得香港报业公会、香港摄影记者协会多个摄影奖项，以及国际特赦组织人权新闻奖，亦拍过不少社会草根阶层，出版多本个人摄影集。