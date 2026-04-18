《试真D》东莞/珠海5间好评餐厅！百年老宅精品素食/30年老字号粤菜馆/柴火竹筒饭

试真D｜TVB电视节目《试真D》开播近一星期，成功获不少观众关注。早前，主持人江美仪、周嘉洛及吴业坤走访东莞及珠海各区，实试多间在饮食平台评价两极的食店，并亲自为各间餐厅作出「小众点评」评分，务求看看这些食店究竟是否名乎其实。本文整理5间位于东莞及珠海、「小众点评」有3分以上的餐厅，包括隐身于百年老宅的精品素食餐馆、屹立当地30年的老字号粤菜餐厅以及柴火明烧竹筒饭等，下次北上不妨一试！

《试真D》东莞/珠海5间餐厅推介！评分达3分以上 必试精品素菜/原只烧鹅髀

1. 东轩里．四季融合蔬食（珠海）

这间纯素餐厅位于珠海北山大院的历史建筑群，隐身于古色古香的宅院内，室内装潢精致，如置身岭南庭园，供应多款精心烹调的纯素菜式，如椒麻猴头菇、绝味脆藕、素威灵顿牛排等，味道佳而摆盘精致，环境更非常适合拍照打卡，人气极高！

主持人「小众评分」：4.1/5

东轩里．四季融合蔬食

地址：南屏北山正街57号北山北四巷28号铺

营业时间：星期一至日11:30 - 21:30

电话：13326636969

2. 绿贝美食（眺景楼店）（东莞）

绿贝美食凭著一道咖啡肠粉爆红网络（图片来源：shan-non-h-k@小红书）

位于东莞住宅区的平价早餐店，每日只营业4小时，供应各式肠粉、面食及粥品，肠粉皮薄且嫩滑，不少网民推介必试海苔流心蛋牛肉肠，而招牌肉片蒸伊面亦是店内皇牌菜式。早前，店家以一道自创的「咖啡肠粉」于网络爆红，独特口味吸引不少食客前往尝鲜。

主持人「小众评分」：4.33/5

地址：花园新村长发路与黎屋围路交叉口北150米

营业时间：星期一至五06:30-10:30；星期六至日06:30-11:00

3. 和庆食馆（总店）（东莞）

和庆食馆招牌「和庆豆皮鸡」（图片来源：hihihi@小红书）

和庆食馆于东莞石龙区开业超过30年，为当地的老字号餐厅，主打传统粤菜，以招牌「和庆豆皮鸡」闻名，以「三泡三吊」方式烹调，外皮香脆，肉质紧致。此外，招牌泰汁无骨猪手、古法烧肉、脆皮烧鹅及炒豆角等亦是餐厅人气菜式，加上用餐环境舒适，适合想坐低慢慢叹的朋友。

主持人「小众评分」：3.5/5

地址：绿化西路大华名店城201号（第一、二层中场部分）

营业时间：星期一至日11:00-14:00、17:00-21:00

电话：76986609097

4. 芷竹竹筒饭．本地第一家（大岭山．松山湖．横岗湖店）（东莞）

餐厅主打荔枝柴明火竹筒饭及小菜，拥有竹子和柴火的独有香气，招牌菜式包括竹筒腊味饭、竹筒南瓜排骨、竹筒手打猪肉丸、竹筒焗大虾等，腊味饭可以淋上店家特制酱油，更添油润咸香。不过，由于菜式基本是现场即叫即烧，因此需时30至40分钟，紧记预留充足时间。

主持人「小众评分」：3.67/5

地址：厚街镇环湖路102号101室

营业时间：星期一至日09:30-20:30

电话：18946733403

5. 石龙肥诚烧鹅餐厅（东莞）

石龙肥诚烧鹅餐厅（总店）（图片来源：小黄姜姜@小红书）

餐厅起源自石龙老城区，开业超过13年，主打港式烧味，招牌烧鹅以高温现烤，选用9斤左右的清衰黑棕鹅，肉质紧实，脂肪丰富。不少网民均建议必点原只烧鹅髀，外皮香脆，油香十足。