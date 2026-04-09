全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐

深圳湾免费接驳巴士｜宝能免费线T231｜热爱北上深圳吃喝玩乐的市民，又有好消息！以往从深圳湾口岸前往市区，总要面对步行或转乘公车的难题。但自4月开始，一条免费巴士路线「宝能免费线T231」将口岸、大型购物中心宝能太古城及地铁站无缝连接，提供一站式吃喝玩乐的完美方案，无论是家庭亲子出游还是朋友相约逛街，都变得格外轻松！

深圳湾宝能免费巴士线T231 连接口岸/商圈/地铁

新开通的「宝能免费线（T231）」是一条环状线路，连接了深圳湾片区三大核心地标：深圳湾口岸公车首末站、宝能太古城及海月地铁站。这条路线的设立，旨在将每日人流络绎不绝的通关口岸、拥有超过300个品牌的指标性商场，以及作为片区主要交通枢纽的地铁2号线站点串联起来，满足市民及旅客的短程接驳需求。

购物美食天堂：宝能太古城（All City）

作为T231路线的核心站点，占地11万平方公尺的宝能太古城（All City）是南山区一个集购物、餐饮、休闲于一体的综合性地标商圈。这里汇集了各式中西佳肴、特色咖啡店与手摇饮品店，满足不同食客的味蕾。除了美食，商场内还设有流行服饰店、美容中心、健身房、瑜珈馆，甚至连武术道馆和牙医诊所都一应俱全。其优越的地理位置和相对悠闲的购物环境，使其成为周边社区居民和年轻家庭的首选消费场所。

放电好去处：深圳新晋亲子乐园

搭乘免费巴士抵达海月地铁站后，步行即可到达2024年末才全新开放的「深圳人才公园二期」。这个被誉为「深圳公园顶流」的亲子乐园，凭借其卓越的设计和丰富的游乐设施，迅速成为人气热点。公园内规划了多个主题区域，包括无动力器材区、绳索攀爬区、大型滑梯区以及清凉的戏水区和沙池，能让不同年龄层的孩童都能找到属于自己的乐趣。园区设计充分考虑到家长的需求，不仅设有充足的休息座椅、遮阳伞，更配备了干净的洗手间、母婴室及咖啡厅，让陪伴的时光也变得舒适惬意。

深圳湾宝能免费巴士线T231

停靠站（循环线） ： 深圳湾口岸公车首末站 宝能太古城 海月地铁站（2号线）

服务时间 ：每日 09:00 – 19:00 （约30-60分钟一班）

票价：免费

条款与细则：

巴士服务时间及班次可能因应实际交通状况有所调整，建议出行前预留充裕时间。

所有景点及商场的开放时间请以其官方公布为准。

图片来源：恬恬今天去哪玩、观音奶茶、阡阡语＠小红书