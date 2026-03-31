机场快线长者半价！复活节3大优惠 符合1条件免费

复活节长假期将至，不少人已计划好外游行程。以快捷、稳定著称的机场快线，向来是往返市区与机场的理想交通选择。为迎接旅游旺季，机场快线特别推出一系列复活节优惠，当中包括小童免费乘搭、长者半价优惠，以及低至$42.5的团体票，让不同客群都能享受超值旅程！

复活节出行优惠三重奏 机场快线长者半价

机场快线特别推出一系列复活节优惠，当中包括小童免费乘搭、长者半价优惠。

为方便家庭及长者旅客轻松出游，机场快线推出了三项主要的「复活节彩蛋」优惠。首先是「小童免费」优惠，由即日起至2026年5月3日，3至11岁持有有效小童八达通的儿童，可免费乘搭机场快线往返香港、九龙或青衣站及机场站，亦可免费前往亚洲国际博览馆站。此优惠无论是带孩子出国旅游，或是到博览馆观看表演，都能大大减省交通开支。

第二项优惠专为长者而设，60岁或以上持有有效乐悠咭的乘客，在上述同样的优惠期内，可以半价乘搭机场快线，往返市区及机场。长者更可享免费港铁接驳服务，让他们能轻松自在地与家人朋友同行，享受旅途的乐趣。

结伴同游更划算 成人票低至$42.5

对于与朋友或伴侣结伴外游的旅客，机场快线的「团体票」优惠绝对是不二之选。此优惠将维持至2026年8月31日，不论是2人、3人还是4人同行，只要一同到机场快线客务中心（博览馆站除外）购票，即可享高达五八折的票价优惠。举例来说，若四人同行由青衣站出发，平均每人票价仅为HK$42.5，极具吸引力，让旅程从一开始就省下不少。

会员限定快闪 1 MTR分抢免费车票

除了上述优惠，MTR Mobile会员更可参与逢星期三举行的「1 MTR分快抢」活动。在4月份的1、8、15及22日，会员只需于中午12时后登入MTR Mobile应用程式，即有机会用1 MTR分换领机场快线免费单程车票（每日100份）、半价电子优惠券（每日500份）或七折电子优惠券（每日1,000份），数量有限，先到先得。

此外，机场快线亦提供独家七折优惠码「AELEASTER9」，在港铁官网或MTR Mobile购买单程票时输入即可享折扣，名额5,000个，有效期至2026年5月3日，为您的旅程悭得更多。

机场快线优惠详情

小童免费及长者半价优惠 优惠期限： 即日起至2026年5月3日 优惠对象： 3至11岁持小童八达通之儿童；60岁或以上持乐悠咭之长者 优惠内容： 小童免费乘搭；长者享半价车费

团体票优惠 优惠期限： 即日起至2026年8月31日 优惠内容： 2人、3人或4人同行可享高达58折团体票价，以4人同行由青衣站往返机场为例，每位平均价为$42.5。 购买地点： 机场快线客务中心（博览馆站除外）

「1 MTR分快抢」活动 活动日期： 2026年4月1、8、15及22日（星期三） 活动时间： 中午12时至晚上11时59分（或换完即止）

独家七折优惠码 优惠码： AELEASTER9 优惠期限： 即日起至2026年5月3日（名额5,000个）



*以上各项优惠受相关条款及细则约束，详情请参阅港铁官方公布。