澳门国际美食之都嘉年华开锣！一连10日过百个美食摊位+扫街小食 附免费穿梭巴士服务详情

2026澳门国际美食之都嘉年华｜澳门美食盛事「澳门国际美食之都嘉年华」即日起开锣，一连10日分别于澳门渔人码头、新口岸广州街及上海街步行区一带，设置过百个摊位，供应一系列扫街小食，例如澳门街头小食、巴西或泰国街头风味，更提供免费穿梭巴士服务，即看下文了解详情。

澳门国际美食之都嘉年华开锣！一连10日过百个美食摊位+扫街小食

「澳门国际美食之都嘉年华」由3月20日至29日举行，主会场设于澳门渔人码头罗马广场及励骏大道，分会场则在新口岸广州街及上海街步行区。国际美食大道汇聚超过100个环球美馔展位，来自澳门、中国内地及多国美食之都，呈现独特饮食文化与创意活力。澳门本地参展商包括澳门金非猪润面、澳门海鲜大排档、水晶宫海鲜火锅美食等，提供新鲜海产火锅及地道小食选择。中国泉州、成都及顺德摊位带来泉州好谢鲜丸、盘飧市、鳗事鱼意等特色菜式，延伸出传统手工风味的丰富口感。

国际部分同样精彩，有来自哥伦比亚波帕扬的南美传统料理；巴西贝伦及帕拉蒂的亚马逊热带食材与融合菜式；泰国宋卡、碧武里及普吉的参展商供应正宗东南亚小食；土耳其哈塔伊及沙特阿拉伯麦地那摊位更增添中东异国风情，让食客一次尽览跨文化美食探索。

环球美酒廊及其他精彩活动

除了美食大道，新设环球美酒廊汇聚中国内地、香港、澳门、新加坡、澳洲及法国酒商，供应葡萄酒、啤酒、威士忌与烈酒，并搭配现场演出及佳酿美食组合。分会场国际美食优品市场则展售包装手信、特色酱料及茶咖啡等创意产品。活动期间更有53场厨艺展示、澳门国际美食论坛及多重优惠，包括电子支付立减、幸运抽奖及新口岸商户专属折扣卡，凭消费票据更可叠加享受，增添额外乐趣。

免费穿梭巴士服务详情

为方便旅客前往，主办方提供多条免费穿梭巴士路线，班次更频密达10至15分钟一班。食客只需前往指定起点，即可轻松抵达活动场地，无需担心交通问题，更多详情按此。

免费穿梭巴士服务

日期：2026年3月20日至3月29日

路线一：关闸口岸 ↔ 澳门渔人码头 营运时间：周一至周五17:00 至 22:30 及 周六及日12:00 至 22:30 班次：约30分钟一班

路线二：氹仔中央公园（近成都街） ↔ 澳门渔人码头 营运时间：周一至周五17:00 至 22:30及 周六及日12:00 至 22:30 班次：约30分钟一班

路线三：综合度假休闲企业 ↔ 新口岸上海街（新东方置地酒店） 营运时间：周一至周五17:00 至 22:30及 周六及日15:00 至 22:30 班次：约60分钟一班

路线四：澳门渔人码头 ↔ 新口岸上海街（新东方置地酒店） 营运时间：周一至周五17:00 至 22:30及 周六及日15:00至22:30 班次：约10至15分钟一班



2026澳门国际美食之都嘉年华

日期：2026年3月20日 至 29日

主会场：澳门渔人码头罗马广场及励骏大道

开放时间：周一至周五17:00 至 22:00、周六及周日12:00 至 22:00

分会场：新口岸广州街及上海街步行区一带

开放时间：周一至周五17:00 至 22:00、周六及周日15:00 至 22:00

来源：澳门旅游局