中山旅游好去处2026｜中山8大商场食玩买攻略 坐摩天轮/Outlet一折起/张凌赫代言店/夜市美食 深中通道一日游

香港人北上消费，经深中通道到中山交通方便，兼游粤港澳大湾区广州、佛山、江门、珠海等城市。本文介绍中山8大人气商场，是食玩买好去处，消费更享免费停车优惠，大家不妨计划一下快闪游中山行程。

香港往返中山直通巴：永东直巴、环岛中港通、中旅巴士、粤港直通巴、深港荣利、小满巴士(微信公众号)

中山旅游好去处2026｜8大商场食玩买攻略

1. 海雅缤纷天地 Outlet名牌1折起

中山最新、最大型的购物商场海雅缤纷天地去年12月开幕，项目总面积达120万平方米，有商厦、住宅、酒店，还在分段开放。购物中心有时尚名牌、米芝莲级美食、鹏泰超市、IMAX影院、KTV等。中山首个Outlet（奥特莱斯）超过200个品牌进驻，三成是中山首店，有大量国际品牌折扣货品，部分由1折起。打卡必去空中花园、艺术广场、全国首间超过2万平方米「超汇玩」运动中心、不定期音乐表演，足够一家大细玩足一日。

地址：广东省中山市南头镇南头大道东3号

交通：

公交80路、501路、502路 轻轨南头站 自驾：停车位1100个，停车免费

2. 山姆会员商店 中山首店免费试食

中山首家山姆会员店2025年9月开幕，是粤港澳大湾区首家达到「绿色建筑三星」的山姆会员商店，总面积5.7万平方米，停车位1100个。仓储式购物区接近2万平方米，货品来自三十多个国家、内地、近60款「源自中山」或「中山制造」，由特色美食、服装、日用品、眼镜店至婚嫁足金金饰都有，大型包装价钱优惠。必买乐淇火箭苹果、妮娜葡萄、金枪鱼三角丹麦酥、星巴克咖啡。场内免费试食17:00-20:00款式最齐全。

地址：广东省中山市石岐街道民科西路15号

交通：

公交013路、016路、019路、032路、205路、B28路 城轨中山北站 自驾：停车位1100个，消费满￥99享2小时免费停车，超出两小时后，每小时￥5，每天￥60封顶。

3. 富逸城TopPark 吃尽南北美食

富逸城TopPark占地18万平方米，2024年9月开幕，是中山人气大型购物商场，邻近天奕星河COCO City，香港有直通巴往返，十分方便。富逸城有200多个国际和内地品牌丝芙兰、永旺超市、覔书店、香港潮牌I.T和CK等；玩桨好去处有富逸影城CINITY、Meland Club室内乐园及约5000平方米亲子与娱乐空间。美食种类丰富，有中山首进的金光鸽王、首秀四川料理、同仁四季椰子鸡火锅、蛙来哒、Gogiya韩国烤肉、八合里牛肉火锅、太二酸菜鱼、怂火锅厂等，新进驻餐厅有一木拉面、山缓缓火锅、茉酸奶、韩国餐NEED中山首店等。

地址：中山市火炬开发区孙文东路686号

交通：

公交001路、002路、032路、033路、B2路、B13路、B17路、B23路、B27路、B30路 自驾：智能车位2500个，首1小时免费，其后1至2小时￥5，２小时以上每小时￥2，24小时内￥49。会员停车免费：银卡2小时，金卡3小时，铂金卡4小时，黑金卡5小时，黑金卡Plus 12小时。 香港往返中山直通巴：深港荣利直通巴、中旅巴士直达

4. 兴中广场 打卡摩天轮岐江靓景

兴中广场是一家大细由朝玩到晚的旅游好去处，必游幻彩摩天轮，约32层楼高，可饱览城区美景，购物商店、美食餐厅林立。附近有很多特色景点，必去具百年历史的孙文西路步行街，看看南洋风味的怀旧建筑，打卡思豪大酒店、汇丰公司、先施公司、永安公司旧址，还有中山版「情侣路」岐江亲水河岸等。兴中广场晚上变身美食一条街，餐厅、咖啡室、酒吧尽情夜缤纷，岐江畔有夜市路边摊，必吃烤生蚝、烤鱼火锅。

地址：中山市石岐街道凤鸣路3号

交通：

公交001路、010路、010路夜、209路、K13路、悦享中山休闲观光旅游线路 从香港搭环岛中港通直通巴，抵达中山后搭的士前往 自驾：消费每单满￥100，停车首小时免费，2小时内￥5，3小时内￥6，４小时内￥7，往后每小时加收￥1，24小时内最高收费每辆￥25。停车标准收费首小时￥5，2小时内￥6，3小时内￥7，４小时内￥8，往后每小时加收￥1，24小时内最高收费每辆￥25。

5. 万象汇 爆买男神张凌赫家居服

中山万象汇2022年底开业，商场加广场面积12万平方米，集合购物、娱乐、美食，是潮人打卡好去处。有200个品牌进驻，必去网红店Purcotton全棉时代，爆买古装剧《逐玉》男神张凌赫代言的家居服。扫网红零食、家庭用品可去盒马新鲜中山首店、嗨特购超市、万家CITY超市。女生至爱潮宏基的金饰、POP MART。玩乐好去处有亲子乐园嗨贝天地、大渔玩家运动潮玩馆．保龄球．射箭．VR、潮玩好好夹、超能猫空间、中影国际影城。人气餐厅有古膳记猪肚鸡．生蚝鸡、金阁佬、凑凑火锅．茶憩、啫火啫啫煲等。即日至4月30日微风广场前换上春装，最适合打卡，期间部分餐厅在工作日推出特价套餐，低至6.5折。

地址：中山市石岐街道孙文东路28号

交通：

6. 假日广场 国家级夜市好去处

假日广场位于市区核心地段，从香港坐直通巴环岛中港通抵达毗邻万象汇，步行即抵，十分方便。假日广场是「国家级夜间文化和旅游消费集聚区」，是老牌艺术文化商场，比较多特色小店、手作工作坊、展览，是文青打卡好去处。网红打卡景点有免费入场的水族美术馆、玻光喷泉、夜市和喜客多超市。特色美食有宝藏食街的沙溪点心、唐面、佼饺。

地址：中山市石岐街道兴中道6号

交通：

7. 天奕星河 香港直通巴直达超方便

天奕星河COCO City位于中山市中心，从香港坐环岛中港通、粤港直通巴直达，自驾游消费享4小时免费泊车。商场面积15.2万平方米，娱乐设施有博纳院线影城、星趣童堡、极限主场、快闪手作市集、美食摊档、夜间表演。特色美食有「云阿蛮」云南生烫牛肉米线、「威尼斯西餐厅」的黄鳝饭和脆皮乳鸽、「富士山55」拉面沾面专门店奶油虾沾面、「塞吉岛海鲜自助烤肉」烤肉加火锅、中医馆开设的茶饮店「陆藜．开了个方子」，必喝人气养生茶饮阳明丽人茶、少阳归元茶。

天奕星河COCO City（百度地图/高德地图）

地址：中山市东区街道中山六路１号

交通：

BRT天奕国际广场站：B1 BRT长江路-中山六路口站：B2、B17、B30 公交001路、002路、023路、032路、208路、B17路、B26路、B27路，B28路 自驾：停车位1000个，消费享免费泊车4小时 香港往返中山直通巴：环岛中港通、粤港直通巴直达

8. 华发商都 动漫潮玩产品云集

石岐华发商都毗邻百年商圈孙文西商圈，旅游、购物、艺术、餐饮一站式消费，商场室外大屏和室内舞台大屏，成为粉丝应援特区，也有电影宣传、音乐演出。特色美食有自然壹品椰子鸡、见喜猪猪饭、小甜瓜大饭店、煲仔正等。大量网红潮玩元素：盲盒零售区、乐高旗舰店、阅潮书店有国漫日漫、阅潮谷子店及幸福蓝海国际影城有很多IP产品。亲子好去处有超级飞侠游乐场、爱吉乐家庭游乐中心、卡淘趣卡叮车、缤纷乐潮等。

地址：中山市石岐街道中山二路3号

交通：

公交B10路、B16路、B26路、K01路、012路、005路、008路、009路、016路、017路、021路、024路、047路、048路、077路 自驾：停车场非会员１小时内免费；会员免费分为普通卡2小时、银卡3小时、金卡4小时、铂金卡营业时间内全免。看电影、吃饭另送停车券。

文：林乐乐 图：各大商场官网