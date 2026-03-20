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机场快线车票限时55折！复活节出游必备 来回低至$71轻松往返市区

旅游
更新时间：11:05 2026-03-20 HKT
发布时间：11:05 2026-03-20 HKT

香港机场快线向来是旅客往返香港国际机场与市区的首选交通工具，以其超卓的速度和舒适度而闻名。现在，为了迎接即将到来的复活节旅游旺季，机场快线特别推出限时促销优惠，让您的旅程更添性价比。从即日起至4月30日，购买来回车票可享低至55折的震撼折扣，票价由港币$71起，绝对是精明旅客出游的不二之选！

【限量促销55折】香港机场快线来回票
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机场快线复活节车票优惠 24分钟体验极速便利

香港机场快线推出限时车票优惠。
香港机场快线推出限时车票优惠。

香港机场快线提供的不仅仅是交通，更是一种无缝接轨的旅游体验。列车全长35.3公里，从机场出发，仅需约24分钟即可抵达位于中环核心地带的香港站，让旅客迅速从机场的繁忙模式切换至城市探索的悠闲节奏。车厢内设施一流，乘客除了可以安坐于舒适的座椅上，还能享用免费提供的高速Wi-Fi及USB充电服务，确保在旅途中时刻保持联系，轻松规划行程。

本次优惠的最大亮点之一是其便捷的电子票务系统。乘客购买后会收到一个专属的QR Code，无需排队换领实体票券，到达闸口时只需在手机上展示QR Code，轻轻一扫即可直接通行。从机场出发的旅客甚至无需扫码入闸，可直接登车，待抵达目的地出闸时才使用QR Code，整个过程流畅快捷，大大节省了宝贵的旅游时间。

尊享预办登机 提前托运作李一身轻

为了让旅客的行程更加轻松，机场快线乘客还可享用贴心的免费市区预办登机服务。持有国泰航空或香港航空机票的旅客，可以在航班起飞前，于香港站或九龙站的服务柜台预先办理登机手续并托运行李。这意味著您可以在前往机场前，先将笨重的行李处理好，然后轻松地在市区进行最后的观光或购物，享受旅程的每一刻。

 

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  • 优惠价格

    • 青衣站来回票：$71（原价$130）

    • 九龙站来回票：$106（原价$195）

  • 使用期限

    • 去程须于2026年4月30日或之前使用。

    • 回程须于去程使用当日起计30天内使用。

  • 服务时间

    • 由机场开出：05:54 - 00:48

    • 由市区（香港站）开出：05:50 - 00:48

重要资讯

  • 此优惠票券不分成人或儿童票种。

  • 未满3岁儿童可免费乘车。

  • 请勿在列车内饮食。

  • 市区预办登机服务详情及行李尺寸限制，请参考港铁官方网站。

 

同场加映：长隆复活节长假优惠！符合1条件免费入场 2大园区任玩机动游戏/睇动物

 

 

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