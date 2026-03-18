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出示手机支付码的正确方式？日本店员呻客人1举动极麻烦 建议这样做+调亮萤幕更好！

旅游
更新时间：15:45 2026-03-18 HKT
发布时间：15:45 2026-03-18 HKT

随著智能手机普及，人们外出购物时经常要使用手机出示电子支付平台、会员帐号或优惠券的二维码供店员扫瞄。不过，大家又有没有留意自己在出示手机画面时的动作？早前，有日本店员表示部分客人会以垂直方式出示手机支付码，然而这种方式对他们来说其实非常不方便，随即引起不少网民热议，纷纷建议可以一方式出示手机，对双方来说才是最方便的做法！

出示手机支付码的正确方式？日本店员呻客人做1举动极麻烦……

最近，有日本网民在社交平台X发文，以店员角度分享客人出示手机支付码的方式。他认为，有客人会垂直拿起手机出示条码或二维码画面，而店员或需要拿著扫瞄器配合手机萤幕高度及角度，因此这个姿势对店员来说相当不方便。

至于对店员来说，以甚么方式出示手机支付码才是最好？网民表示，客人只需拿著手机并将其平放，向店员方向递出，出示支付条码或二维码即可。

店员留言呼吁：事先调亮手机萤幕更好！

帖文一出，随即引起不少从事零售业的网民热议，有人直言「那种将手机打横或打斜的客人也让人火大」、「这样扫描品跟手机萤幕会形成「八字」（无法对焦），明明平放著递过来，对双方来说才是最轻松的吧……」；也有人认为其实两种方式都无所谓，只要扫到条码就可以，「其实两种方式都可以，不过下面的方法对客人来说比较轻松。那种打横出示手机画面的人，店员要跟著扭动手腕配合，真的很辛苦」。

此外，有不少网民亦提到，打工时最希望客人在排队付款前可以事先打开App画面，并调亮手机萤幕，否则「太暗根本扫不到」，「我只希望客人能事先把萤幕亮度调到最大，并在排队前先打会员和行动支付App画面」、「这种拿法的确很难扫，但这是客人想方便双方的善意，所以可以原谅。但是手机画面很暗的人，真的会让我觉得『你真的想买东西吗？？？』那么暗要怎么扫啊！」大家下次以电子支付平台购物时不妨多加留意！

来源：X@NeyaTetsu

文：LW

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