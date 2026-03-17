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喷射飞航澳门船票低至$33起！必抢快闪优惠 单程再送AIRSIM上网卡

旅游
更新时间：18:30 2026-03-17 HKT
发布时间：18:30 2026-03-17 HKT

澳门船飞优惠｜为迎接复活节长假，喷射飞航提早推出「复活感谢祭」限时优惠，香港往返澳门船票单程票价低至$33，绝对是快闪澳门的绝佳时机！

3月18日 10:00开抢
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喷射飞航$33单程船票游澳门 周末夜航同享优惠

喷射飞航推出限时船票优惠，单程低至$33起。
喷射飞航推出限时船票优惠，单程低至$33起。

想以超值价钱轻松过大海？喷射飞航限时推出的船票优惠，绝对能满足您的愿望。这次推广的【$33单程平日日航实体兑换票】，由香港上环出发至澳门外港或氹仔码头，票价仅为$33（原价$175），折扣接近一五折，价格极具竞争力。对于计划平日快闪澳门、品尝美食或感受葡式风情的旅客而言，这是一个不容错过的机会。

若想安排一个周末短途旅程，喷射飞航同样照顾周到。另一【周末夜航同价】优惠，提供香港至澳门氹仔的来回船票，平均每程只需$99起（原价$210起），而且周末及夜航时段均免收附加费，订购此套票更独家附送AIRSIM上网卡，让您在澳门期间能随时保持网络畅通，分享旅途点滴。无论是欣赏澳门璀璨的夜景，或是在周末尽情放松，此优惠都极具弹性。

【喷射飞航澳门船飞优惠
>>按此预订<<

  • 预订日期： 2026年3月18日 10:00 至 3月25日 23:59

  • $33 单程票：

    • 适用于2026年3月31日前的平日日间航班
    • 航线：香港（上环）> 澳门（外港/氹仔）
       
  • $99/程 来回票：

    • 适用于2026年4月30日前的航班，周末及夜航免附加费

    • 独家送 AIRSIM 上网卡

  • 条款及细则：

    • 优惠数量有限，售完即止。

    • 所有优惠详情以网站公布为准。

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