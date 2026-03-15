Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳新商场国贸SPRING 5.1开幕！盒马超市平价副线「超盒算NB」进驻 邻近地铁/高铁站

旅游
更新时间：10:30 2026-03-15 HKT
发布时间：10:30 2026-03-15 HKT

近年来，不少大型或特色的商场于深圳如雨后春笋般涌现，为市民及游客提供一个更多元化的消费选择。而备受瞩目的新商场「深圳国贸SPRING．光明里」，亦宣布将于今年5月1日正式开幕。这个位于光明区的全新商场，不单是该区首个公园式街区商业项目，更引入了盒马副线硬折扣超市「超盒算NB」，当然少不了其他餐厅、零售店等，以后北上深圳又有新景点。

深圳新商场「国贸SPRING．光明里」5.1开幕！邻近地铁/高铁站

全新商场「国贸SPRING．光明里」坐落于深圳光明新区政商核心地带，位于明政路与德雅路交汇处，总面积达1.6万平方米。商场交通便利，邻近兴建中的地铁13号线德雅路站，以及公交传麒山站，更可在10分钟内接驳光明城高铁站，是广深港高铁与赣深高铁的一个重要中途站。

国贸SPRING．光明里以公园式文化新聚场为定位，目的是打造一个不单是购物中心的地方，更是融合了文化与休闲的全新社交场所。商场预计会有餐饮、零售、儿童培训、银行及超市等，官方暂时未透露实际有何商舖进驻，而现已知的就有麦当劳，以及盒马超市的副线「超盒算NB」超市，亦是商场的其中一大亮点。

盒马超市副线主打平价 「超盒算NB」光明区首店

这间光明区首间「超盒算NB」，是阿里巴巴旗下超市盒马鲜生延伸出来的副线品牌，亦是近期备受关注的「硬折扣社区超市」。其名字由来极具意思，因「超盒算」有「超合算」的谐音，即所卖的商品是主打价格超级合算（即划算）。而「NB」则代表Neighbor Business，意思即「邻里商业」。

所以，「超盒算NB」超市定位是平价社区超市，依赖盒马强大的供应链，专注供应附近住宅区家庭的一日三餐及日常所需。门店精选约1500款商品，涵盖新鲜、即食即烹的3R食品、冷冻食品及日用百货等4大类，当中自家品牌占高达6成，透过极简单的商业模式，为顾客带来最实惠的购物体验。

国贸SPRING．光明里

  • 地址︰深圳光明区明政路与德雅路交汇处（光明区政府对面）
  • 预计开幕日子︰5月1日

资料来源︰国贸SPRING光明里@WeChat

延伸阅读︰深圳好去处2026｜50大深圳一日游推介！Minisoland开幕！最新商场/超市/饮茶/亲子玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
搭飞机式享受 巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 搭飞机式享受 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
时事热话
20小时前
浴室宝干衣无用兼食电？电器专门店教4招提升效率 用对方法即变「干衣神器」！
浴室宝干衣无用兼食电？电器专门店教4招提升效率 用对方法即变「干衣神器」！
生活百科
11小时前
前TVB高层身家过亿拎「垃圾袋」搭地铁 凸腩造型惹热议 手上一物藏不住隐形富豪身份？
前TVB高层身家过亿拎「垃圾袋」搭地铁 凸腩造型惹热议 手上一物藏不住隐形富豪身份？
影视圈
15小时前
奇案解密︱南充四恶魔奸杀11人分尸　嘉陵江断头浮尸牵出惊天血案
奇案解密︱南充四恶魔奸杀11人分尸　嘉陵江断头浮尸牵出惊天血案
奇闻趣事
4小时前
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
时事热话
2026-03-14 10:30 HKT
佳宝食品超市全场8折优惠！限时一连5日 蔬果/粮油杂货/日用品 金象米8kg$89.2
佳宝食品超市全场8折优惠！限时一连5日 蔬果/粮油杂货/日用品 金象米8kg$89.2
饮食
17小时前
把握3月底扣税死线 退休收租食长粮亦可悭税 林本利：每年保留6万TVC即可
把握3月底扣税死线 退休收租食长粮亦可悭税 林本利：每年保留6万TVC即可
投资理财
6小时前
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
影视圈
2026-03-13 23:50 HKT
超市鸡蛋逐只拣旁人大声训斥 自私大叔8字「真言」厚颜回应 苦主：买过一盒烂足5只｜Juicy叮
超市鸡蛋逐只拣旁人大声训斥 自私大叔8字「真言」厚颜回应 苦主：买过一盒烂足5只｜Juicy叮
时事热话
2小时前