深圳新商场国贸SPRING 5.1开幕！盒马超市平价副线「超盒算NB」进驻 邻近地铁/高铁站

近年来，不少大型或特色的商场于深圳如雨后春笋般涌现，为市民及游客提供一个更多元化的消费选择。而备受瞩目的新商场「深圳国贸SPRING．光明里」，亦宣布将于今年5月1日正式开幕。这个位于光明区的全新商场，不单是该区首个公园式街区商业项目，更引入了盒马副线硬折扣超市「超盒算NB」，当然少不了其他餐厅、零售店等，以后北上深圳又有新景点。

深圳新商场「国贸SPRING．光明里」5.1开幕！邻近地铁/高铁站

全新商场「国贸SPRING．光明里」坐落于深圳光明新区政商核心地带，位于明政路与德雅路交汇处，总面积达1.6万平方米。商场交通便利，邻近兴建中的地铁13号线德雅路站，以及公交传麒山站，更可在10分钟内接驳光明城高铁站，是广深港高铁与赣深高铁的一个重要中途站。

国贸SPRING．光明里以公园式文化新聚场为定位，目的是打造一个不单是购物中心的地方，更是融合了文化与休闲的全新社交场所。商场预计会有餐饮、零售、儿童培训、银行及超市等，官方暂时未透露实际有何商舖进驻，而现已知的就有麦当劳，以及盒马超市的副线「超盒算NB」超市，亦是商场的其中一大亮点。

盒马超市副线主打平价 「超盒算NB」光明区首店

这间光明区首间「超盒算NB」，是阿里巴巴旗下超市盒马鲜生延伸出来的副线品牌，亦是近期备受关注的「硬折扣社区超市」。其名字由来极具意思，因「超盒算」有「超合算」的谐音，即所卖的商品是主打价格超级合算（即划算）。而「NB」则代表Neighbor Business，意思即「邻里商业」。

所以，「超盒算NB」超市定位是平价社区超市，依赖盒马强大的供应链，专注供应附近住宅区家庭的一日三餐及日常所需。门店精选约1500款商品，涵盖新鲜、即食即烹的3R食品、冷冻食品及日用百货等4大类，当中自家品牌占高达6成，透过极简单的商业模式，为顾客带来最实惠的购物体验。

国贸SPRING．光明里

地址︰深圳光明区明政路与德雅路交汇处（光明区政府对面）

预计开幕日子︰5月1日

资料来源︰国贸SPRING光明里@WeChat