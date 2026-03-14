珠海饮茶好去处2026｜珠海8大粤式茶楼攻略 乳鸽年销20万只/手工点心 珠海一日游长者饮茶美食推介
发布时间：00:10 2026-03-14 HKT
香港人前往大湾区城市珠海快闪旅游，可从陆路乘穿梭巴士（金巴）、跨境直通巴士（环岛中港通、永东巴士、中旅巴士）或港车北上自驾，经港珠澳大桥往返珠海，或乘坐客轮，直往邻近拱北口岸的珠海繁华地带香洲区，饮早茶，逛逛旅游好去处珠海渔女、情侣路等，十分写意。本文介绍香洲区八间人气茶楼，特色点心应有尽有，大家不要错过。
1. 金悦轩 珠海饮茶天花板
金悦轩位于旅游景点情侣路，交通方便，免费泊车，出品更被小红书网民誉为「珠海饮茶天花板」，客似云来。早茶菜式丰富，必吃美食金悦虾饺皇￥35、迷你燕窝蛋挞￥55、酱皇蒸凤爪￥36、燕窝鲜奶冻￥48、特色沙皇包￥29、灌汤小笼包￥18、菠萝包￥40。
金悦轩海鲜酒家-珠海总店（百度地图/高德地图）
- 营业时间：08:00-14:30、17:00-21:30
- 地址：广东省珠海市香洲区拱北街道情侣南路263号日华商业广场B区1-3层
- 电话：0756-8113125、0756-8133133
- 网址：按此
2. 金苑 高档粤菜精选食材
金苑邻近拱北口岸，交通方便，跟珠海饮茶天花板金悦轩是同一集团经营，出品保留粤菜精髓，更不时推出创新菜式。早茶必吃美食竹笙海立鱼茸粥￥36，配料充足，鱼肉鲜甜。人气美食有枫糖叉烧皇￥30、生煎雪花和牛包￥36、鲜虾金钱蟹盒￥22、日式冰镇冻鲍、燕窝酥皮蛋挞￥48、四式蒸点拼盘￥78、榄仁马拉糕￥16。
金苑海鲜火锅酒家（百度地图/高德地图）
- 营业时间：09:00-14:30、17:30-21:30
- 地址：广东省珠海市香洲区拱北口岸围基路32号珠海来魅力假日酒店4层（口岸广场西侧）
- 电话：0756-8133133
- 网址：按此
3. 吉莲利苑 乳鸽年销20万只
吉莲利苑是珠海开业29年的老字号粤菜酒家，地方宽敞，粤式点心风味正宗，现点现做，是拱北人气餐厅。招牌流心菠萝包￥17，年销30万个，咸蛋黄流沙爆浆倾泻，配搭松软的面包，是打卡之选。人气美食有年销量20万只的红烧乳鸽￥39、利苑虾饺皇￥28、陈醋鸡脚￥26、豉汁蒸排骨￥29、阳光石磨米粉￥28等。
吉莲利苑海鲜酒家（百度地图/高德地图）
- 营业时间：08:00-14:30,17:00-21:30
- 地址：广东省珠海市香洲区桂花北路42号
- 电话：0756-8117821、0756-8874486
4. 益健 长者撑经典美食
益健美食大广场位于拱北，自驾可泊商场大量停车位，餐厅地方很大，早上至消夜都可饮茶，适合慢活长者悠闲地叹一盅两件。粤式早茶经典点心款式多，必吃美食益健虾饺皇￥29、鲍鱼烧卖皇￥30.7、酱皇蒸鳯爪￥27、沙姜猪手￥35、豉汁排骨￥20、金枕榴梿酥￥21、香芒甜薄撑￥20、如意斑斓汁椰皇包￥20.5等。
益健美食大广场-北岭店（百度地图/高德地图）
- 营业时间：08:30-14:30、17:30-次日01:30
- 地址：广东省珠海市香洲区岭南路68号（正邦广场3楼全层）
- 电话：0756-6838888
5. 新海利 41年老字号街坊捧场
新海利海鲜城开业四十多年，是珠海饮早茶好去处，老字号高档茶楼坐满当地人，可见粤式手工点心不乏捧场客。必吃招牌美食海利虾饺皇￥33.8，虾饺皮薄馅多，啖啖弹牙鲜虾。网红美食有酱皇蒸凤爪￥40、秘制乳鸽￥45、海鲜砂锅粥￥32、当红脆皮鸡￥58、流沙包￥28.8、鲍鱼红粉米肠￥28等。
新海利海鲜城．41年珠海老字号-夏湾店（百度地图/高德地图）
- 营业时间：09:00-22:30
- 地址：广东省珠海市香洲区拱北街道拱北粤华路271-275号通裕综合楼1-7层
- 电话：0756-8899333、0756-8889813
6. 万悦轩 坐22楼赏港珠澳大桥海景
万悦酒店中菜厅万悦轩，客人免费停车，餐厅位于酒店22楼，窗边座位看到人来人往的拱北口岸、港珠澳大桥优美海景，令人心旷神怡。餐厅供应经典早茶点心，必吃万悦虾饺皇￥36.8、腰果叉烧酥￥27.8、水牛奶菠萝包￥27.8、壹号灌汤小笼包￥22.8、金牌烧鹅皇￥98、原只脆皮乳鸽￥48，想吃多款点心可选点心拼盘￥68、雀笼三点拼。
万悦轩海鲜酒家．粤菜．茶市-拱北店（百度地图/高德地图）
- 营业时间： 09:00-14:30、17:30-21:30
- 地址：广东省珠海市香洲区水湾路28号万悦酒店22楼
- 电话：0756-8333666、0756-8862808
7. 海怡 手工点心创新口味
海怡酒家在珠海开业34年，标榜美食全部由师傅手工制作，不做预制菜。广式早茶除了传统点心外，更不时推出新口味，新作有五彩鱼片肠粉、窝蛋吊龙牛肉粥、鱼米之乡饺、黑椒和牛餐包、紫薯拉丝包、脆皮鲮鱼饼、鲜虾椰菜炸春卷、鱼滑煲萝卜、海怡一口包、三月艾饼、客家酸菜鱼头汤濑粉等。
- 营业时间：09:00-22:00
- 地址：广东省珠海市香洲区香湾街道情侣中路361号海虹路口（白玫瑰花园）
- 电话：0756-2181222、0756-2212448
8. 茗悦轩 抵食玻璃乳鸽￥19.8
茗悦轩位于唐家湾，周边金鼎市场、唐家市场、唐家湾城市广场等，是购物好去处，从二楼包间可眺望1.5公里海岸线和中山公园。餐厅主打地道粤菜、海鲜、港式茶点。早茶必吃美食茗悦轩虾饺皇￥30、凤翅酱蒸凤爪￥30、玻璃乳鸽￥19.8、咖喱金钱肚￥26、干炒牛河￥38、港式混酱肠粉￥16、深井烧鹅皇￥75。
茗悦轩酒楼-唐家湾店（百度地图/高德地图）
- 营业时间：08:30-14:30、17:00-21:30
- 地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金星路218号1-2层
- 电话：0756-3667888
文：林乐乐
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《新闻女王》视后佘诗曼祖家在珠海官塘村，有七百多年历史，村内有众多青砖、灰塑彩画的广府民居，祠堂、庙宇、「鹏轩学舍」、「观塘学校」，也有中西合璧的「卓肥七故居」，外廊以拱券和浮雕装饰。「佘氏大宗祠」现在作为村史馆，展示近二百张照片和三十多件展品。视后佘诗曼曾回官塘村祖祠拜祭，还参观佘氏大宗祠，和到访她祖父于长塘东巷的两座祖屋。官塘村出品的民间美食茶果已有百年历史，2006年入选广东省非物质文化遗产，官塘茶果种类多，必吃美食有萝卜糕、马蹄糕、红豆糕、五指抓等。
《新闻女王》视后佘诗曼家乡珠海，有1300年历史的唐家湾古镇，是广东五大文化名镇之一，也是珠海市的文化溯源地，保留较完整的村落「唐家湾古镇」。古镇保留明末清初的建筑群，浮雕花板、屋脊图腾、砖雕、木雕都有特色。镇内景点有魁星文武庙、苏兆征故居、赤花山、唐家湾博物馆、唐家三庙等，还有咖啡室、小吃美食店、文创小店、文艺工作室。