珠海饮茶好去处2026｜珠海8大粤式茶楼攻略 乳鸽年销20万只/手工点心 珠海一日游长者饮茶美食推介

香港人前往大湾区城市珠海快闪旅游，可从陆路乘穿梭巴士（金巴）、跨境直通巴士（环岛中港通、永东巴士、中旅巴士）或港车北上自驾，经港珠澳大桥往返珠海，或乘坐客轮，直往邻近拱北口岸的珠海繁华地带香洲区，饮早茶，逛逛旅游好去处珠海渔女、情侣路等，十分写意。本文介绍香洲区八间人气茶楼，特色点心应有尽有，大家不要错过。

1. 金悦轩 珠海饮茶天花板

金悦轩位于旅游景点情侣路，交通方便，免费泊车，出品更被小红书网民誉为「珠海饮茶天花板」，客似云来。早茶菜式丰富，必吃美食金悦虾饺皇￥35、迷你燕窝蛋挞￥55、酱皇蒸凤爪￥36、燕窝鲜奶冻￥48、特色沙皇包￥29、灌汤小笼包￥18、菠萝包￥40。

2. 金苑 高档粤菜精选食材

金苑邻近拱北口岸，交通方便，跟珠海饮茶天花板金悦轩是同一集团经营，出品保留粤菜精髓，更不时推出创新菜式。早茶必吃美食竹笙海立鱼茸粥￥36，配料充足，鱼肉鲜甜。人气美食有枫糖叉烧皇￥30、生煎雪花和牛包￥36、鲜虾金钱蟹盒￥22、日式冰镇冻鲍、燕窝酥皮蛋挞￥48、四式蒸点拼盘￥78、榄仁马拉糕￥16。

3. 吉莲利苑 乳鸽年销20万只

吉莲利苑是珠海开业29年的老字号粤菜酒家，地方宽敞，粤式点心风味正宗，现点现做，是拱北人气餐厅。招牌流心菠萝包￥17，年销30万个，咸蛋黄流沙爆浆倾泻，配搭松软的面包，是打卡之选。人气美食有年销量20万只的红烧乳鸽￥39、利苑虾饺皇￥28、陈醋鸡脚￥26、豉汁蒸排骨￥29、阳光石磨米粉￥28等。

4. 益健 长者撑经典美食

益健美食大广场位于拱北，自驾可泊商场大量停车位，餐厅地方很大，早上至消夜都可饮茶，适合慢活长者悠闲地叹一盅两件。粤式早茶经典点心款式多，必吃美食益健虾饺皇￥29、鲍鱼烧卖皇￥30.7、酱皇蒸鳯爪￥27、沙姜猪手￥35、豉汁排骨￥20、金枕榴梿酥￥21、香芒甜薄撑￥20、如意斑斓汁椰皇包￥20.5等。

5. 新海利 41年老字号街坊捧场

新海利海鲜城开业四十多年，是珠海饮早茶好去处，老字号高档茶楼坐满当地人，可见粤式手工点心不乏捧场客。必吃招牌美食海利虾饺皇￥33.8，虾饺皮薄馅多，啖啖弹牙鲜虾。网红美食有酱皇蒸凤爪￥40、秘制乳鸽￥45、海鲜砂锅粥￥32、当红脆皮鸡￥58、流沙包￥28.8、鲍鱼红粉米肠￥28等。

6. 万悦轩 坐22楼赏港珠澳大桥海景

万悦酒店中菜厅万悦轩，客人免费停车，餐厅位于酒店22楼，窗边座位看到人来人往的拱北口岸、港珠澳大桥优美海景，令人心旷神怡。餐厅供应经典早茶点心，必吃万悦虾饺皇￥36.8、腰果叉烧酥￥27.8、水牛奶菠萝包￥27.8、壹号灌汤小笼包￥22.8、金牌烧鹅皇￥98、原只脆皮乳鸽￥48，想吃多款点心可选点心拼盘￥68、雀笼三点拼。

7. 海怡 手工点心创新口味

海怡酒家在珠海开业34年，标榜美食全部由师傅手工制作，不做预制菜。广式早茶除了传统点心外，更不时推出新口味，新作有五彩鱼片肠粉、窝蛋吊龙牛肉粥、鱼米之乡饺、黑椒和牛餐包、紫薯拉丝包、脆皮鲮鱼饼、鲜虾椰菜炸春卷、鱼滑煲萝卜、海怡一口包、三月艾饼、客家酸菜鱼头汤濑粉等。

海怡酒家-白玫瑰花园店（百度地图/高德地图）

8. 茗悦轩 抵食玻璃乳鸽￥19.8

茗悦轩位于唐家湾，周边金鼎市场、唐家市场、唐家湾城市广场等，是购物好去处，从二楼包间可眺望1.5公里海岸线和中山公园。餐厅主打地道粤菜、海鲜、港式茶点。早茶必吃美食茗悦轩虾饺皇￥30、凤翅酱蒸凤爪￥30、玻璃乳鸽￥19.8、咖喱金钱肚￥26、干炒牛河￥38、港式混酱肠粉￥16、深井烧鹅皇￥75。

文：林乐乐

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