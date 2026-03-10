澳门船飞$1快闪优惠！金光飞航香港上环出发往氹仔 复活节/周末夜航适用

金光飞航澳门船票又有优惠！旅游预订平台为庆祝「3月感谢祭」，与金光飞航联乘推出惊喜价船票优惠，当中最吸引莫过于由香港上环至澳门氹仔的单程标准舱船票，将以震撼价$1限量发售，而头等舱亦只需$99，让准备过大海的游客又可以节省交通成本！

3月11日10am开抢

【3月感谢祭限定｜$1标准舱】金光飞航船票（香港上环 ↔ 澳门氹仔）

金光飞航澳门船票限量快闪优惠！必抢$1标准舱 $99头等舱

金光飞航将会联乘旅游平台推出香港上环出发往澳门氹仔的标准舱单程船票，只需$1。

对于精打细算的旅游爱好者来说，这次的$1船票优惠绝对不容错过。于明天（3月11日）上午10时正，金光飞航将会联乘旅游平台推出香港上环出发往澳门氹仔的标准舱单程船票。原价$220的船票，届时将以$1的超抵价发售。这意味著游客能以近乎免费的价格，轻松享受一趟舒适快捷的海上旅程。

除极度吸引的$1船票外，平台亦贴心准备了其他折扣方案，确保更多旅客能受惠。如错过了$1快闪优惠，游客仍可透过输入优惠码「COTAI33」，以$33的价格购买标准舱单程船票。喜欢更舒适旅程的乘客，头等舱同样有惊喜优惠，原价$380的头等舱船票，在感谢祭期间将以$99的价格发售，或可输入优惠码「COTAI133」，以$133的价格享受更宽敞的座位空间及优先服务。

