升哥打卡｜河内古街区新春装饰一片红

到春节，越南首都河内还剑郡的古街区便会变身为一片红色的海洋，吸引许多游客前来感受这个传统节日的气氛。古街区的摊档以其色彩缤纷的新春装饰、挥春及利是封而著称，散发出浓厚的年味，是市民和游客打卡的亮点。

河内的古街区拥有悠久的历史，早在15世纪便已形成。这里的小巷和传统建筑见证了多个朝代的兴衰。不仅是商业中心，也是文化交流的场域。每年春节期间，当地的商贩会在街头摆摊，出售各种新春装饰品，让古街区充满了节日的喜庆气氛。

行走在古街上，映入眼帘的是红彤彤的挥春，上面书写著吉祥话语，象征著对新一年的祝福。而每个摊档前，各式各样精心设计的装饰和利是封也吸引了不少游客的目光。

河内古街区的几条主要街道每年春节期间都会装饰得极为华丽，不仅是拍摄的绝佳选择，也是体验越南传统文化的好地方。

拍摄河内古街区新春装饰小贴士：

古街区建筑外貌古朴，加上摊档一片红色的灯笼、传统装饰，是拍照的好题材 晚上的古城街，一串串亮丽的灯笼和装饰亮灯后更显特色 越南河内的交通比较繁忙，经常要人车争路，拍摄时在马路要注意安全

拍摄器材 : iPhone 17 Pro Max

地点 : 越南河内古街区

撰文 / 摄影 : 雷日升

打卡达人 雷日升

打卡达人 雷日升 - 香港资深纪实摄影师，80年代后期起任职新闻摄影师，至今超过30年。他曾任职星岛日报首席摄影记者、香港政府新闻处高级新闻事务经理（摄影) ，镜头下拍摄过中、英、美等大国的主席和元首，他获得香港报业公会、香港摄影记者协会多个摄影奖项，以及国际特赦组织人权新闻奖，亦拍过不少社会草根阶层，出版多本个人摄影集。