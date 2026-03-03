Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

升哥打卡｜河内古街区新春装饰一片红

更新时间：11:07 2026-03-03 HKT
发布时间：11:07 2026-03-03 HKT

到春节，越南首都河内还剑郡的古街区便会变身为一片红色的海洋，吸引许多游客前来感受这个传统节日的气氛。古街区的摊档以其色彩缤纷的新春装饰、挥春及利是封而著称，散发出浓厚的年味，是市民和游客打卡的亮点。

河内的古街区拥有悠久的历史，早在15世纪便已形成。这里的小巷和传统建筑见证了多个朝代的兴衰。不仅是商业中心，也是文化交流的场域。每年春节期间，当地的商贩会在街头摆摊，出售各种新春装饰品，让古街区充满了节日的喜庆气氛。

行走在古街上，映入眼帘的是红彤彤的挥春，上面书写著吉祥话语，象征著对新一年的祝福。而每个摊档前，各式各样精心设计的装饰和利是封也吸引了不少游客的目光。
河内古街区的几条主要街道每年春节期间都会装饰得极为华丽，不仅是拍摄的绝佳选择，也是体验越南传统文化的好地方。

拍摄河内古街区新春装饰小贴士：

  1. 古街区建筑外貌古朴，加上摊档一片红色的灯笼、传统装饰，是拍照的好题材
  2. 晚上的古城街，一串串亮丽的灯笼和装饰亮灯后更显特色
  3. 越南河内的交通比较繁忙，经常要人车争路，拍摄时在马路要注意安全

 

拍摄器材 : iPhone 17 Pro Max 
地点 : 越南河内古街区
撰文 / 摄影 :  雷日升 

打卡达人 雷日升
打卡达人 雷日升

打卡达人 雷日升 - 香港资深纪实摄影师，80年代后期起任职新闻摄影师，至今超过30年。他曾任职星岛日报首席摄影记者、香港政府新闻处高级新闻事务经理（摄影) ，镜头下拍摄过中、英、美等大国的主席和元首，他获得香港报业公会、香港摄影记者协会多个摄影奖项，以及国际特赦组织人权新闻奖，亦拍过不少社会草根阶层，出版多本个人摄影集。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

