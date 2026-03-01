澳门酒店免费穿梭巴士攻略！发财车往返港珠澳/港澳码头 附班次/尾班车时间

澳门免费穿梭巴士｜假日去澳门一日游叹美食或看演唱会，过关后最方便就是乘搭各大酒店的免费穿梭巴士（俗称「发财车」），可直达酒店、市中心或演唱会场地。本文整理多间热门酒店的最新免费巴士路线、营运时间及尾班车班次，包括葡京酒店、永利澳门、美高梅、星际酒店、威尼斯人、伦敦人、澳门银河、新濠影汇、上葡京等，涵盖往返港珠澳大桥口岸、港澳码头、关闸、横琴口岸、氹仔码头及澳门机场等主要地点，即睇下文睇详情！

澳门免费穿梭巴士全攻略！酒店发财车往返港珠澳/港澳码头/横琴口岸

澳门葡京酒店免费接驳巴士服务（官方网站）

澳门葡京酒店提供多条免费穿梭巴士路线，方便往返关闸、外港码头、上葡京及旅游塔等地。班次频密，适合游览澳门市中心及半岛的游客。

澳门葡京酒店免费穿梭巴士时间表：

路线及方向 服务时间 班次 关闸-葡京酒店 09:00 - 21:00 约每30分钟一班 葡京酒店-关闸 09:25 - 21:15 约每30分钟一班 澳门外港客运码头-葡京酒店 09:30 - 20:00 约每25分钟一班 葡京酒店-澳门外港客运码头 09:40 - 19:45 约每25分钟一班 上葡京综合度假村-葡京酒店 11:00 - 18:30 约每30分钟一班 葡京酒店-上葡京综合度假村 11:45 - 19:15 约每30分钟一班 澳门旅游塔-葡京酒店 12:00 - 19:05 约每25分钟一班 葡京酒店-澳门旅游塔 12:15 - 19:45 约每25分钟一班

永利澳门免费接驳巴士服务（官方网站）

永利澳门免费穿梭巴士路线主要连接永利皇宫、关闸及港澳码头，横琴口岸、氹仔客运码头、澳门国际机场旅客可经永利皇宫前往永利澳门。要留意，永利澳门穿梭巴士站现已迁至北门入口（永利名店街外），南门入口巴士站已停用。

永利澳门免费穿梭巴士时间表：

路线及方向 服务时间 班次 永利皇宫-永利澳门 09:30 - 22:00 约每15-20分钟一班 关闸-永利澳门 09:00 - 23:45 平均12-15分钟一班（星期一至星期四）；平均10-15分钟一班（星期五至星期日） 港珠澳大桥及港澳客运码头-永利澳门 10:20 - 19:30 约每10-20分钟一班 港澳客运码头-永利澳门 09:00 - 10:45 约每15-20分钟一班

澳门美高梅包括澳门美高梅及美狮美高梅，提供往返关闸、澳门旅游塔、澳门国际机场及氹仔码头。

澳门美高梅酒店免费穿梭巴士时间表：

路线及方向 服务时间 班次 关闸↔︎澳门美高梅酒店 09:00 - 23:30 约每15分钟一班 澳门美高梅酒店↔︎旅游塔↔︎美狮美高梅 09:00 - 23:30

（穿梭巴士只于11:00 - 21:00期间停泊澳门旅游塔） 约每10-15分钟一班 澳门美高梅 ↔︎ 澳门外港客运码头 ↔︎ 澳门国际机场 ↔︎ 氹仔客运码头 ↔︎ 美狮美高梅 09:00 - 21:45 约每15分钟一班

澳门星际酒店的免费穿梭巴士连接关闸、银河及港澳码头，适合于路氹及半岛转乘。

澳门星际酒店免费穿梭巴士时间表：

路线及方向 服务时间 班次 关闸↔︎澳门星际酒店 09:00 - 23:30 约每5-15分钟一班 澳门银河↔︎澳门星际酒店 09:30 - 22:00 约每5-10分钟一班 澳门港澳码头↔︎澳门星际酒店 09:30 - 22:00 约每5-10分钟一班

澳门威尼斯人免费接驳巴士服务（KKday）

澳门威尼斯人的免费穿梭巴士路线广泛，覆盖关闸、横琴、港澳码头、澳门国际机场及港珠澳大桥，班次频密。

澳门威尼斯人免费穿梭巴士时间表：

路线及方向 服务时间 班次 威尼斯人-关闸 09:30 - 22:00 约每5-10分钟一班 关闸-威尼斯人 09:00 - 2230 约每5-10分钟一班 威尼斯人-横琴口岸 09:10 - 20:25 约每12-15分钟一班 横琴口岸-威尼斯人 08:55 - 20:10 约每12-15分钟一班 威尼斯人-澳门金沙 11:00 - 22:30 约每15-20分钟一班 澳门金沙-威尼斯人 11:00 - 22:30 约每15-20分钟一班 威尼斯人-港澳码头 11:40 - 19:40 约每18-20分钟一班 港澳码头-威尼斯人 11:00 - 19:00 约每18-20分钟一班 威尼斯人-澳门国际机场 09:00 - 23:00 约每12-15分钟一班 澳门国际机场-威尼斯人 09:00 - 23:00 约每12-15分钟一班 威尼斯人-港珠澳大桥 10:30 - 21:00 约每10-12分钟一班 港珠澳大桥-威尼斯人 10:00 - 21:00 约每10-12分钟一班 威尼斯人-氹仔码头 08:10 - 23:35 约每15-18分钟一班； 约每10-12分钟一班（10:00 - 21:00） 氹仔码头-威尼斯人 08:45 - 23:59 约每15-18分钟一班； 约每10-12分钟一班（10:00 - 21:00）

澳门葡京人免费穿梭巴士路线穿梭关闸、澳门国际机场及氹仔客运码头等。

澳门葡京人免费穿梭巴士时间表：

路线及方向 服务时间 班次 关闸-澳门葡京人 11:00 - 19:35 约每40-50分钟一班 澳门葡京人-关闸 11:00 - 19:30 约每40-50分钟一班 澳门国际机场-氹仔客运码头-澳门葡京人 11:00 - 19:50 约每45分钟一班 澳门葡京人-氹仔客运码头-澳门国际机场 11:25 - 19:25 约每45分钟一班 横琴口岸-澳门葡京人 11:00 - 19:35 约每30分钟一班 澳门葡京人-横琴口岸 11:15 - 19:50 约每30分钟一班 永利皇宫-澳门葡京人 12:00 - 21:00 约每20分钟一班 澳门葡京人-永利皇宫 12:00 - 21:00 约每20分钟一班

澳门伦敦人免费接驳巴士服务（官方网站）

澳门伦敦人免费穿梭巴士路线连接港澳码头、港珠澳大桥、氹仔码头、澳门国际机场、关闸、横琴等，适合前往观赏演唱会的旅客往返澳门至香港。

澳门伦敦人免费穿梭巴士时间表：

路线及方向 服务时间 班次 伦敦人购物中心-澳门国际机场 09:00 - 23:00 约每12-20分钟一班 澳门国际机场-伦敦人购物中心 09:00 - 23:00 约每12-20分钟一班 伦敦人东翼大堂-关闸旅游巴士站 09:30 - 22:00 约每8-12分钟一班 关闸旅游巴士站-伦敦人名汇南翼大堂 09:00 - 22:30 约每8-12分钟一班 伦敦人东翼大堂-横琴口岸 09:20-20:20 约每10-12分钟一班 横琴口岸-伦敦人名汇南翼大堂 09:00 - 20:00 约每10-12分钟一班 伦敦人名汇正门-港珠澳大桥 10:40 - 21:10 约每10-12分钟一班 港珠澳大桥-伦敦人名汇正门 10:00 - 21:00 约每10-12分钟一班 伦敦人名汇正门-氹仔码头 08:10 - 23:30 约13-15分钟一班 / 约8-12分钟一班（10:00-21:00） 氹仔码头-伦敦人名汇正门 08:45 - 23:59 约13-15分钟一班 / 约8-12分钟一班（10:00-21:00） 伦敦人东翼大堂-港澳码头 11:30-19:30 约每18-20分钟一班 港澳码头-伦敦人名汇南翼大堂 11:00-19:00 约每18-20分钟一班 伦敦人购物中心-澳门金沙 11:00-22:30 约每18-20分钟一班 澳门金沙-伦敦人购物中心 11:00-22:30 约每18-20分钟一班 伦敦人购物中心-澳门中区 11:00-19:00

（星期五至日） 约每18-20分钟一班 澳门中区-伦敦人购物中心 11:00-19:00

（星期五至日） 约每18-20分钟一班

澳门银河免费穿梭巴士路线包括关闸、星际、氹仔码头、澳门国际机场及横琴，班次灵活。

澳门银河免费穿梭巴士时间表：

路线及方向 服务时间 班次 关闸-澳门银河 09:00 - 23:30 约每5-15分钟一班 澳门银河-关闸 09:00 - 23:30 约每5-15分钟一班 氹仔码头-澳门银河 09:00 - 23:00 约每15-40分钟一班 澳门银河-氹仔码头 09:15 - 23:15 约每15-40分钟一班 澳门国际机场-澳门银河 10:00 - 21:00 约每35分钟一班 澳门银河-澳门国际机场 10:15 - 20:45 约每35分钟一班 横琴口岸-澳门银河 09:00 - 22:00 约每5-30分钟一班 澳门银河-横琴口岸 09:15 - 21:45 约每5-30分钟一班 港珠澳大桥-澳门银河 10:00 - 22:00 约每10-25分钟一班 澳门银河-港珠澳大桥 10:00 - 22:00 约每10-25分钟一班 港澳码头-澳门银河 09:30 - 22:00 约每10-20分钟一班 澳门银河-港澳码头 09:30 - 22:00 约每10-20分钟一班 澳门安达仕酒店/澳门百老汇-澳门银河 09:30 - 02:00 约每5-10分钟一班 澳门银河-澳门安达仕酒店/澳门百老汇 09:30 - 02:00 约每5-10分钟一班

澳门巴黎人穿梭巴士路线包括关闸、氹仔码头、港珠澳大桥等。

澳门巴黎人免费穿梭巴士时间表：

路线及方向 服务时间 班次 巴黎人-关闸 10:30 - 22:00 约每12-15分钟一班 关闸-巴黎人 10:00 - 22:30 约每12-15分钟一班 巴黎人-横琴口岸 10:15 - 20:15 约每10-12分钟一班 横琴口岸-巴黎人 10:00 - 20:00 约每10-12分钟一班 巴黎人-港澳码头 11:45 - 19:45 约每18-20分钟一班 港澳码头-巴黎人 11:00 - 19:00 约每18-20分钟一班 巴黎人-澳门金沙 11:05 - 22:35 约每18-20分钟一班 澳门金沙-巴黎人 11:00 - 22:30 约每18-20分钟一班 巴黎人-氹仔码头 08:15 - 23:35 约13-15分钟一班 / 约8-12分钟一班（10:00-21:00） 氹仔码头-巴黎人 08:45 - 23:59 约13-15分钟一班 / 约8-12分钟一班（10:00-21:00） 巴黎人-港珠澳大桥 10:35 - 21:05 约每10-12分钟一班 港珠澳大桥-巴黎人 10:00 - 21:00 约每10-12分钟一班 巴黎人-澳门国际机场 09:05 - 23:05 约每12-20分钟一班 澳门国际机场-巴黎人 09:00 - 23:00 约每12-20分钟一班

新濠影汇、新濠天地系列免费穿梭巴士路线班次密集，部分更营运至深夜，适合夜间活动或演唱会。

新濠影汇 / 新濠天地 / 新濠锋免费穿梭巴士时间表：

路线及方向 服务时间 班次 新濠天地-关闸 09:40-23:30 约6-8分钟一班；约15-20分钟一班（21:00后） 新濠影汇-关闸 09:35-23:30 约6-8分钟一班；约15-20分钟一班（21:00后） 关闸-新濠天地/新濠影汇 09:00-23:05 约6-8分钟一班；约15-20分钟一班（21:00后） 新濠锋-关闸 12:00-22:55 约25-45分钟一班 关闸-新濠锋 10:35-21:50 约25-45分钟一班 新濠影汇-氹仔码头/澳门机场 10:00-22:00 约12-25分钟一班 氹仔码头/澳门机场-新濠影汇 09:30-21:30 约12-25分钟一班 新濠天地-横琴口岸 10:05-20:50 约5-10分钟一班 新濠影汇-横琴口岸 10:20-21:00 约5-10分钟一班 横琴口岸-新濠天地/新濠影汇 09:45-20:30 约5-10分钟一班 新濠天地-新濠影汇 09:35-23:30 约6-8分钟一班；约15-20分钟一班（21:00后） 新濠影汇-新濠天地 09:35-23:30 约6-8分钟一班；约15-20分钟一班（21:00后） 新濠天地-新濠锋 11:40-22:45 约25-45分钟分钟一班 新濠影汇-新濠锋 11:35-22:40 约25-45分钟分钟一班 新濠锋-新濠天地/新濠影汇 10:55-22:15 约25-45分钟分钟一班 新濠天地-澳门中区 12:05-21:35 约15分钟分钟一班 新濠影汇-澳门中区 12:00-21:30 约15分钟分钟一班 澳门中区-新濠天地/新濠影汇 12:30-21:15 约15分钟分钟一班

澳门美狮美高梅免费穿梭巴士路线往返关闸、横琴口岸、 氹仔客运码头等。

澳门美狮美高梅免费穿梭巴士时间表：

路线及方向 服务时间 班次 关闸↔︎美狮美高梅 09:00-23:30 约15分钟分钟一班 横琴口岸↔︎美狮美高梅 09:00-23:30 约20分钟分钟一班 美狮美高梅 ↔ 氹仔客运码头 ↔ 澳门国际机场 ↔ 澳门外港客运码头 ↔ 澳门美高梅 09:00-21:45 约15分钟分钟一班 港珠澳口岸↔︎美狮美高梅 09:00-23:30 约15-20分钟分钟一班 澳门美高梅 ↔︎ 澳门旅游塔 ↔︎ 美狮美高梅 09:00-23:30

（穿梭巴士只于11:00-21:00期间停泊澳门旅游塔） 约10-15分钟分钟一班

澳门上葡京综合度假村免费穿梭巴士路线除了往返多个口岸，如港珠澳大桥、关闸、横琴口岸，同时设有往返新八百伴、氹仔旧城区、十六浦等地，方便旅客游览不同景点。

澳门上葡京综合度假村位免费穿梭巴士时间表：

路线及方向 服务时间 班次 关闸-上葡京 09:00-22:30 约每10-20分钟一班（星期一至星期五）；每5-20分钟一班（星期六及星期日） 上葡京-关闸 09:30-23:00 约每10-20分钟一班 横琴新口岸-上葡京 09:00-20:00 约每10-20分钟一班（星期一至星期五）；每5-20分钟一班（星期六及星期日） 上葡京-横琴新口岸 10:00-20:00 约每10-20分钟一班 港珠澳大桥-上葡京 10:00-21:00（星期一至星期五）；10:00-22:30（星期六及星期日） 约每20-30分钟一班（星期一至星期五）；每15-30分钟一班（星期六及星期日） 上葡京-港珠澳大桥 10:00-21:00（星期一至星期五）；10:00-22:30（星期六及星期日） 约每20-30分钟一班（星期一至星期五）；每15-30分钟一班（星期六及星期日） 澳门新葡京酒店-上葡京 10:00-23:45 约每5-15分钟一班；每20-30分钟一班（21:30-23:45） 上葡京-澳门新葡京酒店 10:00-00:15 约每5-15分钟分钟一班；约每20-30分钟一班（21:00-00:15） 澳门葡京酒店-上葡京 11:35-20:23 约每24分钟一班 上葡京-澳门葡京酒店 13:00-19:48 约每24分钟一班 回力海立方-上葡京 10:35-21:35 约每24分钟一班 上葡京-回力海立方 10:40-21:30 约每24分钟一班 澳门凯旋门-上葡京 11:47-20:35 约每24分钟一班 上葡京-澳门凯旋门 11:12-20:00 约每24分钟一班 十六浦-上葡京 13:00-19:00 约每45分钟一班

（星期六及日） 上葡京-十六浦 13:00-18:30 约每45分钟一班

（星期六及日） 内港客运码头-上葡京 13:20-18:50 约每45分钟一班

（星期六及日） 上葡京-内港客运码头 13:00-18:30 约每45分钟一班

（星期六及日） 新八佰伴-上葡京 11:42-20:30 约每24分钟一班 上葡京-新八佰伴 13:00-19:48 约每24分钟一班 旅游塔-上葡京 11:54-20:42 约每24分钟一班 上葡京-旅游塔 11:12-20:00 约每24分钟一班 氹仔客运码头-上葡京 10:00-22:00（星期一至五）；09:30-22:45（星期六及日） 约每20分钟一班 上葡京-氹仔客运码头 10:30-22:00 约每20分钟一班 外港客运码头-上葡京 10:30-21:30 约每20-30分钟一班 上葡京-外港客运码头 10:40-21:30 约每20-30分钟一班 澳门国际机场-上葡京 10:02-22:02（星期一至五）；09:32-22:50（星期六及日） 约每20分钟一班 上葡京-澳门国际机场 10:00-22:00 约每20分钟一班 金光大道-上葡京 12:00-20:48 约每24分钟一班 上葡京-金光大道 11:00-20:03 约每12分钟一班 氹仔旧城区-上葡京 12:12-21:00 约每24分钟一班 上葡京-氹仔旧城区 11:00-20:03 约每12分钟一班

澳门金沙酒店免费穿梭巴士提供往返澳门主要口岸及姊妹度假村路妓，主要覆盖关闸、港澳码头、氹仔客运码头，以及往返澳门威尼斯人/伦敦人/巴黎人。

澳门金沙免费穿梭巴士时间表：

路线及方向 服务时间 班次 金沙-关闸 10:20-22:30 约10-15分钟分钟一班 关闸-金沙 10:00-22:30 约10-15分钟分钟一班 金沙-威尼斯人 11:00-22:30 约15-20分钟一班 威尼斯人-金沙 11:00-22:30 约15-20分钟一班 金沙-巴黎人/伦敦人 11:00-22:30 约18-20分钟一班 巴黎人/伦敦人-金沙 11:00-22:30 约18-20分钟一班 金沙-氹仔码头 08:10-23:35 约12-15分钟一班（10:00前及21:00后，约20分钟一班） 氹仔码头-金沙 08:45-23:59 约12-15分钟一班（10:00前及21:00后，约20分钟一班） 金沙-港澳码头 09:10-22:30 约18-20分钟一班 港澳码头-金沙 09:00-22:20 约18-20分钟一班 金沙-澳门金沙循环线 11:00-19:00 约10-15分钟一班

来源：各大酒店官方网站