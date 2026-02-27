东京成田N'EX特快成扒手目标？疑犯偷游客信用卡狂碌220万日圆 前大阪府警解释1原因高危

近年不少旅客都表示在飞机上发现「机舱老鼠」（即在飞机窃取乘客手提行李财物的贼人），因此乘坐飞机时贵重物品最好跟身，以免贼人有机可乘。不过，小偷无处不在，最近东京成田N'EX特快列车成为小偷目标，有一名中国籍疑犯被捕，更怀疑与多宗偷盗案件有关。对于N'EX成为不法分子的目标，有前大阪府警察指出一原因或令N'EX成为高危地点？

东京成田N'EX特快列车成扒手目标？疑犯偷走游客信用卡狂碌220万日圆

出外旅游难免需要携带当地现金及信用卡，方便于异地付款。不过，身怀大量现金的旅客，同时容易成为「列车老鼠」的目标？最近，东京成田N'EX特快列车出现多宗偷窃案，当地警方逮捕一名58岁中国籍疑犯，指疑犯于今年1月在成田N'EX特快列车上，偷走另一名40多岁中国籍旅客的现金及信用卡。据称，该名旅客将背包放于座位上方行李架，疑犯趁乘客疏于注意时，迅速偷走背包内的10万日圆现金（约$5000港元）以及4张信用卡，再将背包放回原位。

疑犯随后利用偷来的信用卡，非法购买包括相机在内，总值约220万日圆（约$11万港元）之商品。日本警方透过监视器画面锁定疑犯目标，怀疑他或涉及该路线长期以来多宗偷窃案。日本警方强调，成田N'EX特快列车自2025年秋季起发生数十宗针对外国游客的偷窃案，提醒并非单一事件，旅客在乘搭交通工具时不可过于放松。

对于被指涉及多宗偷窃案，疑犯否认指控：「我没有做过那样的事情」（そんなことはやっていません）。警方正扩大调查疑犯是否涉及其他案件，并深入了解是否有共犯集团锁定热门观光路线进行有计划犯罪。

东京成田N'EX成扒手目标 前大阪府警察解释1原因……

乘搭成田N'EX特快列车，由东京成田机场站前往东京站最快只需53分钟，是不少海外旅客往返机场及市区的交通选择。对于N'EX特快列车成为小偷的目标，有曾负责盗窃案的前大阪府警察指出，「虽然东京有很多电车，但乘客可以随时于任何地方下车。然而，刚抵达成田机场的外国人，前往东京市区的可能性非常高，需要长时间乘坐列车的游客自然容易成为目标。」

文:RY

资料及图片来源:FNN NEWS