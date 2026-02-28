马年免费旅游好去处2026｜全国28大景点免费入场攻略 香港人符合属马/姓名带马/生日免门票 打卡清远/湖南/新疆/上海

香港人北上旅游，无论长线或短线旅游都有捧场客，本文介绍28个内地人气景点，在2026年全年提供优惠，属马、姓名带马、生日到访，只要符合条件，凭身份证明文件就可以免费入场，大家不妨对号入座，尽享马年福利。

2026年28大景点免费入场 属马 例如出生年份：1954年，1966年，1978年，1990年、2022年、2014年 姓马 例如：马国明、马德钟、马贯东、马浚伟、马云、马化腾 姓名有马 例如：冯、骆、骏、玛、驹、驰、骐、骅 备注 优惠详情以各景点官方最新公布为准。

2026年28大景点免费入场详情⬇⬇⬇

1. 广东 清远北江

广东省清远北江，坐船夜游景色优美。

2. 福建 华安七彩官畲景区

福建省华安七彩官畲景区。

3. 福建 长汀景区

福建省长汀景区。

4. 江西 庐山景区

江西省庐山景区。

5. 江西 庐山西海风景名胜区

江西省庐山西海风景名胜区。

6. 江西 九江吴城候鸟小镇

江西省九江吴城候鸟小镇。

7. 江西 上饶龟峰景区

江西省龟峰景区是世界自然遗产、世界地质公园、国家5A级景区、国家森林公园，景色优美，是一家大细游山玩水好去处。

8. 江西 大茅山

江西省德兴市大茅山彩虹童话村。

9. 新疆 赛里木湖景区

新疆赛里木湖景区。

10. 新疆 哈密翼龙雅丹大海道景区

新疆哈密翼龙雅丹大海道景区。（图片来源：哈密雅丹大海道景区）

国家4A级景区，世界雅丹，翼龙之乡，是当年玄奘取西经走过的地方。

11. 湖南 回雁峰旅游区

南岳衡山七十二个山峰，以回雁峰为首，素有「南岳第一峰」美誉，是潇湘古八景之一「平沙落雁」和衡州古八景「雁峰烟雨」所在地，登上可眺望湘江如带的美景。

12. 湖北 仙桃沔阳小镇

13. 浙江 杭州灵隐飞来峰景区

浙江省杭州灵隐飞来峰景区（含灵隐寺、永福寺、韬光寺）免票开放，景区同步实行「实名预约、分时游览」管理机制。（图片来源：中新社）

打卡景点有飞来峰、灵隐寺、永福寺、韬光寺等。

14. 安徽 阜阳颍上四大景区

包括龙家花园、明清苑、迪沟风景区、管子文化园等。

15. 安徽 九华山花台景区

16. 上海 花开海上生态园

上海市金山区的花开海上生态园花海。（图片来源：新华社）

17. 上海 馥桂萌宠园

馥桂萌宠园占地面积246亩，引进30个萌宠品类，数量超过300只，包括小鹿、羊驼、鸵鸟、鸸鹋、南北浣熊、大马士革羊、树懒、鹈鹕、袋鼠等。

18. 北京 冶仙塔

19. 宁夏 西夏陵景区

宁夏西夏陵景区，周星驰电影《西游记大结局之仙履奇缘》取景地。

周星驰电影《西游记大结局之仙履奇缘》也曾在这景点拍摄。

20. 甘肃 张掖冰沟丹霞旅游景区

国家4A级景区，以「雄险神奇」著称，展现独特的窗棂状宫殿丹霞地貌，游玩设施有骑骆驼、越野车、热气球、直升机、滑翔伞等。

21. 甘肃 武威市景区群

22. 陕西 太白山景区

23. 陕西 红河谷景区

24. 陕西 武威市部分景区

包括雷台、文庙、天梯山石窟等。

25. 重庆 欢乐谷

重庆欢乐谷。

主打山地特色主题乐园。

26. 四川 康定A级景区

康定木格措，游客坐雪地冲锋舟游玩。

四川康定以「情歌故里」著称，拥有多个著名的高等级旅游景区。核心A级景区包括国家4A级旅游景区「木格措风景区」（康定情歌风景区，有冰湖、温泉）、「木雅圣地景区」（有高山草甸、贡嘎雪山观景台）及「塔公草原」。这些景区集中了雪山、草原、湖泊、藏族文化等特色。

27. 四川 宜宾兴文石海景区

四川省宜宾兴文石海。

28. 四川 华蓥山旅游区

文：林乐乐

