马年免费旅游好去处2026｜全国28大景点免费入场攻略 香港人符合属马/姓名带马/生日免门票 打卡清远/湖南/新疆/上海

旅游
更新时间：00:10 2026-02-28 HKT
发布时间：00:10 2026-02-28 HKT

香港人北上旅游，无论长线或短线旅游都有捧场客，本文介绍28个内地人气景点，在2026年全年提供优惠，属马、姓名带马、生日到访，只要符合条件，凭身份证明文件就可以免费入场，大家不妨对号入座，尽享马年福利。

 

  2026年28大景点免费入场
属马 例如出生年份：1954年，1966年，1978年，1990年、2022年、2014年
姓马 例如：马国明、马德钟、马贯东、马浚伟、马云、马化腾
姓名有马 例如：冯、骆、骏、玛、驹、驰、骐、骅
备注 优惠详情以各景点官方最新公布为准。

 

 

 

 

 

 

2026年28大景点免费入场详情⬇⬇⬇

1. 广东　清远北江　

广东省清远北江，坐船夜游景色优美。
  • 地址：广东省清远市清城品北江一路40号（显示地图）
  • 电话：18902356666
  • 活动时间：即日至2027年2月5日（除春节、五一、十一假期）
  • 免票规则：属马、姓名带马字或当天生日游客免费坐船，一、北江夜游船票一张（灯光秀一层）；二、北江日游船票一张（飞来寺往返）。于北江交旅属下南岸码头、凤城码头、飞来寺码头等均可兑换。

2. 福建　华安七彩官畲景区　

福建省华安七彩官畲景区。
  • 地址：福建省漳州市华安县新圩镇官畬村42号（显示地图）
  • 电话：0596-7272886
  • 免票时间：2026年全年
  • 免票规则：属马、姓马、名字带马的游客免首道门票

3. 福建　长汀景区　

福建省长汀景区。
  • 地址：福建省龙岩市长汀县客家大道6-51梯（显示地图）
  • 免票时间：2026年全年
  • 免票规则：属马、姓马、名字带马的游客免首道门票

4. 江西　庐山景区　

江西省庐山景区。
江西省庐山景区。
  • 地址：江西省九江市庐山市牯岭镇河西路48号（显示地图）
  • 电话：4009006162
  • 免票时间：即日至2027年2月5日（除五一、十一）
  • 免票规则：属马游客免门票

5. 江西　庐山西海风景名胜区　

江西省庐山西海风景名胜区。
  • 地址：九江市永修县柘林镇集散中心停车场（显示地图）
  • 电话：4008451618
  • 免票时间：2026年全年
  • 免票规则：属马游客生日当月免首道门票

6. 江西　九江吴城候鸟小镇　

江西省九江吴城候鸟小镇。
  • 地址：江西省九江市永修县吴城镇永吴公路西（显示地图）
  • 电话：19318606526
  • 免票时间：即日至2027年2月5日
  • 免票规则：属马游客生日当月免门票

7. 江西　上饶龟峰景区　

江西省龟峰景区是世界自然遗产、世界地质公园、国家5A级景区、国家森林公园，景色优美，是一家大细游山玩水好去处。

  • 地址：江西省上饶市弋阳县龟峰风景区（显示地图）
  • 电话：0793-58420200793-7112400
  • 免票时间：2026年全年（除五一、十一）
  • 免票规则：属马游客生日当月免首道门票

8. 江西　大茅山

江西省德兴市大茅山彩虹童话村。
  • 地址：江西省上饶市德兴市大茅山国家级风景名胜区（显示地图）
  • 电话：0793-781812815870910800
  • 免票时间：2026年全年
  • 免票规则：属马游客生日当月免首道门票

9. 新疆　赛里木湖景区

新疆赛里木湖景区。
  • 地址：新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市30国道旁（显示地图）
  • 电话：4000919188
  • 免票时间：2026年全年
  • 免票规则：属马游客生日当天免门票

10. 新疆　哈密翼龙雅丹大海道景区

新疆哈密翼龙雅丹大海道景区。（图片来源：哈密雅丹大海道景区）
新疆哈密翼龙雅丹大海道景区。（图片来源：哈密雅丹大海道景区）

国家4A级景区，世界雅丹，翼龙之乡，是当年玄奘取西经走过的地方。

  • 地址：哈密市伊州区伊州区X088雅尔当风景旅游区(魔鬼城)（显示地图）
  • 电话：0902-6581888/18655995531
  • 免票时间：2026年全年
  • 免票规则：属马游客免门票（景区自驾车票需另行购买）

11. 湖南　回雁峰旅游区

南岳衡山七十二个山峰，以回雁峰为首，素有「南岳第一峰」美誉，是潇湘古八景之一「平沙落雁」和衡州古八景「雁峰烟雨」所在地，登上可眺望湘江如带的美景。

  • 地址：湖南省衡阳市雁峰区回雁峰景区（显示地图）
  • 电话：0734-8225728
  • 免票时间：2026年全年
  • 免票规则：属马、姓马、名字带马的游客，免费参观大雁文化体验馆一楼主展区
  • 网址：按此　

12. 湖北　仙桃沔阳小镇

  • 地址：湖北省仙桃市排湖风景区（显示地图）
  • 电话：0728-8882666
  • 免票时间：2026年全年
  • 免票规则：属马或名字带马的游客免首道门票

13. 浙江　杭州灵隐飞来峰景区

浙江省杭州灵隐飞来峰景区（含灵隐寺、永福寺、韬光寺）免票开放，景区同步实行「实名预约、分时游览」管理机制。（图片来源：中新社）
打卡景点有飞来峰、灵隐寺、永福寺、韬光寺等。

  • 地址：浙江省杭州市西湖区天曹桥路7号（显示地图）
  • 电话：0571-87969691
  • 免票时间：永久
  • 免票规则：游客需通过微信/支付宝「杭州灵隐飞来峰」小程序预约，每日有限量。70岁以上免费入场。

14. 安徽　阜阳颍上四大景区

包括龙家花园、明清苑、迪沟风景区、管子文化园等。

  • 地址：安徽省阜阳市颍上县客来居旅馆西南侧（显示地图）
  • 免票时间：2026年全年
  • 免票规则：属马游客免门票

15. 安徽　九华山花台景区

  • 地址：安徽省池州市青阳县九华乡九华街芙蓉路（显示地图）
  • 电话：0566-2831288
  • 免票时间：2026年全年
  • 免票规则：属马游客免首道门票

16. 上海　花开海上生态园

上海市金山区的花开海上生态园花海。（图片来源：新华社）
  • 地址：上海市金山区朱泾镇待泾村秀泾6060号（显示地图）
  • 电话：021-57320668
  • 免票时间：2026年全年
  • 免票规则：属马游客可享￥15优惠票；属马兼姓名带马的游客免门票

17. 上海　馥桂萌宠园

馥桂萌宠园占地面积246亩，引进30个萌宠品类，数量超过300只，包括小鹿、羊驼、鸵鸟、鸸鹋、南北浣熊、大马士革羊、树懒、鹈鹕、袋鼠等。

  • 地址：上海市嘉定区馥桂萌宠园（显示地图）
  • 免票时间：2026年全年
  • 免票规则：属马游客免门票

18. 北京　冶仙塔

  • 地址：北京市密云区檀营乡檀营村（显示地图）
  • 电话：010-69091290
  • 活动时间：2026年全年
  • 免票规则：属马或姓马游客免门票

19. 宁夏　西夏陵景区

宁夏西夏陵景区，周星驰电影《西游记大结局之仙履奇缘》取景地。
周星驰电影《西游记大结局之仙履奇缘》也曾在这景点拍摄。

  • 地址：宁夏回族自治区银川市西夏区京银线（南绕城高速110国道交叉口以南500米）（显示地图）
  • 电话：0951-5668966
  • 免票时间：2026年全年
  • 免票规则：全国游客免首道门票

20. 甘肃　张掖冰沟丹霞旅游景区

国家4A级景区，以「雄险神奇」著称，展现独特的窗棂状宫殿丹霞地貌，游玩设施有骑骆驼、越野车、热气球、直升机、滑翔伞等。

  • 地址：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县213省道（显示地图）
  • 电话：0936-5623666
  • 免票时间：2026年全年
  • 免票规则：属马或名字带马的游客免首道门票
  • 网址：按此

21. 甘肃　武威市景区群

  • 地址：武威市凉州区和平街钟楼巷76号大云寺景区（显示地图）
  • 电话：0935-2214086
  • 包括雷台、文庙、天梯山石窟、凉州会盟纪念馆、大云寺景区
  • 免票时间：2026年全年
  • 免票规则：属马游客免首道门票

22. 陕西　太白山景区

  • 地址：陕西省宝鸡市眉县汤峪镇中心大道与迎宾大道交叉口（显示地图）
  • 电话：0917-5716685／4006980917
  • 免票时间：2026年全年（法定节假日除外）
  • 免票规则：属马游客免门票

23. 陕西　红河谷景区

  • 地址：陕西省宝鸡市眉县河营路陕西省红河谷森林公园（显示地图）
  • 电话：400-678-05780917-5790019
  • 免票时间：2026年全年（法定节假日除外）
  • 免票规则：属马游客免门票

24. 陕西　武威市部分景区

包括雷台、文庙、天梯山石窟等。

  • 地址：陕西省武威市凉州区张义镇灯山村7组天梯山石窟（显示地图）
  • 电话：0935-2980219
  • 免票时间：2026年全年（法定节假日除外）
  • 免票规则：属马游客免首道门票

25. 重庆　欢乐谷

重庆欢乐谷。
主打山地特色主题乐园。

  • 地址：重庆市两江新区礼嘉国际商务旅游城金渝大道29号（显示地图）
  • 电话：023-86063555
  • 免票时间：2026年全年
  • 免票规则：当天生日游客免门票，并获赠生日徽章、生日贺卡、生日券包、长寿面或小吃一份，大巡游花车乘坐体验（必须提前三天致电023-63111666游客中心预约），同行亲友购票优惠，即高峰日￥190，平日￥170。
  • 网址：按此　

26. 四川 　康定A级景区

康定木格措，游客坐雪地冲锋舟游玩。
四川康定以「情歌故里」著称，拥有多个著名的高等级旅游景区。核心A级景区包括国家4A级旅游景区「木格措风景区」（康定情歌风景区，有冰湖、温泉）、「木雅圣地景区」（有高山草甸、贡嘎雪山观景台）及「塔公草原」。这些景区集中了雪山、草原、湖泊、藏族文化等特色。

  • 地址： 四川省甘孜藏族自治州康定市318国道贡布卡二号桥（显示地图）
  • 电话：0836-8908880
  • 免票时间：2026年全年
  • 免票规则：属马、姓马或姓名中普通话读音「ma」的游客，免门票及观光车半价优惠

27. 四川 宜宾兴文石海景区

四川省宜宾兴文石海。
  • 地址：四川省宜宾市兴文县石海镇石海村1组20号兴文石海洞乡旅游区（显示地图）
  • 电话：0831-8622078
  • 免票时间：2026年全年
  • 免票规则：属马或姓马游客免门票；名为「马石海」免门票及交通

28. 四川　华蓥山旅游区

  • 地址：四川省广安市华蓥市红岩乡高顶村（显示地图）
  • 电话：0826-4330069
  • 免票时间：2026年全年
  • 免票规则：属马、姓马、名字带马的游客免首道门票

文：林乐乐

