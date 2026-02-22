深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行

虽然农历新年假期结束，但仍有不少港人或游客会北上深圳消费，加上今年游客会「反向游玩」避开人潮，有见及此，深圳即日起推出期间限定的免费巴士专线，由福田口岸出发，经莲塘及皇岗口岸，以及盐田、小梅沙多个热门购物玩乐点，为市民及旅客提供一个便捷舒适的出游选择

期间限定深圳全新免费巴士线！经福田/莲塘/皇岗口岸

深圳巴士集团日前宣布，为方便市民及游客来深圳过年，特别推出一条全新的「迎春多彩巴士」专线，连接福田口岸、莲塘口岸、皇岗口岸、盐田及小梅沙等。这路线不单方便市民前往海边感受节日气氛，沿途各站点均设有多姿多彩的新春活动，让乘客在旅途中也能体验浓厚的节庆气氛。

迎春多彩巴士专线覆盖盐田区多个核心景点，由福田口岸公车总站出发，途经皇岗口岸联检楼、莲塘口岸、中英街关前站及盐田海鲜街等。而总站小梅沙海洋世界，游客更可在此欣赏到崭新的水下舞狮及功夫海狮表演。这条巴士专线全程免费，乘客只需到乘车点上车即可，约30分钟至1小时一班车，即日起至3月3日期间运行。

迎春多彩巴士

营运日期︰即日起至3月3日

运行时间︰ 福田口岸公车总站 → 小梅沙海洋世界︰ 9am至6pm 小梅沙海洋世界 → 福田口岸公车总站： 11am-8pm

中途站︰ 福田口岸公车总站 → 小梅沙海洋世界︰ 福田口岸公车总站 → 联合广场 → 皇岗口岸联检楼 → 莲塘口岸 → 中英街关前站 → 盐田凯悦酒店（招呼站） → 盐田中央公园 → 盐田海鲜街 → 中兴发展 → 大梅沙奥特莱斯 → 小梅沙海洋世界 小梅沙海洋世界 → 福田口岸公车总站： 小梅沙海洋世界 → 大梅沙奥特莱斯 → 中兴发展 → 盐田海鲜街 → 盐田中央公园 → 盐田凯悦酒店（招呼站） → 中英街关前站 → 广岭 → 皇岗口岸联检楼 → 联合广场 → 福田口岸公车总站

票价︰免费

资料来源︰深圳交通