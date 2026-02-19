中山好去处2026｜中山一日游12大景点！必访古天乐家乡/中山驰名乳鸽/客家土楼农家菜 附交通

中山一日游2026｜中山作为粤港澳大湾区宜居城市，毗邻广州、佛山、江门、珠海，自深中通道开通后，交通更便利，成为香港人周末或短假期北上游玩的热门选择！本文介绍中山必访旅游景点，包括国家5A级景区孙中山故里、影帝古天乐家乡桂南村、端午龙舟非遗文化，以及C君、陆永推介的石岐乳鸽等地道美食，整理中山必去景点+美食+交通攻略即睇10大推荐，轻松规划中山短线游！

中山一日游景点攻略！

目录：

影帝古天乐主演《九龙城寨之围城》除了创下香港电影史上创下佳绩，在日本票房更冲破1亿日圆（约港币511万），成功掀起一股「城寨热」！古天乐原籍中山五桂山桂南村，为国家AAA级生态艺术旅游区，获国家森林乡村称号。从马溪牌坊步行至旗溪，可租单车或电动车游览，沿途田园风光、咖啡店、露营区、涂鸦墙一应俱全。网红生态农场可采摘蔬果、享农家菜、烧烤或围炉煮茶，超适合亲子游及打卡。

石岐乳鸽为中山市市级非物质文化遗产代表项目，百年来做出百种风味。其中，创办于2000年的石岐佬中山菜馆，以地道中山美食闻名，曾获黄淑仪主持节目《吾汤吾水》介绍，香港组合农夫的C君、陆永亦曾于小红书分享其特色美食。店内自设养鸽场，必试招牌烤乳鸽、驰名石岐乳鸽、发财大煎堆、菠萝包、豉汁蒸脆肉鲩等。门外亦有摊档售卖鸡仔饼、芦兜粽等地道小食。

龙舟文化公园：端午赛龙舟非遗体验（中山市文化广电旅游局）

在2012年，石岐赛龙舟成功申报广东省非物质文化遗产。位于石岐岐江河畔的龙舟文化公园，展示中山五百多年龙舟历史及相关展品。习俗相传，龙舟以各庙宇的名字来命名，当中以员峰牛根、基边康龙等最具代表性。端午节期间，游人可以在公园观赏选手及岐江河上练习及正式比赛，而周边商场亦会同步举办龙舟展览、非遗巡游、彩灯会、音乐会及美食活动，热闹非凡。

兴中广场：幻彩摩天轮夜缤纷。（图片来源：小红书）

中山地标幻彩摩天轮坐落兴中广场，黄昏时段乘搭最为浪漫，可俯瞰石岐河景色，部分时段可预订摩天轮用餐。有网民分享，由于附近地区建筑物不多，故入夜后坐摩天轮，灯光不如预期璀璨，而在地面拍摄摩天轮外观效果则不俗。至于广场周边为中山步行街美食天堂，餐厅、咖啡室、酒吧林立，夜市摊档小食丰富，港人可来此尽享夜生活。

中山恒远海立方环游城：全新地标 感受沉浸式梦幻海底奇观（Trip.com）

室内大型海洋世界「中山恒远海立方环游城」亦于2025年5月落户兴中广场，以「亲子陪伴+海洋科普」为核心，设有9大主题区，结合海洋生物展示、科普教育、美人鱼与海狮表演、儿童游乐及亲子互动等。馆内设有180度超长海底隧道，海洋生物在头顶悠然穿梭而过，彷如置身海底世界；360度沉浸式水底剧场观赏美人鱼演员绚丽尾鳍，在巨型玻璃缸中与鱼群共舞；小朋友亦有机会近距离接触土拨鼠、水豚等可爱动物。

营业时间：10:00-19:00（18:30停止入园）

地址：中山市石岐区凤鸣路3号兴中广场C座

交通：公交001路、010路、010路夜、209路、K13路、悦享中山休闲观光旅游线路

孙中山故居纪念馆位于中山市翠亨村，为国家一级博物馆暨5A级景区，占地15万平方米，包括孙中山故居小洋楼、农耕文化区、非遗展示区、辛亥革命公园及翠亨村。其中，由孙中山规划建设的一座二层小洋楼是全国重点文物保护单位，位于庭园的铜塑《根》，重塑孙中山童年听村民亲述洪秀全和太平天国起义的故事。

中山市博物馆1984年成立，连同2022年对外开放的新馆，总占地面积1.7万平方米，园林式布局保留多处历史建筑，主馆由侨立中山公医院旧址改建，以及中共中山县委一三九招待所旧址、郑藻如旧居（未开放）等。

常设展厅《风起伶仃洋——中山历史陈列》以深海蓝色为主调，从海洋文明中的「波涛」作为主线元素，将展厅时区设定为午夜，巧妙运灯光、巨幕投影及艺术装置，让观客彷如置身时光隧道，了解中山的历史。专题博物馆有香山商业文化博物馆、中山华侨历史博物馆、中山收音机博物馆等，生动呈现香山（中山）历史、香山商业发展、华侨环球视野、内地收音机产业和广播事业发展史。

中山市博物馆（显示地图）

7. 中山影视城 ¥65玩尽4大景区。(图片来源：中山影视城@微信)

位于翠亨村的中山影视城为中国十大影视基地之一，最初为配合中央电视台拍摄大型电视剧《孙中山》而建，占地300亩，分别设有中国、日本、英国、美国4大景区。每日免费表演包括中心广场综艺及黄埔军校马战，园内设有服装出租拍摄服务，另有「栖迟小吧」，集文旅商品、咖啡屋、画展、书吧于一身。

中山孙文西路步行街古称迎恩街，1925年为纪念孙中山，故改称为孙文路。 孙文西路步行街于2023年入选《第二批国家级旅游休闲街区名单》，道路两旁的低层建筑物结合19世纪末、20世纪初欧洲风格建筑与岭南骑楼建筑，被称为「南洋风格建筑」，部分马卡龙色调外墙吸引不少旅客打卡。步行街仍有不少老店保留，如建于1862年的福寿堂药材店、1929年的旧永安公司分店；必到文化广场喷水池、陈宅中大型壁画及不定期的舞台文化表演。

国家4A景区中山詹园又名中山大宅门，由园主黄远新设计，聘请数百名苏杭工匠历时五年建成。景区于2003年对外开放，占地百亩，为目前岭南地区最大的私家古典园林，分为祝寿、岐江廊桥、詹府种福三大区域，以及五大特色建筑，舜帝殿、善源桥、演礼台、双依亭、四合院，融合自然与古典建筑。提供喂鱼、手工艺、陶瓷体验，一家大细前往旅游最适合不过。

客家庄土楼为当地逾20年老店，为珠三角地区唯一一座三层圆形客家土楼，总面积超过2000平方米，设66间厅房，更可以打卡电影《大鱼海棠》的同款场景，免费开放参观。人气菜式包括客家酿豆腐、荔枝柴烧鸡、红烧乳鸽、客家碌鹅等。夏季可顺道采摘荔枝，结合桂南村生态游。

中山泉林欢乐世界坐落于白水林山之下，占地逾1000亩，集娱乐、休闲、户外拓展、科普、农学教育、度假项目于一身。主题乐园设有超过30款机动游戏，如经典海盗船、过山车、飞天秋千、全长逾200米玻璃桥等。

营业时间：09:30-17:30

地址：广东省中山市三乡镇南龙村泉林街6号

门票： 游乐套票（成人）：人民币79元/人 游乐套票（儿童）：人民币69元/人



文：林乐乐 图：小红书、微信