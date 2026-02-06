Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年深圳地铁延长服务时间！北上探亲留意 3大口岸线齐加班 深圳湾/莲塘/罗湖/福田

发布时间：16:43 2026-02-06 HKT

农历新年是阖家团圆的重要节日，不少市民会趁住春节假期北上消费或回乡探亲，为城市交通带来巨大挑战。为应付庞大客流量，深圳地铁及港铁（深圳）宣布，将在春节期间启动「11+8+7」特别营运模式，加班延长服务时间，以满足市民及旅客的出行需求，即睇营运时间详情！

深圳地铁农历新年期间延长服务时间！3大口岸线齐加班至凌晨

深圳地铁为方便市民在农历新年期间的北上深圳，日前于官方平台公布了详细的加班安排。今年的将会以「11+8+7」为核心，分三个阶段于不同日子作出全线或特定线路的延长服务，确保市民能顺畅出行，往返各大交通枢纽或口岸。

春节深圳地铁加班3大阶段

第一阶段︰连续11日 延长最多1.5小时

日期︰

  • 2月8日至9日、2月11日至14日（年廿四至年廿七）、2月21日至25日（年初五至年初九）

延长时间详情︰

  • 深圳地铁全线所有路线（不含20号线）延长营运1至1.5小时
  • 4号线「福田口岸」线延长1.5小时
  • 各线路全程尾班车约00:00，从头尾站开出；4号线为翌日00:30
  • 半程尾班车发车时间，则在全线尾班车后顺延30至60分钟

尾班车时间︰

  • 4/5/6号线深圳北站、11号线机场站︰不早于翌日1am发车
  • 1号线罗湖站︰翌日00:55
  • 4/10号福田口岸站︰翌日00:30am
  • 13号线深圳湾口岸站︰00:00

 

第二阶段︰连续8天 火车站/机场/口岸线

日期︰

  • 2月26日至3月5日（即年初十至正月十七）

延长时间详情︰

  • 衔接火车站、机场及口岸的8条线路，包括1、3、4、5、6（包括6支线）、11、13及14号线，继续延长服务1至1.5小时
  • 4号线「福田口岸」线延长1.5小时
  • 全程尾班车约00:00，从头尾站开出；4号线为翌日0:30

尾班车时间︰

  • 4/5/6号线深圳北站、11号线机场站双方向尾班车︰不早于翌日1am发车
  • 1号线罗湖站︰翌日00:55
  • 4/10号福田口岸站︰翌日00:30am
  • 13号线深圳湾口岸站︰00:00

 

第三阶段︰高峰期7天 仅一口岸线加班

日期︰

  • 2月10日（年廿三）、2月15日至20日（年廿八至年初四）

延长时间详情︰

  • 仅4号线延长服务时间30分钟
  • 4/5/6号线深圳北站双方向尾班车发车时间不早于00:00

 

 

资料来源︰深圳口岸发布

延伸阅读︰农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳

