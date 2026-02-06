农历新年深圳地铁延长服务时间！北上探亲留意 3大口岸线齐加班 深圳湾/莲塘/罗湖/福田
更新时间：16:43 2026-02-06 HKT
农历新年是阖家团圆的重要节日，不少市民会趁住春节假期北上消费或回乡探亲，为城市交通带来巨大挑战。为应付庞大客流量，深圳地铁及港铁（深圳）宣布，将在春节期间启动「11+8+7」特别营运模式，加班延长服务时间，以满足市民及旅客的出行需求，即睇营运时间详情！
深圳地铁农历新年期间延长服务时间！3大口岸线齐加班至凌晨
深圳地铁为方便市民在农历新年期间的北上深圳，日前于官方平台公布了详细的加班安排。今年的将会以「11+8+7」为核心，分三个阶段于不同日子作出全线或特定线路的延长服务，确保市民能顺畅出行，往返各大交通枢纽或口岸。
春节深圳地铁加班3大阶段
第一阶段︰连续11日 延长最多1.5小时
日期︰
- 2月8日至9日、2月11日至14日（年廿四至年廿七）、2月21日至25日（年初五至年初九）
延长时间详情︰
- 深圳地铁全线所有路线（不含20号线）延长营运1至1.5小时
- 4号线「福田口岸」线延长1.5小时
- 各线路全程尾班车约00:00，从头尾站开出；4号线为翌日00:30
- 半程尾班车发车时间，则在全线尾班车后顺延30至60分钟
尾班车时间︰
- 4/5/6号线深圳北站、11号线机场站︰不早于翌日1am发车
- 1号线罗湖站︰翌日00:55
- 4/10号福田口岸站︰翌日00:30am
- 13号线深圳湾口岸站︰00:00
第二阶段︰连续8天 火车站/机场/口岸线
日期︰
- 2月26日至3月5日（即年初十至正月十七）
延长时间详情︰
- 衔接火车站、机场及口岸的8条线路，包括1、3、4、5、6（包括6支线）、11、13及14号线，继续延长服务1至1.5小时
- 4号线「福田口岸」线延长1.5小时
- 全程尾班车约00:00，从头尾站开出；4号线为翌日0:30
尾班车时间︰
- 4/5/6号线深圳北站、11号线机场站双方向尾班车︰不早于翌日1am发车
- 1号线罗湖站︰翌日00:55
- 4/10号福田口岸站︰翌日00:30am
- 13号线深圳湾口岸站︰00:00
第三阶段︰高峰期7天 仅一口岸线加班
日期︰
- 2月10日（年廿三）、2月15日至20日（年廿八至年初四）
延长时间详情︰
- 仅4号线延长服务时间30分钟
- 4/5/6号线深圳北站双方向尾班车发车时间不早于00:00
资料来源︰深圳口岸发布
