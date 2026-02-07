罗湖茂业天地「加码」开新店！15+餐厅齐进驻 叹手工点心/椰子鸡 设戏院/卡拉OK/夹公仔店

深圳新商场茂业天地邻近罗湖口岸，楼高10层的商场占地3.8万平方米，集合超过100个品牌，涵盖餐饮、购物、娱乐及休闲生活，最近商场举行正式开业盛典，场内亦陆续有更多新店开幕，包括深圳首间「客满楼」、老字号烧鹅「圣丰城」、区内首个VLED影院「金逸影城」等，即睇详情！

罗湖茂业天地开幕！出关5分钟直达 楼高10层集合逾100品牌

深圳罗湖区全新商场「茂业天地」已于10月中正式开幕！（图片来源：安家口岸丨租屋推荐官@小红书）

茂业天地位于罗湖口岸，过关后步行5分钟，或经地铁1号线罗湖站出站直达，港人前往非常方便！商场楼高10层，每层有不同主题，涵盖大型超市、潮流科技空间、时尚潮流、休闲养生、按摩SPA等，其中3楼至4楼为餐饮美食集中地，而娱乐休闲、养生汤泉等设施则位处5楼至9楼。

茂业天地早于去年10月开幕，当时部商户处于准备或装修阶段，至近日商场方面举行盛大的正式开业仪式，多个餐饮品牌及零售商店亦同步宣布陆续投入服务，日后港人经罗湖北上购物及「医肚」有更多选择！

茂业天地新店「加码」！15+餐饮品牌进驻 叹手工点心/即捞即食海鲜火锅

茂业天地有超过15个餐饮品牌进驻，其中包括粤菜酒楼「客满楼」，主打西关茶点，现场手工制作早茶点心，必试金牌金钱肚及招牌香芒紫薯甜薄罉；石岐乳鸽专门店「好鸽来」，招牌脆皮乳鸽选用自然生长的妙龄乳鸽，外脆内嫩，冬季人气菜式药膳乳鸽滋补暖胃。

首度落户罗湖区的茶饮店「陶鸢茗叙」充满南洋特色，创新加入黄皮和陈皮制成饮品，味道清爽解腻。深圳老字号烧鹅名店「圣丰城」，每天不同时段推出不同优惠，供应数十种即叫即做粤式点心。此外，还有椰子鸡火锅「润满南风」、日式厨师发办「鮨欢」、现捞现吃海鲜火锅「捞鲜门」、中式甜品店「赵记传承」、潮汕牛肉火锅「合悦真牛」，京式羊肉锅「京庄铜锅涮」等。

茂业天地设大型戏院/室内游乐场！唱K/夹公仔/叹SPA都得

至于零售及娱乐休闲设施方面，除了B1层占地800平方米的超级市场（开业日期待公布），位于1楼的骆驼户外运动城占地逾500平方米，空间宽敞，提供骑行装备、户外露营用品及日常运动穿搭等，必能满足一众运动达人的购物欲；寰亚国际影城VLED戏院（开业日期待公布）配备1.8米超大排距梳化位，采用杜比全景声；「涟・泰式按摩」主打正宗泰式古法及精油香氛按摩，环境雅致舒适

商场内另有室内游乐场「酷乐运动潮玩馆」、卡啦OK「麦颂KTV」、潮玩零售店、牙科诊所等；而商场外更设有140米的一线临街空间，以及首次于罗湖开业的五星级万豪酒店等，食玩买一应俱全！

罗湖茂业天地

地址︰深圳罗湖区人民南路1008号大中华环球金融中心

交通：深圳地铁1号线罗湖站、9号线人民南站

来源：大中华茂业天地、罗湖发布