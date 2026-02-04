韩国购物新圣地！Olive Young推姊妹品牌「Olive Better」：光化门旗舰店3千种选物打造健康疗愈生活

到韩国旅游，Olive Young早已是美妆爱好者的必访殿堂。如今，这个K-Beauty巨头将其敏锐的市场触觉，从外在妆点延伸至内在养护，正式推出全新健康生活风格品牌「Olive Better」，首间旗舰店已于今年1月底登陆首尔心脏地带光化门，势必成为你下趟旅程的逛街新名单。

从美妆到养生：Olive Young全新姊妹品牌Olive Better

Olive Young从外在妆点延伸至内在养护，正式推出全新健康生活风格品牌「Olive Better」。

后疫情时代，大众对「健康」的渴求与日俱增。Olive Young观察到，尽管健康意识抬头，市场上却缺少一个能整合多元需求、提供专业指引的平台。「Olive Better」应运而生，它不仅仅是一间商店，更是一个利用Olive Young强大数据与选品优势，为消费者打造个人化健康仪式的「生活疗愈站」。品牌以「Eat Well」到「Care Well」为核心，将产品细分为六大主题：健康饮食（Eat Well）、营养补充（Nourish Well）、运动保健（Fit Well）、香氛护理（Groom Well）、睡眠放松（Relax Well）与口腔护理（Care Well），细腻地照顾身心平衡的每个面向。

光化门旗舰店：城市中的能量补给站

Olive Better首间旗舰店选址于商厦与健身房林立的光化门D-Tower，精准锁定重视身心管理的都会客群。两层楼高、占地宽敞的空间内，汇集了超过500个品牌、约3,000种优质选物。

一楼提供可即时外带的沙拉、高蛋白轻食与机能性饮品，甚至贴心设有试吃区，让你先尝后买，精准找到最适合自己的营养补给。步上二楼，则进入内在保养的疗愈领域。空间氛围也随之转换，早晨与午后播放轻快音乐提振精神，夜晚则转为舒缓旋律。这里不仅有Olive Young自家品牌的健康零食、体重管理产品，更有专业运动配件、芳香护理、助眠灯具、质感睡衣到舒缓茶饮等，浓缩为一场充满仪式感的放松体验。

手信胜地：5大必买好物推荐

面对琳瑯满目的商品，不知从何下手？以下为你精选几款不容错过的人气商品：

Barebells Soft Protein Bar 蛋白棒：来自瑞典，彻底颠覆你对蛋白棒干硬的刻板印象。其质地出奇柔软，口感媲美高级巧克力棒，却坚持无额外添加糖份，每条含有16-20g蛋白质，是健身爱好者与零食爱好者的完美选择。 Berryset Ampoule Shot 安瓶饮：将护肤程序由外用延伸至内服，堪称「喝的化妆品」。针对疲惫、暗沉、抗老与紧致等不同肌肤需求设计，味道更如果汁般美味，既是养生亦是享受。 Liveling Cleanse Stick Shot 果醋饮：蝉联Olive Young销售大奖的明星商品，以苹果醋为基调，提供柠檬、青提、西柚等多种口味。独立条装设计方便携带，让健康醋饮变得时髦又可口，餐后一杯尤其清爽。 Foodology 橄榄油胶囊：由名人加持、长踞销售冠军的Foodology，将地中海饮食的精髓浓缩其中，为外食族提供平衡优质脂肪的便捷方案。 Mynormal 黑巧克力杏仁：为追求低糖饮食的健康人士提供了完美的解馋选择，香醇黑巧与酥脆杏仁的组合，美味且无负担。

下次到访首尔，除了搜罗最新彩妆，不妨将Olive Better列入行程。在这里，养生不再是遥远的口号，而是一种触手可及、充满美学品味的时尚生活方式。

【Olive Better 光化门店】