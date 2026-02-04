Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

韩国购物新圣地！Olive Young推姊妹品牌「Olive Better」：光化门旗舰店3千种选物打造健康疗愈生活

旅游
更新时间：17:48 2026-02-04 HKT
发布时间：17:48 2026-02-04 HKT

到韩国旅游，Olive Young早已是美妆爱好者的必访殿堂。如今，这个K-Beauty巨头将其敏锐的市场触觉，从外在妆点延伸至内在养护，正式推出全新健康生活风格品牌「Olive Better」，首间旗舰店已于今年1月底登陆首尔心脏地带光化门，势必成为你下趟旅程的逛街新名单。

从美妆到养生：Olive Young全新姊妹品牌Olive Better

Olive Young从外在妆点延伸至内在养护，正式推出全新健康生活风格品牌「Olive Better」。
Olive Young从外在妆点延伸至内在养护，正式推出全新健康生活风格品牌「Olive Better」。

后疫情时代，大众对「健康」的渴求与日俱增。Olive Young观察到，尽管健康意识抬头，市场上却缺少一个能整合多元需求、提供专业指引的平台。「Olive Better」应运而生，它不仅仅是一间商店，更是一个利用Olive Young强大数据与选品优势，为消费者打造个人化健康仪式的「生活疗愈站」。品牌以「Eat Well」到「Care Well」为核心，将产品细分为六大主题：健康饮食（Eat Well）、营养补充（Nourish Well）、运动保健（Fit Well）、香氛护理（Groom Well）、睡眠放松（Relax Well）与口腔护理（Care Well），细腻地照顾身心平衡的每个面向。

光化门旗舰店：城市中的能量补给站

Olive Better首间旗舰店选址于商厦与健身房林立的光化门D-Tower，精准锁定重视身心管理的都会客群。两层楼高、占地宽敞的空间内，汇集了超过500个品牌、约3,000种优质选物。

一楼提供可即时外带的沙拉、高蛋白轻食与机能性饮品，甚至贴心设有试吃区，让你先尝后买，精准找到最适合自己的营养补给。步上二楼，则进入内在保养的疗愈领域。空间氛围也随之转换，早晨与午后播放轻快音乐提振精神，夜晚则转为舒缓旋律。这里不仅有Olive Young自家品牌的健康零食、体重管理产品，更有专业运动配件、芳香护理、助眠灯具、质感睡衣到舒缓茶饮等，浓缩为一场充满仪式感的放松体验。

手信胜地：5大必买好物推荐

面对琳瑯满目的商品，不知从何下手？以下为你精选几款不容错过的人气商品：

  1. Barebells Soft Protein Bar 蛋白棒：来自瑞典，彻底颠覆你对蛋白棒干硬的刻板印象。其质地出奇柔软，口感媲美高级巧克力棒，却坚持无额外添加糖份，每条含有16-20g蛋白质，是健身爱好者与零食爱好者的完美选择。

  2. Berryset Ampoule Shot 安瓶饮：将护肤程序由外用延伸至内服，堪称「喝的化妆品」。针对疲惫、暗沉、抗老与紧致等不同肌肤需求设计，味道更如果汁般美味，既是养生亦是享受。

  3. Liveling Cleanse Stick Shot 果醋饮：蝉联Olive Young销售大奖的明星商品，以苹果醋为基调，提供柠檬、青提、西柚等多种口味。独立条装设计方便携带，让健康醋饮变得时髦又可口，餐后一杯尤其清爽。

  4. Foodology 橄榄油胶囊：由名人加持、长踞销售冠军的Foodology，将地中海饮食的精髓浓缩其中，为外食族提供平衡优质脂肪的便捷方案。

  5. Mynormal 黑巧克力杏仁：为追求低糖饮食的健康人士提供了完美的解馋选择，香醇黑巧与酥脆杏仁的组合，美味且无负担。

下次到访首尔，除了搜罗最新彩妆，不妨将Olive Better列入行程。在这里，养生不再是遥远的口号，而是一种触手可及、充满美学品味的时尚生活方式。

 

【Olive Better 光化门店】

  • 地址｜서울 종로구 종로3길 17 (D-Tower 1-2楼)

  • 交通｜地铁光化门站4号出口

  • 营业时间｜周一至周五 8:00 – 22:30；周末 10:00 – 22:30

 

同场加映：居港英国人大赞香港国际机场效率高！实测行李托运/离境安检/过海关只需X分钟 网民骄傲：香港机场是最好的！

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
00:47
黄棣珊中学2男1女学生 中山交流团擅外出饮酒租酒店过夜 同学回港揭发 教育局：高度关注
社会
6小时前
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
影视圈
8小时前
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
突发
1小时前
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
5小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
8小时前
港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局｜Juicy叮
港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局｜Juicy叮
时事热话
4小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
2026-02-03 13:30 HKT
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
时事热话
7小时前