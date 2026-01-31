每年一度由日本《观光经济新闻》主办，当地多家旅行社、酒店预订平台参与票选的「日本温泉100选」，2025年度结果日前正式出炉。今次《星岛头条》记者介绍其排名前8位的人气温泉，包括群马县草津温泉、岐阜县下吕温泉等，如有意到日本来一趟温泉之旅，不妨作为参考好好计划行程。

日本温泉100选Top 8！道后温泉/有马温泉上榜 1名汤连续23年夺冠

第1位：群马县草津温泉 连续23年夺冠

温泉街正中心的汤畑是草津温泉标志性打卡位。

草津温泉被誉为日本三大名汤之一，是个能疗愈身心、感受历史和文化魅力的温泉胜地。其泉质独特，酸性泉水据说拥有治百病的效果，每年吸引无数游客前来一探究竟。

草津温泉以其丰富自然资源和悠久历史闻名。到访此地，不论浸泡在温暖的汤畑足汤中，还是在传统日式温泉旅馆享受极致的放松，皆能让人身心舒畅，仿佛洗去尘世间的喧嚣和疲惫。

草津温泉的历史可追溯至江户时代，当时曾是将军和贵族休憩的重要场所。随着时代进步，这一珍贵资源得以惠及更多人。草津温泉已是连续23年被选为「日本温泉100选」第1名，足见其无可取代的地位。

交通：东京乘JR特急列车「草津四万」至长野原草津口，转乘巴士至草津温泉。

第2位：岐阜县下吕温泉 纯碱性美肌汤

下吕温泉交通便捷，各式旅馆沿飞驒川而立。

同为日本三大名汤之一的下吕温泉，以其温暖的泉水和静谧的环境吸引各地旅客。不论是为沉醉于蒸气缭绕的温泉中舒缓身心，还是漫步于古朴而充满特色的街道，下吕温泉都是身心得以放松的理想之地。

下吕温泉属于「纯碱性温泉」，对促进新陈代谢、治神经痛、消除疲劳及美肌尤为有效。除了享受温泉，旅客还可顺道参观多个以温泉文化为主题的博物馆，以及坐落在温泉街的小神社，体验独特的当地风情。

下吕温泉历史可追溯到数百年前，据说这里的泉水曾治愈了许多人的疾病，被誉为「神之汤」，因此吸引众多名人到访。

交通：名古屋乘JR特急列车「Wide View飞驒」至下吕温泉。

第3位：爱媛县道后温泉 全日最老古泉

道后温泉本馆成为旅客争相打卡位，经过大规模修缮的本馆已于2024年底重开。

爱媛县松山市的道后温泉，是日本最古老温泉胜地。踏入道后温泉那一刻，周遭古雅氛围随即予人时光倒流的错觉。据说宫崎骏动画《千与千寻》中的「油屋」，便是以包括道后温泉在内的建筑为灵感描绘，因而增添了一分神秘感，每年都吸引大量粉丝到来打卡朝圣。

道后温泉以其精致的汤泉文化而闻名。三大外汤的设计风格各异，既有传统的和风木造建筑，也有融合现代艺术的汤泉设施。其中1994年被指定为日本重要文化遗产的「道后温泉本馆」更拥有三千年傲人历史，是道后温泉的代表象征。传说中的温泉水自古具有疗愈之效，当年的文人墨客、达官贵人无不以此为修养身心的归宿。享受温泉之余，漫步于道后的街头，亦能感受到浓厚文化气息。

交通：高松乘JR予赞线特急列车至松山，转乘路面电车至道后温泉。

第4位：大分县别府温泉 泉源数量第一

别府温泉可找到不少免费足汤。

九州大分县的别府温泉，早在数百年前就是个温泉疗养地，以众多温泉源泉和独特的地热景观闻名，拥有丰富多样的旅游资源。

提到别府这名字，必定离不开温泉，尤其市内合称「别府八汤」的八个温泉区，如同八颗璀璨的明珠，带给人们多层次的疗愈体验。在这里有超过2,800个温泉源自地底涌出，带来全日本十分之一的温泉泉量，展示出别府在温泉文化中举足轻重的地位。不单止温泉，「别府地狱巡礼」也成为一大特色，赤红沸汤、清澈湛蓝的热泉等色彩斑斓自然奇观，将大自然的魔力毫无保留地呈现眼前。

交通：博多/小仓乘JR特急列车至别府。博多/天神/福冈机场乘高速巴士至别府北滨。

第5位：北海道登别温泉 独特自然奇景

登别地狱谷由火山喷发形成的独等地貌，恍如地狱情景。

位于北海道西南部的登别，以其丰富地热资源和独特自然景观，成为日本屈指可数的温泉胜地，著名景点登别地狱谷更被称为「鬼怪栖息的地狱」。

登别地区的地质活动活跃，由火山爆发形成的特殊地形，使得这里的温泉区异常壮观。登别温泉每天涌出高达1万吨以上的温泉水，因其多样的九种泉质，亦有「温泉百货公司」之称。这些温泉水蕴含丰富矿物质，不仅舒缓肌肉，还能滋润身心。入住当地温泉旅馆，更可体验到浸浴与自然景观融为一体，在热气氤氲间欣赏四季变幻的美景。

交通：札幌/新千岁机场乘高速巴士直达。（网上预约）

第6位：兵库县有马温泉 丰臣秀吉加持

有马温泉以充满特色的「金汤」与「银汤」闻名。

有马温泉与草津、下吕并列为「日本三大名汤」，凭借其1,400多年历史和独特泉质，加上距离神户、大阪市区不远，因此一直是海外旅客及当地人假日享受温泉体验热门之选。

有马温泉因其两大特色泉「金汤」和「银汤」而广受欢迎。金汤以铁及盐分浓度闻名，温泉水呈现出独特的赤铜色，对美肌和舒缓疲劳有显著效果；银汤以清澈无色著称，富含碳酸氢钠，能促进血液循环。

走在历史悠久的温泉街，可见古色古香的旅馆和现代化设施完美交织。在战国时代，丰臣秀吉尤其钟情此地，并曾下令大规模整修，因此今天在有马不难发现其雕像与景点。

交通：大阪梅田乘高速巴士，或神户三宫乘路线巴士直达。

第7位：福井县芦原温泉 关西的后花园

芦原温泉被当地人誉为「关西的后花园」，几乎每家旅馆都拥有自己的独立泉源。

福井县北部一隅的芦原温泉，以其绝美自然景观和疗愈温泉优良水质，被当地人誉为「关西的后花园」，其排名更罕有地从去年的第23位大幅跳升至第7位，因而令此地再次受到温泉爱好者关注。

芦原温泉坐拥74个丰富的源泉，几乎每家旅馆都拥有自己的独立泉源，形成了独特的温泉文化。到访芦原温泉，既可缓解慢性皮肤病和疼痛问题，也能暂时远离烦嚣，旅程中泡泡足汤、享用地道美食，或乘坐观光船饱览美如画的自然风光，特别是东寻坊海岸的奇岩怪石，为疗养心灵增添了一分诗意。

交通：大阪/京都乘JR特急列车「Thunder Bird」至敦贺，转乘北陆新干线至芦原温泉。

第8位：鹿儿岛指宿温泉 沙蒸浴去风湿

露天浴场玉手箱温泉可尽览锦江湾景色。

指宿温泉位于鹿儿岛萨摩半岛南端，是全日本罕见的另类温泉胜地。除了可尽览锦江湾景色的传统露天温泉，这里的沙蒸浴体验更是独特，被视为一种古老的疗法。据说沙蒸浴早在三百多年前已存在，蒸热了的沙能帮助排汗，对于腰痛、风湿病等都有疗效，换上日式浴衣，躺在暖融融的沙滩上仰望天空，耳听海浪，那片刻恍如置身于时间静止的小天地。

指宿周边的自然景观同样引人入胜。距离指宿海岸不远的知林岛，便是个只有白天短暂时间与陆地相接的连岛沙州。此地同时保有与《浦岛太郎》传说相关的历史遗迹，为该地增添几分奇幻色彩。

交通：鹿儿岛中央乘JR特急列车「指宿之玉手箱」至指宿。

文：Joe 图：Joe、资料图片

