澳门喷射飞航优惠｜船飞低至$88位！买去程送回程兼再送上网卡

旅游
更新时间：17:59 2026-01-14 HKT
发布时间：17:59 2026-01-14 HKT

澳门船票优惠｜喷射飞航｜KKday 将于1月15日早上10时正，推出极具吸引力的喷射飞航船票快闪优惠，让港澳之间的交通变得无比轻松。本次推广以来回船票「买去程送回程」作招徕，香港上环出发至澳门外港码头的单程票价低至港币$88，优惠更涵盖平日、周末甚至夜航时段，并额外赠送AIRSIM无国界上网卡，绝对是近期游澳的至抵选择。

澳门喷射飞航震撼优惠价 $88轻松畅游港澳

对于计划前往澳门的旅客来说，交通开销往往占据预算的一部分。KKday此次推出的喷射飞航优惠，无疑是个天大的喜讯。平日出发的「日航」（晚上6时前开出的航班）票价仅需$88，相等于以低于半价的价钱，便能购入原价$175的船票。即使是周末及假日出发，票价也只是$95，非常划算。优惠更贴心地包含晚上6时后出发的「夜航」选项，让喜欢欣赏璀璨夜景或下班后即兴出游的旅客，能以$110的优惠价享受旅程。

澳门是个充满魅力的城市，既有被列为世界文化遗产的历史城区，亦有金碧辉煌的综合度假村。旅客抵达澳门外港客运码头后，可轻松前往各大景点。您可以漫步于议事亭前地，感受南欧风情；到大三巴牌坊下「打卡」，见证历史的轨迹；再转入官也街，品尝葡式蛋挞、猪扒包、杏仁饼等地道小食。若想体验豪华气派，路氹金光大道的各大度假村提供顶级的购物、娱乐及美食体验，无论是观赏国际级表演，还是在米芝莲星级餐厅用餐，都能满足您的愿望。

  • 【平日日航】（星期一至五，晚上6时前航班）：HK$88/位/程（原价HK$175）

  • 【周末及假日日航】（星期六、日及公众假期，晚上6时前航班）：HK$95/位/程（原价HK$190）

  • 【夜航】（所有晚上6时后航班）：HK$110/位/程（原价$220）

  • 优惠期限（预订期）： 2026年1月15日早上10:00 至 2月1日晚上23:59（售完即止）

  • 适用日期（使用期）： 2026年1月31日 至 3月31日

  • 不适用日期： 2026年2月17日至2月19日

  • 优惠内容： 优惠适用于香港上环往澳门外港码头的普通舱来回船票，并赠送AIRSIM无国界上网卡一张。

条款及细则：

  • 去程必须由香港出发至澳门。
  • 优惠船票数量有限，售完即止。

 

