香港国际机场网店免费送台北机票！消费满指定金额即享 新春优惠5折起办年货/电子产品

香港国际机场官方网上商店HKairportShop.com以多元化商品闻名，涵盖多款奢华品牌、贺年礼品和潮流电子产品。即将踏入马年，HKairportShop.com推出「马年福至」新春尊尚献礼，只要消费满指定金额，即可获赠星宇航空香港至台北来回机票一套，无需抽奖，买满即赏，即睇详情！

香港国际机场网店送星宇航空台北来回机票！消费满指定金额即享

由即日至2月4日，HKairport Rewards会员于HKairportShop.com单一消费净额满港币3,500元，即可获赠星宇航空香港至台北来回机票一套由即日至2月4日，HKairport Rewards会员于HKairportShop.com单一消费净额满港币3,500元，即可获赠星宇航空香港至台北来回机票一套

由即日至2月4日，HKairport Rewards会员于HKairportShop.com单一消费净额满港币3,500元，即可获赠星宇航空香港至台北来回机票一套，每位会员推广期内最多换领两套，机票有效期由2026年3月18日起至9月15日，无需抽奖，买满即赏！星宇航空以精致机舱设计、贴心服务及优质机上美馔享誉，乘客更可享受机上免费文字讯息Wi-Fi，旅途中与亲友联系。

HKairportShop.com新春优惠低至5折！入手贺年美食/电子产品

适逢新春将至，HKairportShop.com精选寓意吉祥的贺年美食、名酒佳酿及潮流电子产品，如传统糕点礼盒、精美伴手礼、Apple产品等，部分产品更享低至5折优惠，与旅客迎接丰盛好运新一年！机场网店更设有「尊尚购物服务」，旅客可以预留及购买时尚奢华品牌，包括BVLGARI、Piaget、Tiffany & Co.及Tory Burch等，均可专享机票奖赏。

HKairportShop.com「马年福至」新春尊尚献礼

活动日期：即日起至2026年2月4日

机票有效期：由2026年3月18日起至9月15日

活动详情：按此

*优惠受条款及细则约束

来源：HKairportShop.com

文：LW