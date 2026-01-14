Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港国际机场网店免费送台北机票！消费满指定金额即享 新春优惠5折起办年货/电子产品

旅游
更新时间：12:25 2026-01-14 HKT
发布时间：12:25 2026-01-14 HKT

香港国际机场官方网上商店HKairportShop.com以多元化商品闻名，涵盖多款奢华品牌、贺年礼品和潮流电子产品。即将踏入马年，HKairportShop.com推出「马年福至」新春尊尚献礼，只要消费满指定金额，即可获赠星宇航空香港至台北来回机票一套，无需抽奖，买满即赏，即睇详情！

香港国际机场网店送星宇航空台北来回机票！消费满指定金额即享

由即日至2月4日，HKairport Rewards会员于HKairportShop.com单一消费净额满港币3,500元，即可获赠星宇航空香港至台北来回机票一套由即日至2月4日，HKairport Rewards会员于HKairportShop.com单一消费净额满港币3,500元，即可获赠星宇航空香港至台北来回机票一套
由即日至2月4日，HKairport Rewards会员于HKairportShop.com单一消费净额满港币3,500元，即可获赠星宇航空香港至台北来回机票一套由即日至2月4日，HKairport Rewards会员于HKairportShop.com单一消费净额满港币3,500元，即可获赠星宇航空香港至台北来回机票一套

由即日至2月4日，HKairport Rewards会员于HKairportShop.com单一消费净额满港币3,500元，即可获赠星宇航空香港至台北来回机票一套，每位会员推广期内最多换领两套，机票有效期由2026年3月18日起至9月15日，无需抽奖，买满即赏！星宇航空以精致机舱设计、贴心服务及优质机上美馔享誉，乘客更可享受机上免费文字讯息Wi-Fi，旅途中与亲友联系。

HKairportShop.com新春优惠低至5折！入手贺年美食/电子产品

适逢新春将至，HKairportShop.com精选寓意吉祥的贺年美食、名酒佳酿及潮流电子产品，如传统糕点礼盒、精美伴手礼、Apple产品等，部分产品更享低至5折优惠，与旅客迎接丰盛好运新一年！机场网店更设有「尊尚购物服务」，旅客可以预留及购买时尚奢华品牌，包括BVLGARI、Piaget、Tiffany & Co.及Tory Burch等，均可专享机票奖赏。

HKairportShop.com「马年福至」新春尊尚献礼

  • 活动日期：即日起至2026年2月4日
  • 机票有效期：由2026年3月18日起至9月15日
  • 活动详情：按此
  • *优惠受条款及细则约束

来源：HKairportShop.com

文：LW

同场加映：2026年贺年糕点推介｜萝卜糕/年糕/新派港式口味$60起 米芝莲中菜/酒楼/饼店早鸟低至63折+送$20券

 

最Hit
吴卓羲「旧爱」做阔太享福多年 被粉丝号召出山亲自回应 12年前惊爆「瘫痪」淡出多时
吴卓羲「旧爱」做阔太享福多年 被粉丝号召出山亲自回应 12年前惊爆「瘫痪」淡出多时
影视圈
18小时前
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
5小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
影视圈
18小时前
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
突发
18小时前
杨明纶通知受薪董事小组，他因个人原因未能履行1月14日星期三跑马地赛事的策骑聘约。因此，小组已批准三驹易配。
杨明纶三驹易配
马圈快讯
22小时前
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
生活百科
20小时前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
即时国际
5小时前
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
15小时前