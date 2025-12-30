深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多

对于经常往返深港两地的市民来说，口岸的交通接驳便利性是非常重要。深圳地铁的深圳湾口岸站开通逾一年，近日有网民发现深圳湾口岸的巴士总站正式迁回联检大楼附近的A停车场原址，乘客毋须再长途跋涉行天桥去搭车。这改动随即引起网民热烈讨论，不少人大赞「极方便」，即睇内文详情。

北上注意！深圳湾口岸巴士总站搬新位 一出关即有公交搭

有网民日前在社交平台发文，以「新消息，深圳湾口岸个巴士站已经唔用A站，以后叫巴士总站」为题分享，表示深圳湾口岸公车首末站终于搬去新位置，更加近口岸的旅检大楼，并附上多张新的公交路线图。

告别300米长征天桥 网民：超悭时间

据了解，自2019年起，为配合深圳地铁13号线的工程，邻近深圳湾口岸的「A停车场」停用，巴士站被迁移至深圳湾海关大楼西南侧，从旅检大楼前往临时首末站需步行约300米行人天桥才能抵达，这段「长征」路程为乘客带来极大不便。

随著地铁工程完成，新的「深圳湾口岸公交首末站」在11月16日终于返回原位。据网民所描述，新总站就在「的士站隔离，即系顺丰对出」，乘客过关后步行距离显著缩短。有乘客亦分享，新巴士总站规划清晰，落客区设于南侧，而前往南山、蛇口等地的乘客则可在东侧及北侧的上客区乘车，形容新安排「非常好，超省时间，搬近口岸极方便」，「终于不用从公车站长途跋涉到口岸了」。

设两条免费巴士线 惟部分线路消失？

巴士总站的回归无疑为乘客带来了极大便利，获大部分网民的正面评价。不过，亦有细心的网民发现问题。有人指出，虽然乘车点更近，但「车出口位置挤塞未搞掂，搭车去深圳湾塞到烦」。此外，路线变动亦引起一些混乱，有内地市民表示「路线都砍没了」，更有人发现原本的M242路线消失，查询后才得知「个首尾站已经停办」。

而据网民的图片所见，现时有多条巴士路线已搬去新巴士总站，例如M73、M177、M507、M409、M484、M506，以及两条免费巴士线，包括逢周五至周日10am至8pm运行的「花园城免费线」，由深圳湾山岸公交首末站来往招商花园城购物中心，即蛇口Walmart；另外亦有一条「山姆口岸通」免费巴士线，于周末及节日假期9:30am至7:30pm期间运行，可前往万象前海、前海山姆、桂湾及前湾地铁站。

