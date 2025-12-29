深圳湾万象城二期扩充「粉红大街」12.30开放！艺术级商业主题街 近40购物/餐饮品牌进驻 设首间麦麦美术馆

由华润万象生活打造的「深圳湾万象城第二期」于今年9月正式开业，除了坐拥地铁三线无缝接驳的交通优越外，更连通人才公园、艺术馆及引进多个国际品牌。不过深圳湾万象城二期不止以上特色，艺术馆级商业主题街区的「粉红大街」将于12月30日开放，近40个购物及餐饮品牌进驻，同时设有麦当劳全球首间麦麦美术馆，即睇详情！

深圳湾万象城二期扩充「粉红大街」12.30开放 近40购物/餐饮品牌进驻

港人于假日时北上消费玩乐已成常态，近年深圳不乏新开幕的大型商场或购物中心成为港人必去热点。南山区的深圳湾万象城二期刚于9月开业，吸引不少国际品牌进驻，其扩充项目不止有地面商场，就连地下区域亦是发展之一。艺术馆级商业主题街区的「粉红大街」将于12月30日开放，街区连接深圳湾文化广场的地下区域，以餐饮及时尚购物为主，展现「赏味艺术」与「生活艺术」两大主题业态。

近40购物/餐饮品牌进驻 设首间麦麦美术馆

「粉红大街」设计融入未来感色彩，建构兼具艺术纯净感与商业感染力的沉浸空间，汇聚非遗文化体验与创意餐饮，吸引近40个购物及餐饮品牌进驻，包括麦当劳全球首间麦麦美术馆、丹麦家居品牌HAY深圳首店、il Bliss冰淇淋实验室华南首店等，带来文化气息的消闲体验。

深圳湾万象城二期「粉红大街」

开放日期：2025年12月30日

地址：深圳湾万象城B区B1层粉红大街（05电梯厅旁）

交通：深圳地铁后海H/G出口

文:RY

资料及图片来源:鸟瞰商业＠小红书、深圳圈子＠小红书