深圳好去处2026｜14大全新商场/地标/博物馆/玩乐推介！全球最大乐高乐园/4个购物新蒲点

深圳好去处2026｜深圳最新商场地标｜港人北上消费热潮持续，深圳正迎来一批世界级新地标、商场及玩乐景点，预计于2026年陆续登场，势必再掀热话！瞩目项目包括深圳首个乐高乐园、4大全新购物中心，以及文化地标深圳自然博物馆、前海博物馆等。这次《星岛头条》就为大家精选当中14大注目最新好去处，为港人北上带来更多新鲜感，即睇内文详情！

深圳2026全新好去处！18大新登场商场/地标/玩乐景点率先预览

1. 深中通道西人工岛 无敌海景观赏台

深中通道西人工岛是深中通道项目的关键枢纽，于10月尾起试运行，并于今个月正式向公众开放参观。人工岛位于深中通道桥隧结合的部分，其菱形设计犹如飘浮在伶仃洋上的「海上风筝」，也是个集科普教育与休闲观光于一身的大湾区海上新地标。岛上设有观景平台，游客可在这里欣赏无敌海景，并有两大体验亮点，如「工程科普展览区」就以中国交通跨海工程技术发展为主题，游客可透过虚拟实境VR或扩增实境AR等技术，了解深中通道建设过程与创新技术，或可于落日咖啡厅边睇日落边休息一下。

深中通道西人工岛

开幕日期︰2025年12月

营业时间︰9am-6pm

购票方式：微信搜寻「深爱票」或「深中跨市公交专线」小程序购票

票价︰成人¥188/位、学生¥158/位、小童¥128/位、优待票¥128/位

地区：深圳前海前湾区



2. 安托山公共文化中心 福田首座大剧院/音乐厅

位于深圳福田区的安托山公共文化中心是一座崭新的文化地标，于12月26日正式开幕，更邀得国际钢琴大师郎朗作为开幕演出。中心坐落于福田安托山区，毗邻安托山自然艺术公园，构成独特的艺术长廊。其设计理念为「垂直文化聚落」，透过独特的结构，将大剧院、音乐厅、黑匣子剧场及公共空间垂直叠加，打造成独特的表演艺术空间。中心总建筑面积更超过10万平方米，是福田区首座大型文化综合体，设施齐全，可作音乐剧、话剧、音乐会、戏剧及艺术展览等多元化的大型表演。

安托山公共文化中心

开幕日期︰2025年12月26日

建筑面积：逾10万平方米

地区：深圳安托山区侨香三道与安托山六路交汇处



3. 龙岗国际艺术中心 空中俯瞰如巨型结他

深圳龙岗国际艺术中心位于坂田区，是一座规划中的大型文化综合设施，北侧为贝尔路，东侧为坂雪岗大道，南临黄金山公园，地理位置优越。艺术中心约有11万平方米大，其设计极具特色，在空中俯瞰时犹如一把巨型的结他，由国际演艺中心、艺术展览体验孵化中心及科技艺术教育中心等部分组成，包括大及中剧场、音乐厅，各场馆均配备顶尖的舞台与影音设施，能够进行歌剧、舞剧、话剧及音乐会等多种类型的大型演出，将会成为深圳东部重要的文化地标及打卡胜地。

龙岗国际艺术中心

预计开幕时间︰2025年年底

建筑面积：11万平方米

地区：深圳龙岗坂田区



4. 鹭湖四馆 一站式游图书馆+大剧院

鹭湖四馆位于鹭湖科技文化片区的中心，总建筑面积达22万平方米，将会成为目前龙华区规划中最大的文化设施建筑群。此项目由龙华区图书馆、群艺馆、大剧院及科技馆四座独立又彼此呼应的场馆构成，旨在打造一个集文化艺术、科普教育、科技展览与国际交流于一体的现代化公共空间。当中龙华区图书馆预计于2026年开放，届时将会成为龙华区以至深圳的一大文化新地标。

鹭湖四馆

预计开幕时间：龙华区图书馆预计2026年开放

地区：深圳龙华区观湖街道平安路以南

占地面积：22.2万平方米

5. DM港隆城 宝安旧百货公司翻新

DM港隆城是深圳宝安区一个备受瞩目的商业改造项目，其前身是有17年历史、宝安区第一间百货港隆城，重建后将会以「友好社区邻居商业中心」为定位。商场总面积约7万平方米大，由世界知名建筑设计公司Woods Bagot操刀设计，以创新的商业立面设计，融合橱窗式立面设计、垂直立体绿化、露台、木材等自然生态元素，打造出充满层次感的商业空间。内部则以「一层一主题」作为规划，提供一个集特色美食、时尚购物、休闲娱乐及亲子互动于一身的多元化社区生活据点。

DM港隆城

预计开幕时间：2026年年初

建筑面积：7万平方米

地区：深圳宝安西乡区



6. 国贸．SPRING 深港潮流地标 华南首个电竞主题商场

超过3万平方米大的商场「国贸．SPRING」，是深圳罗湖区一个极具标志性的商业改造项目，坐落在深港主要消费区人民南商圈，由昔日的罗湖国贸大厦商场翻新而成，打造成一个集购物、餐饮、娱乐与休闲于一身的「敢潮」社交生活新地标。商场位于国际贸易中心大厦的1至5楼，投资超过2亿元升级改造，计划会引进电竞、二次元、跨界餐饮、潮流零售及娱乐品牌，并有意打造成华南区首个专业电竞主题赛事生活馆。

国贸．SPRING

预计开幕时间：2026年

建筑面积：3万平方米

地区：深圳罗湖南湖街道人民南路3002号国际贸易中心大厦1至5楼



7. 深圳乐高乐园 全球最大LEGOLAND

深圳乐高乐园度假区坐落于大鹏新区，号称是全球最大的LEGOLAND，整个园区占地广达58万平方米，总投资达300亿人民币，包括主题乐园、水上乐园及3间主题酒店。乐园划分为9大游乐区，将提供逾100个互动游乐设施、精彩表演与景点，并会融合中国历史文化元素于其中。虽然乐园原订2024年开幕，惟日期不断延后，据内地媒体报道，园内逾50个设施经顺利封顶，有望可于2026年开幕。

深圳乐高乐园

预计开幕时间：2026年

建筑面积：58万平方米

地区：深圳大鹏新区



8. 太子湾花园城（南北区） 蛇口高端 x 潮流娱乐街区

2025年蛇口有两大重磅商场开幕，分别是K11 ECOAST及太子湾花园城街区Villa。不过目前太子湾花园城开放的街区仅1.5万平方米左右，其主力的「南北区」预计会在2026年开业，面积约10万平方米。商场的北区定位为「高端生活方式中心」，而南区则是「潮流年轻运动空间」，将会汇集原创品牌、明星娱乐及艺术设计等主题，进驻的品牌会有Wandering滑板、超级鸟局、MALBON、PINARELLO、比音勒芬、有云、止观小馆、满纷轰趴、引力矩阵、星轶事影城等餐饮及潮流零售店。

太子湾花园城（南北区）

预计开幕时间：2026年

建筑面积：10万平方米

地区：深圳蛇口区



9. 深圳自然博物馆 华南地区首座 自然科普展览场

深圳自然博物馆是深圳市「新时代十大文化设施」之一，坐落于坪山区风景秀丽的燕子湖片区。四边环绕著燕子岭、坪山河及湿地、林田等独特自然生态。博物馆将由一座单体建筑组成，其建筑设计灵感源自河流，外形流畅，与周围的自然景观融为一体，其屋顶更是一个独特的公园，可供游人漫步。

整幢博物馆包括地上5层及地下两层，有陈列展览区、公共服务区、教育展示区、藏品保管保护区、综合业务与学术研究区等，以收藏、展览、研究及自然科普教育四大功能为核心，落成后将会成为粤港澳大湾区及华南地区首座大型综合性自然博物馆。

深圳自然博物馆

预计开幕时间：2026年5月

地区：深圳坪山燕子湖区

占地面积：10.53万平方米



10. 深圳文化馆新馆 提升市民艺术创作交流

深圳文化馆新馆位于龙华中轴数位产业核心区，是深圳重大文化设施之一。新馆总建筑面积约8.33万平方米，设有地上7层及地下2层，包括有演艺活动区、交流展示区、辅导培训区、艺术图书阅览区、业务、管理及储存后勤地方、文化服务配套设施等，会提供全面的文化服务及资源，促进市民的文化生活和艺术创作，将会是粤港澳大湾区的城际文化交流聚集地及创意园。

深圳市文化馆新馆

预计开幕时间：2026年6月

建筑面积：8.3万平方米

地区：深圳龙华民治街民治大道交民康路北



11. 小梅沙滨海商业 临海高档海鲜餐厅进驻

有「东方夏威夷」之称的深圳小梅沙自2019年起开始进行翻新工程，其后美高梅酒店及小梅沙海滨公园相继落成。至于约8.8万平方米的滨海主题商场预计于2026年登场，是深圳首个「潮生活」文旅商业综合体。项目围绕「游、购、吃、娱」4大主要体验，集购物、餐饮、娱乐及滨海特色活动于一身，如开设广深主题酒楼、高档海鲜餐厅，并引进时尚品牌，打造成潮流与自然生态融合的购物热点。

小梅沙滨海商业

预计开幕时间：2026年

建筑面积：8.8万平方米

地区：深圳盐田区小梅沙



12. 宝安京东MALL 品牌第二间旗舰店

内地电商龙头之一的京东，今年于深圳南山区开设了首间实体店「京东MALL」，集家电、手机、潮流数码及家居产品于一身，有逾200个品牌进驻。而京东亦落实于宝安区福海街道开设第二间实体店，面积达3.62万平方米，并预计于2026年10月1日国庆日试业，延续品牌「多快好省」的理念，并为消费者带来前尖科体验与全球新品首发服务。

宝安京东MALL

预计开幕时间：2026年10月1日

建筑面积：3.62万平方米

地区：深圳宝安区福海街道

13. 深圳前海博物馆 获国家博物馆支持 大湾区文化地标

前海博物馆位于前海文化艺术半岛核区，坐落于金岸中街与前海四路交汇口东侧，由前海建投集团负责建设，中建科工集团承担施工工作。博物馆总建筑面积约12.6万平方米，背倚大小南山，面朝前海湾畔，以「文明之树、时代明灯」为设计概念，是粤港澳大湾区一项地标性建筑。

博物馆附近景色亦非常优美，5楼平台有近百米的无柱空间，北侧「海剧场」可远眺前海湾海景，南侧「山剧场」则可饱览深圳大小南山风光。展馆落成后更有中国国家博物馆支持，会联合推出中国古代通史陈列、中国古代玉器及中国古代瓷器等重磅展览，并会推行国际交流、社会教育及人才培养等多项工作，为市民及国内外游客提供一个重要的文化交流地。

深圳前海博物馆

预计开幕时间：2026年10月

建筑面积：12.6万平方米

地区：深圳前海前湾区



14. 深圳国际演艺中心 世界一流表演艺术殿堂

位于深圳福田区香蜜湖新金融中心的深圳国际演艺中心，是一座全新文化地标，被誉为「献给全体市民的表演艺术中心」。其建筑设计极富特色，由国际知名的Ennead建筑事务所操刀，以两个极吸睛的金黄色「贝壳」为主体，场内将会有一个能容纳1800人的「梦剧场」及有约600个座位的多功能演艺空间，预计2027年投入使用，除了是深圳文化新地标外，更将是世界一流的表演艺术殿堂。

深圳国际演艺中心