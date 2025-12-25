Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人北上塞爆罗湖口岸？大批旅行团人流「堪比春运」 内地网民震惊：完全没路走

旅游
每逢长假期，不少市民都会选择外游或北上消费。今年圣诞节连同周末的长假期，大批香港市民选择北上，导致陆路口岸人潮汹涌。其中，罗湖口岸在圣诞节（25日）当日早上已录得逾4.8万出入境人次，有内地网民形容现场「人山人海」，情况「堪比春运」。

罗湖口岸场面墟冚 北上旅行团塞爆大道

根据入境处数字，昨日（24日）已有126,712名香港居民经罗湖口岸北上。至今早（25日）10时，再有超过21万港人出境，当中逾15万人次经陆路口岸前往内地。不少身在深圳的内地网民在社交平台「小红书」上发文，分享罗湖口岸的墟冚情况，展示了口岸被香港旅客「逼爆」的震撼画面。

从内地网民上载的图片及帖文可见，罗湖口岸及连接桥上挤满了准备过关的人潮，当中不少是跟随旅行团的香港旅客，人群中冒起一枝枝带团导游的旅行团旗帜。有网民以「深圳罗湖口岸现状」为题发文，惊讶地表示：「应该都是圣诞节要北上的香港游客吧？」，并加上了「一张图证明我见过人山人海」的标签。另一名网民则形容现场情况为「罗湖口岸即便这个点都还是人山人海，过桥还得停住等放行」，显示人流极度密集，需要实施人流管制措施。帖文亦引述其他在场人士的留言，指「过关都还算顺利，出来吓坏了，地下完全没路」。

内地网民热议：风水轮流转

这一波北上人潮引发了网民的热烈讨论。许多留言对口岸的挤迫情况感到震惊，直呼「太恐怖了」、「比过年厉害」，甚至形容为「堪比春运」。有网民点出，这种现象反映了两地居民旅游模式的转变，感叹「真的是风水轮流转，十几年前是我地去香港，现在是香港人返大陆。」亦有网民认为这是「大湾区经济繁荣」的象征，笑言「香港假期有人，大陆假期又有人，深圳输不了。」形成两地「互相去对方的城市玩」的有趣局面。


图片来源：港漂Amy独宠福禄娃的港漂土豆妈创业日记雨天的书＠小红书

 

同场加映：深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间

 

 

