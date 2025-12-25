深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间

圣诞及除夕长假期展开，不少港人经已计划好北上深圳消费或短途旅游，享受节日气氛，预计各大口岸将会迎来出入境人潮高峰。想玩得轻松又精明兼避开逼爆关口的场面，其实只需一部手机便可以！港人只需善用香港入境事务处的手机App及微信WeChat的「i口岸」小程序，即可实时查看深圳8大口岸的过关人流状况，包括罗湖、深圳湾、莲塘等主要关口，让市民可预留时间过关，即睇内文详情。

深圳8大口岸出入境人流实时睇！深圳湾/莲塘/罗湖口岸 靠3招即睇清

北上深圳前，为避免将宝贵假期时间浪费在排队过关上，市民出发前可利用3大方法，实时查询深圳8大口岸的人流状况，从而规划最顺畅的路线。这3个方法包括透过香港保安局的官方网站、入境处的手机App，以及使用微信WeChat的「i口岸」小程序，助您轻松掌握最新动态，智慧出行



1. 香港入境事务处 手机App

港人经各口岸北上深圳前，可先下载「香港入境事务处」的手机应用程式，再选择程式内的「陆路边境管制站等候时间」功能，即可查看全港8大出入境口岸的实时人流状况，包括罗湖、莲塘（即香园围）、深圳湾、落马洲、港珠澳大桥、文锦渡及沙头角。

App内的状况显示会每15分钟更新一次，并会以3种颜色灯号清晰标示人流挤拥程度，分为「正常」、「繁忙」及「非常繁忙」三个等级。同时，App上亦会详细列出各个口岸的开放时间，方便安排时间过关。

颜色 状态 预计等候时间 绿色 正常 一般少于15分钟 黄色 繁忙 一般少于30分钟 红色 非常繁忙 一般30分钟或以上

香港入境事务处 手机应用程式

2. 香港保安局官方网页

保安局早前推出一站式过关资讯平台「口岸通」，让市民可一次过浏览各陆路边境管制站的等候时间。

保安局早前推出一站式过关资讯平台「口岸通」，让市民可一次过浏览各陆路边境管制站旅客及私家车过关的平均轮候时间，以及港珠澳大桥过境穿梭巴士、落马洲至皇岗过境穿梭巴士的平均轮候时间等资讯，以便计划行程及减省等候时间。

网页︰>>按此<<



3. WeChat「i口岸」小程序

微信早前推出全新的「i口岸」小程序，提供深圳陆路及水路13大口岸的实时出入境状况，包括罗湖、莲塘（即香园围）、深圳湾、文锦渡、皇岗、福田、蛇口邮轮母港、高铁西九龙站、深圳宝安国际机场等10个主要口岸。

这个小程序的最大亮点是每实时监测极快更新，每30秒便会更新一次，反映最即时的关口情况。加上有「实时直播」功能，会提供口岸现场的实时影像，让市民直接观看人流与车辆的实际排队情况，更准确地判断是否适合前往。

「i口岸」使用方法：

于微信内搜寻小程式「i口岸」 进入小程式主页后，于「口岸实况」中即可查看各陆路、水路及高铁口岸等的过关情况，如显示「畅通」、「缓行」，以及列出预计时间 点击进入不同口岸，更可查看该口岸的通关直播

深圳口岸圣诞/元旦假期开放时间

今年的圣诞节及元旦假期期间，即2025年12月25日至2026年1月4日，入境处预计大约有1152万人次会经各海陆空口岸出入境香港，当中预计约有965万人次会经陆路边境管制站，预计高峰期为12月25日，出境人次约68.9万，而入境高峰期为12月28日，入境人次约69.5万。

而因应除夕跨年倒数活动举行，香港特区政府与深圳市政府已商讨延长除夕的关口服务时间，现正于国家口岸部门审批中，详情会尽快公布。而港珠澳大桥口岸、落马洲及皇岗口岸于12月31日除夕夜当晚，会如常24小时通关。



资料来源︰香港入境事务处、保安局