深圳「光明星河COCO City」开幕！地铁站直达 30+餐饮休闲品牌进驻 盒马鲜生/Meland/老字号乳鸽

假日北上深圳再多个好去处！近日，位于深圳西北部光明区的全新商场「光明星河COCO City」日前开幕，集合超过30个餐饮美食、休闲生活及时尚潮流品牌，其中包括光明首间「盒马鲜生」超市、电影院、室内电子游乐场、潮汕牛肉火锅及本地老字号食肆等，适合一家大细玩足全日！

深圳「光明星河COCO City」开幕！光明大街地铁站直达

深圳光明区继光明大仟里及蓝鲸世界后，全新大型商场「光明星河COCO City」于12月19日起正式开始试业，选址位于光明大街地铁站旁边，乘搭地铁6号线即可直达，交通非常方便。

「光明星河COCO City」由星河集团打造、星盛商业营运，与深圳福田COCO Park 属同一系列商场，亦为深圳第二座COCO City，以「生活趣味主张」为定位，主打年轻人及全年龄层消费体验。

20+餐饮休闲品牌进驻！盒马鲜生/Meland/老字号乳鸽餐厅

光明星河COCO City分为A馆及B馆，目前开放B馆1至4层及B1层，目前有逾30个品牌进驻，涵盖餐饮美食、生活潮流、休闲娱乐及亲子好去处等，其中包括光明首间「盒马鲜生」超市，面积超过3000平方米，供应近4000个商品种类，同时设现切肉档、现制面食区、免费食材加工区等。

此外，首度于光明设店的连锁戏院「寰映影城」同步落户商场，还有室内大型电子游乐场「星际传奇电玩城」、综合式文艺生活空间「城市书房」、文具杂货店及各大潮流服饰品牌等，而选址A馆的Meland室内游乐场则预计于明年初开放。

至于餐饮方面，上海咖啡品牌Manner Coffee、潮发潮汕牛肉火锅、缪氏川菜、云南菜餐厅「云味馆」、膳心记煲四季煲仔饭、脆皮鸡煲「姬夫人」、精品面包店「子情贝诺」及茉莉奶白等大受欢迎的热门食肆，同时引入本地老字号食店「南粤光明乳鸽」、一田手作等，让外地旅客可以一尝地区名菜。

目前商场有部分商舖仍在装修中，更多店舖详情可留意官方公布。

光明星河COCO City

来源：光明星河COCO City@小红书