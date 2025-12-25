深圳/深圳周边温泉10大好去处！设大型露天泡池/私人温泉 必访森林秘境/中式庭园（附交通）

冬天正是泡温泉的好时候，如果想趁周末来一趟短旅游，除了远赴日韩，其实深圳及邻近地区也有不少温泉度假村及温泉酒店，如珠海、中山、东莞及汕尾等，部分更被鉴定为「真温泉」，让旅客远离繁嚣的城市，享受如休闲的自然风光，距离深圳市区最快仅1.5小时，即看介绍及交通！

深圳/深圳周边温泉10大推介！设大型露天泡池/私人温泉/养生药浴

深圳及周边温泉10大好去处目录：

观澜山水田园乡村温泉

观澜山水田园乡村温泉被评为国家AAAA级旅游景区，整体以岭南客家水乡为设计特色，让人瞬间远离都市喧嚣。

园区内散落十余个露天温泉区，超过30个风格各异的室内外泡池，如养生滋补的中草药池、想芳香解压的花草池、神秘的溶洞温泉。此外，园区亦供应花草浴及泥浴等体验。

汕尾水底山温泉庄园

水底山温泉庄园位于深汕特别合作区核心区域，距离深圳市区约1.5小时车程，交通便利，同时可以饱览九龙潭、大峡谷、瀑布等珍贵自然景观，仿若置身世外桃源。庄园拥有大湾区最大温泉景区和深圳唯一优质天然温泉资源，含碳酸氢钠、偏硅酸等微量元素，出水口温度高达摄氏73度。园区以东南亚风格为设计特色，提供11个特色浸泡区和68种不同疗效的温泉泡池，另设108米亚洲最长无边际泳池、沙滩海浪池等，休闲度假打卡必访！

中山泉眼温泉

中山泉眼温泉位于中山市三乡镇，距离中山、珠海市区约20分钟车程。泉眼温泉的泉水含偏矽酸、锂、硒、锌等人体有益微量元素活水，园区内分为多个主题区，设50多个不同风格的汤池，如牛奶泡泡池、高氧泡泡池、红酒池、椰奶池、玫瑰池及温泉瀑布等，亦有充满神秘色彩的溶洞泉、温泉泡脚池、石板浴及其他休闲设施。

东莞塘厦三正半山温泉酒店

东莞塘厦三正半山温泉酒店距离深圳北站车程约30分钟，10分钟可以直达东莞南站，交通相当方便。酒店坐落塘厦镇大钟岭湖畔，饱览天然湖面与万亩森林的湖光山色，让人心情额外放松。温泉酒店占地逾3万平方米，采用欧洲皇家花园风格，8大温泉区设38个泡池，此外部分客房更配备私人温泉，其泉质含多种矿物质和微量元素，有助滋养身心。

佛山鹭湖半山温泉

佛山鹭湖半山温泉位于美的鹭湖森林度假区内，依半山而建，以东南亚风格设计，泉区供应46个特色汤谷泡池，分为森泉秘谷、动感香疗、梦幻汤谷及药浴养生4大区域，感受悠闲写意。

茂名御水古温泉

茂名御水古温泉源于589年，属天然古温泉，明代嘉靖年间曾将其列入电白八景之一「温泉春浴」，同时经广东省温泉协会鉴定为真温泉，含氡、氟、锂、硒、偏硅酸等多种元素集矿物质。御水古温泉度假区为国家4A温泉古文化主题景区，至今仍保留古色古香风味，设古温泉文化区、山水可人原汤区、古戏楼等各式露天温泉泡池，楼阁前更有古筝、唐韵表演，别具风情。

珠海御温泉渡假村酒店

珠海御温泉是老牌日式露天温泉，露天区有20多种天然温泉可选择，24小时开放，环境休闲舒适，设有亭台楼阁、小桥流水。园区内又设有庙会街及小食街，提供各种美食、游玩设施及活动，感受热闹气氛。

惠州中海汤泉酒店

酒店位于惠州市惠城区小金口，采用中式古典建筑建造设计，坐拥「一泉一湖两水五山」八独特自然景观，静谧之中透露典雅大气。酒店的汤泉水质清纯，高达70摄氏度，主要为碳酸钠钾型元素，还富含30多种微量元素，另设独立浴缸温泉客房，保证私隐度。

「汤崎．汤泉生活TENZ」大堂

位于福田口岸的「汤崎．汤泉生活TENZ」于2021年开业，距离落马洲口岸只需步行10分钟，室内装潢以日系原木简约风为主，楼高6层，设有逾300间按摩房，设有逾300间按摩房及各式水疗设施，涵盖恒温、高温及低温浸浴池，全天24小时营业。

汤悦温泉汗蒸

汤悦温泉汗蒸位于福田车公庙附近，楼高两层，设合共65000呎宽敞休闲娱乐空间，设施包括汤泉、汗蒸、餐饮、客房、足疗、按摩、茶艺、影视娱乐、电子竞技及各种特色汗蒸窰洞等。经福田口岸乘搭深圳地铁前往只需坐5个站，非常方便。

文：LW