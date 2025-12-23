东京成田机场推「衣物自动压缩服务Pocket Tips」衫裤体积大减85% 毋需真空袋 试行期间免费使用

近年各大廉航对于行李箧重量、寄舱大小的规定愈趋严格，甚至出现廉航「行刑架」之说。日本东京成田机场最近就推出一部名为「Pocket Tips」的衣物专用自动压缩机，声称可于约一分钟内将衣物压缩至「手掌大小」。有关服务将于明年1月初进驻成田机场第二及第三航厦出境大厅，举办为期三天的「衣物专用自动压缩机」试验活动，让旅客免费使用。

无需自备真空袋！东京成田机场推 全新衣物自动压缩服务「Pocket Tips」

每次去旅行，最「头痕」的莫过于执行李，尤其是回程时，行李箧总是被战利品塞爆。这部由日本SJOY公司开发，名为「Pocket Tips」的衣物专用自动压缩机最大的特点是直接压缩衣物本身，过程中无需使用任何压缩袋或工具，因此不会产生额外垃圾，相当环保。而且操作方法简单，任何人都可以轻松上手。

机场救星！买多手信都唔怕 衣物体积速减85%

以后在东京成田机场check-in前，就可利用它来压缩衣物，为战利品或手信腾出更多空间，让你毋需于机场狼狈地又开箧又执箧，买再多手信都无有怕啦！这项服务操作简易，旅客仅需将衣物放入专用机器中，约一分钟即可将其压缩至手掌般的大小。官方指衣物体积大减85%，但实际尺寸视乎衣物大小及物料而定。

羽田机场去年试验 近９成使用者表达肯定

在成田机场之前，此服务已于2024年在羽田机场进行了实证实验。 当时吸引了超过百位旅客参与，其中高达89%的参与者表示未来会考虑使用此服务，显示其在便利性与节省空间方面的表现获得了高度评价。

为了在成田机场提供更优质的服务，开发团队已针对机器进行改良，包括导入多语言触控面板及缩短压缩时间等。

衣物自动压缩服务1月初落户成田 体验阶段免费使用

成田国际机场将与有关服务的开发公司合作，在2026年1月13日至15日期间，免费提供衣物自动压缩服务的体验活动。

成田国际机场衣物自动压缩服务详情

活动期间：2026年1月13日（二）至1月15日（四）

活动地点： 第二航厦本馆3楼出境大厅北侧 第三航厦本馆2楼出境大厅

活动内容：现场设置体验摊位，供旅客实际操作衣物压缩机。

费用：完全免费

参加方式：无需预约，可直接于现场参加。

资料来源: 成田国际机场、SJOY公司