广州室内滑雪场墟冚场面不再？港教练直击无人雪道「情况有点夸张」 网民反指1时段极多人

近年，深圳、珠海及广州等地有多个室内滑雪场陆续落成，占地广阔，设备齐全，吸引不少港人北上滑雪。早前，位于广州的一个大型室内滑雪场被指「逼爆港人」，更一度需要排队近一小时才能滑下雪道，相当夸张。不过，最近有滑雪教练公开场内最新情况，仅见零星市民及旅客在雪道练习及乘搭缆车，墟冚场面不再。对此，有网民指出周末人流仍然，「明明前几日劲多人！」

广州室内滑雪场墟冚场面不再？港教练直击无人雪道：情况有点夸张

近日，有香港滑雪教练在社交平台以「久违的广融，情况开始有点夸张了」为题分享短片，指在星期五上午11时到达位于广州融创文旅城内的热雪奇迹滑雪场，惊讶发现场内人流大幅减少。从片中可见，雪道上空无一人，登上缆车时亦不需要排队，不禁表示「啲人无晒嘅？」

平日周末人流大不同？网民：明明前几日劲多人

对此，有网民认为或与他在平日进场有关，加上时间尚早，因此人流不会太多，形容「明明前几日劲多人，呢个绝对系平行时空」、「上星期六3点后多人到啊」。

在内地社交平台上，有滑雪教练亦会每日分享场内情况，从最新上载的短片显示12月21日下午2时左右的场内环境，形容初级道人流多，更差点发生碰撞，而高级雪道的人流则相对较少；而平日（12月16日）方面，中午时分的初级及高级雪道则呈现「包场」状态，笑言「简直不要太爽！」由此可见，滑雪场的人流因应平日与假期或会有所分别，惟与今年年初滑雪场曾出现「逼爆」情况相比，人流则明显减少。

广州热雪奇迹为大型室内专业滑雪场地，拥有专业的雪道和设备，整体落差为66米，并以难度划分为5条滑雪道区域，分别为小熊道、企鹅道、雪兔道、穈鹿道及老虎道，初学者或有经验的滑雪爱好者都可以找到适合练习的地方；场地亦设有冰上游乐设施的娱雪区，如冰上碰碰车、冰上自行车、花海雪圈等，一家大细可以玩足全日。

