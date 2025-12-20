Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）

旅游
更新时间：09:00 2025-12-20 HKT
发布时间：09:00 2025-12-20 HKT

圣诞节及农历新年长假期将至，想趁冬季欣赏梦幻雪景，不妨考虑由深圳出发，乘搭高铁或火车前往广东周边地区，《星岛头条》记者整理深圳出发，乘搭列车可以直接到的6个赏雪好去处，包括清远、郴州、衡阳及庐山等，车程最快只需1.5小时，无需千里迢迢搭飞机到海外，都可以观赏梦幻雪景！

深圳出发高铁直达5大赏雪秘景！车程最快1.5小时

深圳出发高铁直达赏雪好去处推介目录：

  1. 广东清远
  2. 湖南郴州
  3. 江西庐山
  4. 湖南衡山
  5. 江西武功山

1. 广东清远

广东清远距离香港仅约250公里，堪称最接近的港人的「赏雪天堂」！提到清远的赏雪好去处，又以冰山、金子山与潭岭天湖最为有名。

云冰山有「南方雪乡」美誉，位于清远与湖南交界处，每年12月下旬至2月上演雾淞、雪淞、雪景与云海四重奇观，亦可登顶520级阶梯饱览云海仙境、浪漫风车、冰封铁索桥及云顶咖啡屋等打卡点。

  • 交通：无直达公共交通，建议从清远市包车前往，全程约4小时，或先乘车至湖南蓝山县再转包车1小时。

金子山被誉为「南粤小华山」，海拔1417米，每年11月至翌年3月是赏雪好时机，站在最高处的玻璃栈道与观景台上，俯瞰悬崖绝壁上的雪景，刺激又梦幻。景区另设有全长1300米观光索道，单程仅10分钟即可轻松登顶，方便游人上山。

  • 交通：从源潭站乘车至连南或连州汽车站，再转乘前往连山的客运，中途「金子山」站下车。

潭岭天湖位于连州市东北部，是广东海拔较高的山顶水库，1月中旬至3月初为最佳赏雪期。湖水清澈、周围树木花草在冬季结成晶莹冰雕，宛如自然艺术品，景观宁静诗意，适合喜欢静谧雪景的旅人。

  • 交通：无直达公共交通，建议从清远市包车前往

2. 湖南郴州

湖南郴州莽山国家森林公园冬季化身成南方罕见的银白世界（图片来源：小红书@扮猫吃鲨鱼）
位于湖南省东南部的郴州，素有「湘南门户」之称，冬季化身成南方罕见的银白世界。其中，莽山国家森林公园是国家级景区，每年12月至次年2月初，是赏雪的最佳时机。满山雾淞、冰挂与皑皑白雪交织，宛如仙境。公园设施完善，设有缆车、扶梯与垂直电梯，还有全国单线最长的3.7公里观光索道，可轻松直达山顶；五指峰观景同样值得一去，是捕捉日出与雪景的绝佳位置。

  • 交通：深圳北站乘坐高铁至郴州西站，车程约2小时30分钟，抵达郴州后，在天龙汽车站转乘景区专线巴士，直达莽山，总车程约2.5小时

3. 江西庐山

江西庐山是江西省九江市一座著名山脉，素有匡庐奇秀甲天下之誉，每年12月至2月漫山会被白雪覆盖（图片来源：行人@小红书）
江西庐山是江西省九江市一座著名山脉，素有匡庐奇秀甲天下之誉，每年12月至2月漫山会被白雪覆盖，频现雾淞、冰挂与皑皑雪景，树枝银装素裹，宛如童话世界。庐山景区有不少著名景点，除了可以前往如琴湖，冬日湖面结冰，四周被雪松环绕，感受静溢的纯白美景；含鄱口则是观赏日出与云海雪景的绝佳位置，五老峰隐现于云雾中，相当壮观。

  • 交通：深圳北站乘坐高铁前往九江站，车程约5小时30分钟，抵达后乘坐57路巴士前往庐山索道下车；或乘坐高铁前往庐山站，乘坐免费摆渡车到换乘中心，再换乘10元大巴抵达索道站。
  • 门票：（成人）人民币160元/人、（大学生/中小学生）80元/人、6岁以下儿童免费。

4. 湖南衡山

湖南衡山又名「南岳」及「寿岳」等，每年12月至翌年2月是雪季（图片来源：小红书@骆驼户外俱乐部）
湖南衡山又名「南岳」及「寿岳」等，每年12月至翌年2月是雪季，祝融峰上出现的雾凇景观，树枝挂满晶莹冰凌，在白茫茫的雪海中呈现「玉树琼花」的仙境美态。景区内有索道与观光车，减轻登山负担，登顶还可捕捉日出、云海翻腾与璀璨星空，体验「会当凌绝顶，一览众山小」的壮阔。

衡山不仅自然景观迷人，还蕴藏丰富历史文化。沿途可游览南岳大庙、忠烈祠、半山亭、南天门以及曾国藩古道等景点。

  • 交通：从深圳北站乘搭高铁至衡山西站，车程约为3小时，抵达后约15分钟车程即可抵达南岳区；若选择衡阳东站，班次频密但距离稍远。

5. 江西武功山

江西武功山每年最佳赏雪时机为每年12月至翌年2月，高山草甸化身梦幻雪国（图片来源：萍乡武功山景区@小红书）
江西武功山每年最佳赏雪时机为每年12月至翌年2月，高山草甸化身梦幻雪国，雪白的山脉连绵不绝，宛如仙境般壮丽。登上海拔1918.3米的金顶（白鹤峰），更有机会看到云海、日出与雾淞同现出现。

景区路线分为两种，除了可以由石鼓寺出发，经两段索道（中庵至金顶）登顶，全程约2小时；体力较佳者则可选择由石鼓寺出发，全程徒步5至6小时登顶，留意夜游入园截止时间为凌晨12时30分，且不设缆车服务。

  • 交通：从深圳北站乘搭高铁至萍乡北站，车程约5小时30分钟，出站后转乘巴士前往景区
  • 门票与索道收费：
    • 门票：70元/人（学生票50元/人）。
    • 索道收费：一级索道（中庵）上行65元/人，下行50元/人；二级索道（金顶）上行35元/人，下行25元/人（价格以现场为准）。

