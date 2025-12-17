游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…

日本旅游踏入旅程尾声，不少人都会烦恼如何处理剩余的日圆硬币。早前，有部分旅游KOL拍片分享解决方法，就是在便利店购物时，将剩下的硬币统统放入自助付款机，借此将硬币兑换成纸币，引来网民批评做法不妥。据日本媒体指出，虽然使用自助付款机进行货币兑换并没有违反法例，但仍不建议这样做，亦需留意每次投入硬币的数量。

旅游KOL教便利店散银兑纸币 网民轰做法不妥

近日，有网民于社交平台发文，指有部分旅游KOL拍片教观众在日本使用自助收银机将硬币兑换成纸币，认为机器的实际用途并非用作兑换货币，将其当成找换机实属不妥，「用Coin俾钱系绝对冇问题，问题系出咗佢故意入超过应该付款嘅数量，之后当咗部机系找换机用」；亦有人表示此举甚或会影响香港旅客的声誉，直言「日本便利店真系多谢你唔少」、「影衰哂讲广东话嘅人」。

日媒建议事前咨询店员 吁勿入超过呢个数……

据日本媒体《ファイナンシャルフィールド（Financial Field）》报道，随著自助收银机愈来愈普及，除了旅客，就连不少当地人都会将其当成「货币兑换机」，方便之余又无需支付手续费。惟报道报道指出，虽然使用自助收银机兑换货币未有违反任何法例，但一般建议每次以不投入超过20个硬币为佳。

据日本的《货币单位及硬币发行法》第7条规定，商家可以拒绝接受超过21枚同类硬币，目前条例适用于人工收银方式，而自助付款机暂不受此法律限制。但是，由于一次过投入大量硬币有机会导致机器故障，从而影响其他顾客的购物体验，甚至扰乱商店运作，店方可因此向客人作出妨碍营业或财产损失的指控，故建议最好不要投入超过20个硬币。

此外，如有需要使用自助收银机兑换货币，建议最好事先向店员查询，并遵守正确的使用方法，避免影响店方及其他客人。

资料来源：Threads、ファイナンシャルフィールド