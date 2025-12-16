1日1万円任搭新干线！JR东日本限定 东京出发点搭最抵？附发售日期/适用日子/乘搭条件

JR东日本宣布将于2026年2月12日至3月12日，推出平日期间限定的「JR东日本きゅん♥パス」（JR东日本心动周游券），旅客可以10,000日圆一日内无限次搭乘东日本新干线及特急列车，分为「1日券」及「连续2日券」，每张更可以享有1日2次指定席划位服务，如有计划在明年春天到东日本地区赏樱或长距离游览，记得留意票券的发售日期/适用日子/乘搭条件！

JR东日本限定1日1万円任搭新干线！附发售日期/适用日子/乘搭条件

JR东日本心动周游券分为「1日券」及「连续2日券」，适用范围涵盖JR东日本全线，以及在东北地区行驶的青森铁道、岩手银河铁道、三陆铁道、北越急行线、越后心动铁道，旅客可以在一日内无限乘搭普通、快速列车、特急列车（包括新干线）自由席以至是巴士路线。

另外，周游券会附送指定次数的指定席限额，「1日券」可预约两次，而「连续2日券」则可预约4次，方便旅客在出发前提前预约座位，确保行程不受影响。

以往部分旅客前往日本东北地区，会选用「JR东日本铁路周游券－东北地区」，其价钱为30,000日圆／5天，惟如行程日数短或较少长距离移动，则无法充分利用5日效期，相反「JR东日本心动周游券」则无此限制，更可以安排一日来回的行程，更具弹性。

JR东日本心动周游券 东京出发点搭最抵？

至于点搭先最抵？由东京乘搭新干线到仙台单程已需11,000日圆，而使用「JR东日本心动周游券」来回已足够回本，适合计划由东京前往仙台、弁冈、秋田或青森的旅客。其中，东京至秋田约为41,000日圆，建议旅客可以购买两张1日卷，即可分别覆盖出发与回程的新干线费用，相当划算！

提提大家，「JR东日本心动周游券」使用期间为2026年2月12日至3月12日，只限平日使用，其中「连续2日券」不可横跨周末，如星期五出发、星期六回程。此外，购票时必须选定使用日期，事后不可更改。

JR东日本きゅん♥パス」（JR东日本心动周游券）

来源：JR东日本官方网站

文：LW