升哥打卡｜澳门路氹城金光大道建筑气势磅礡

旅游
更新时间：12:54 2025-12-15 HKT
发布时间：12:54 2025-12-15 HKT

澳门路氹城金光大道的酒店建筑群气势磅礴，处处可见精致的雕像和街灯，展现出无与伦比的幻想与奢华技艺的结晶。晚上的金光大道灯光变幻，成为无数游客拍摄耀眼夜景的胜地。

威尼斯人、巴黎人和伦敦人酒店的外观重现了各自城市的独特风格，充满异国情调。巴黎人的缩小版铁塔依然气势非凡，成为最引人注目的地标。无论是白天在铁塔下漫步，感受法式庭院的悠闲，还是夜晚欣赏铁塔闪耀的璀璨光芒，都使人如同置身于巴黎浪漫之都，而新濠影汇巨型雕像的灯光同样吸引人目光。

金光大道的魅力在于白天和夜晚的惊人变化。白天，建筑群在阳光下反射著耀眼的光芒，显得气势恢宏；而当夜幕降临，霓虹灯和激光更让建筑熠熠生辉，渲染出如梦似幻的氛围。

很少有地方能像路氹城金光大道一样，将世界风情、极致奢华与无限活力浓缩于一处。在这里拍摄街景更是一种的难忘体验。

 

拍摄路氹城金光大道小贴士：

  1. 拍摄时机 - 巴黎铁塔是路氹城金光大道的地标，无论是日出时的影子还是夜晚的灯光，都格外迷人
  2. 观景点 - 乘坐电梯登上铁塔的最高处，可以俯瞰整个路氹城金光大道的建筑全景
  3. 建筑魅力 - 伦敦人及威尼斯人的建筑夜景非常吸引，两者之间有行人通道连接，其中设有两个平台，适合步出拍摄开阔的夜景

 

拍摄器材 : iPhone 17 Pro Max

地点︰澳门路氹城金光大道

撰文 / 摄影 : 雷日升

打卡达人 雷日升 - 香港资深纪实摄影师，80年代后期起任职新闻摄影师，至今超过30年。他曾任职星岛日报首席摄影记者、香港政府新闻处高级新闻事务经理（摄影) ，镜头下拍摄过中、英、美等大国的主席和元首，他获得香港报业公会、香港摄影记者协会多个摄影奖项，以及国际特赦组织人权新闻奖，亦拍过不少社会草根阶层，出版多本个人摄影集。

