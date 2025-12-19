Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

直击澳门国际光影节 走入冬日限定艺术世界 / 飞上天360度高空下午茶

旅游
更新时间：00:01 2025-12-19 HKT
发布时间：00:01 2025-12-19 HKT

这个冬天澳门迎来一场感官旅程，利用光影展现澳门在地历史文化之余，还有满满艺术气息及别出心裁的精致茶聚，来一场动静皆宜的澳门新体验！「2025澳门国际光影节」在夜幕下为澳门小城变身，丰富呈现「澳门历史城区」和「创意城市美食之都」两大魅力元素，结合美食、文化、创意与科技，打造特色光影活动。光影艺术以澳门景色为画布，用科技编织出感官旅程。从「高空」到「传统」、从「光影」再到「艺术」，融合多元体验的冬日限定！

想一边欣赏澳门璀璨景致，一边享用精致下午茶，大可由一场「飞行」开始，身处360度无死角的座舱漂浮于天际，不仅是「吃」的体验，亦是一场视觉盛宴。除此以外，亦可换上葡萄牙传统服装四处打卡！女生穿起刺绣大摆裙，男生套上帅气背心，瞬间如置身于里斯本的老电影之中！

漫步光影绘成的夜｜澳门冬季在街角与未来相遇

2025澳门国际光影节以「光绘・未来」为主题，南湾、北区与新口岸成为舞台，带领大家展开一场光影旅。街巷之间，28组来自澳门、葡萄牙、韩国及澳洲等地的光影与互动装置，在夜幕下陆续亮起。

光影节引入社区参与元素，新口岸广州街至北京街举办「缤纷圣诞新口岸」；关前街区则推出「2025幻彩夜关前」；北区则有「北区冬日市集」等活动串联，营造跨区节庆氛围。新口岸一带将化身为光影市集，飘著咖啡与小食的香气，搭配文创摊位与社区活动，让一场视觉的漫步，延伸成味觉与触觉的整夜漫游。

2025澳门国际光影节「光绘・未来」即日起至2026年1月11日，每晚六时至十时免费开放，无需门票。在澳门的夜晚采集星光与创造发光记忆！

免费光影巴士引流探索三区参观路线

主办单位特别规划两条免费「光影巴士巡游」路线。

「引流线」从中区国际银行出发至新口岸区；「巡回线」穿梭三大展区，方便居民及旅客接连体验各区特色装置和活动。免费巴士将配合光影节新口岸区嘉年华，在活动期间的周五、六、日及特定节庆日子，由下午5时至晚上10时运作。

2025澳门国际光影节

  • 开放日期：即日起 至 2026年1月11日
  • 时间：晚上6时 至 10时（星期一至日）（免费开放）
  • 查询：

留住光影 大三巴光影小夜灯工作坊

谁说大三巴只能拍照？就将光影带回家！藏在牌坊附近的小空间就是「光影小夜灯工作坊」，可以提早报名于工作坊制作专属的记念品。实行利用双手将大三巴的线条、图案及闪粉，制作成独一无二的光影小夜灯，成为家中的私人澳门光影展。

光影小夜灯工作坊

  • 店名： 澳门回忆手作
  • 价钱： 259澳门元
  • 地址：澳门新胜街40号(大三巴后方步行5分钟)
  • 营业时间： 早上11时 至 晚上7时

50米高空享用餐点「Dinner In The Sky 空中跃荟」

源自比利时的「Dinner In The Sky」，迄今已在全球80多个国家成功举办。独创悬浮式观景枱设计，将宾客升至离地50米约17楼高的天际享用餐点， 360°俯视澳门及路氹城的金光大道绝美景色，尽享味觉及视觉冲击！记者Yasmin试后表示，其实升空感觉并不可怕，在缓缓上升观景枱后，唯一令人惊心的就是看到双脚离地于半空！整体来说是难忘又不一样的旅程！

Dinner In The Sky 空中跃荟

  • 地点：新濠天地一楼，西北门入口 (岚吧外) 
  • 营业时间：上午10时15分 至 晚上10时（星期三至星期一） 
  • 价格:
    • 午餐：澳门币1,288+ 
    • 下午茶：澳门币888+ 
    • 晚餐：澳门币1,888+  （每时段用餐时间：60分钟）

换上一身葡萄牙传统服装！感受澳门特色

近年很流行在旅行时试穿当地特色服装打卡，在澳门也一样，换上一身精致的葡萄牙传统服装四处打卡！挑一套超上镜的传统葡式服装，女生穿起刺绣大摆裙；男生套上帅气背心。换装后穿梭各葡式街道，瞬间感觉自己置身于里斯本的老电影里！推荐到澳门氹仔龙环葡韵拍照留影，照片色彩缤纷又富文化特色。

葡国著衣

  • 价钱：租借衣服一日体验价480澳门元
  • 不设Walk-in，需提前预约
  • 联络方式：InstagramFacebook

艺术与运动相互映照的艺术展览《动竞艺境》

艺术品Body Myth （身体神话）
艺术品Body Myth （身体神话）
艺术品Dream Court （梦幻球场）
艺术品Dream Court （梦幻球场）
艺术品Ping-Pong Garden （乒乓花园）
艺术品Ping-Pong Garden （乒乓花园）

在澳门新濠天地除了可体验上文提到的Dinner In The Sky外，现在亦正举行一个既可互动又能感受艺术与运动的装置艺术展览，体验不同的艺术文化。

法国当代艺术家洛朗 • 佩博斯（Laurent Perbos）的创作灵感源自古典艺术与运动元素，将熟悉的竞技场景重构为流动而充满活力的艺术场域，让观众于观看、行走及互动之间，体验艺术与运动交织所激发的惊喜与愉悦。

当中Dream Court （梦幻球场）作品颜色视觉冲击力与空间感紧密交织。以体育这种能够跨越文化界限，让观众在其中与作品交流，引起共鸣；作品Body Myth （身体神话 ）巧妙运用视觉错觉的原理，重塑运球中的维纳斯。佩博斯打造新的美学形象很值得前往观看。

《动竞艺境》

  • 地址：新濠天地 1 楼 （岚吧外）
  • 日期：即日起至 2026 年 1 月 4 日
  • 开放时间：早上10时 至 晚上9时
  • 每日导赏时段：下午3时至晚上7时 （最后导赏时间为 18:30）
  • 票价：注册会员免费观展
  • 网址：www.cityofdreamsmacau.com/tc/events/laurent-perbos-artletics
     

文：Yasmin 
图：Jimmy 
 

延伸阅读：台东池上景点6大推介！「稻米之乡」小众慢活文青游 必去伯朗大道睇金黄稻穗/金城武树/稻米美食

 

 

 

 

最Hit
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
9小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
11小时前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海悼英雄 女友泣挽：不思量，自难忘
01:43
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海致敬英雄 李家超等多名官员到场悼念
突发
5小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
6小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
影视圈
13小时前
前TVB金牌司仪大女豪宅曝光 巨厅搞Baby Shower空间感十足 楼底极高落地大玻璃景观开扬
前TVB金牌司仪大女豪宅曝光 巨厅搞Baby Shower空间感十足 楼底极高落地大玻璃景观开扬
影视圈
11小时前
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环抢劫案．内情曝光│4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至上环港铁站外就擒
突发
7小时前
港夫妇游日租跑车违规落场玩飘移 坏车图隐瞒被行车纪录踢爆 业界：极危险兼不获保险理赔
01:52
港夫妇游日租跑车违规落场玩飘移 坏车图隐瞒被行车纪录踢爆 业界：极危险兼不获保险理赔
社会
4小时前
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
影视圈
5小时前