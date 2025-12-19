直击澳门国际光影节 走入冬日限定艺术世界 / 飞上天360度高空下午茶

这个冬天澳门迎来一场感官旅程，利用光影展现澳门在地历史文化之余，还有满满艺术气息及别出心裁的精致茶聚，来一场动静皆宜的澳门新体验！「2025澳门国际光影节」在夜幕下为澳门小城变身，丰富呈现「澳门历史城区」和「创意城市美食之都」两大魅力元素，结合美食、文化、创意与科技，打造特色光影活动。光影艺术以澳门景色为画布，用科技编织出感官旅程。从「高空」到「传统」、从「光影」再到「艺术」，融合多元体验的冬日限定！

想一边欣赏澳门璀璨景致，一边享用精致下午茶，大可由一场「飞行」开始，身处360度无死角的座舱漂浮于天际，不仅是「吃」的体验，亦是一场视觉盛宴。除此以外，亦可换上葡萄牙传统服装四处打卡！女生穿起刺绣大摆裙，男生套上帅气背心，瞬间如置身于里斯本的老电影之中！

漫步光影绘成的夜｜澳门冬季在街角与未来相遇

2025澳门国际光影节以「光绘・未来」为主题，南湾、北区与新口岸成为舞台，带领大家展开一场光影旅。街巷之间，28组来自澳门、葡萄牙、韩国及澳洲等地的光影与互动装置，在夜幕下陆续亮起。

光影节引入社区参与元素，新口岸广州街至北京街举办「缤纷圣诞新口岸」；关前街区则推出「2025幻彩夜关前」；北区则有「北区冬日市集」等活动串联，营造跨区节庆氛围。新口岸一带将化身为光影市集，飘著咖啡与小食的香气，搭配文创摊位与社区活动，让一场视觉的漫步，延伸成味觉与触觉的整夜漫游。

2025澳门国际光影节「光绘・未来」即日起至2026年1月11日，每晚六时至十时免费开放，无需门票。在澳门的夜晚采集星光与创造发光记忆！

免费光影巴士引流探索三区参观路线

主办单位特别规划两条免费「光影巴士巡游」路线。

「引流线」从中区国际银行出发至新口岸区；「巡回线」穿梭三大展区，方便居民及旅客接连体验各区特色装置和活动。免费巴士将配合光影节新口岸区嘉年华，在活动期间的周五、六、日及特定节庆日子，由下午5时至晚上10时运作。

2025澳门国际光影节

开放日期：即日起 至 2026年1月11日

时间：晚上6时 至 10时（星期一至日）（免费开放）

查询： 光影节网站：https://lum.macaotourism.gov.mo 关注旅游局官方微信（MGTOweixin）



留住光影 大三巴光影小夜灯工作坊

谁说大三巴只能拍照？就将光影带回家！藏在牌坊附近的小空间就是「光影小夜灯工作坊」，可以提早报名于工作坊制作专属的记念品。实行利用双手将大三巴的线条、图案及闪粉，制作成独一无二的光影小夜灯，成为家中的私人澳门光影展。

光影小夜灯工作坊

店名： 澳门回忆手作

价钱： 259澳门元

地址：澳门新胜街40号(大三巴后方步行5分钟)

营业时间： 早上11时 至 晚上7时

50米高空享用餐点「Dinner In The Sky 空中跃荟」

源自比利时的「Dinner In The Sky」，迄今已在全球80多个国家成功举办。独创悬浮式观景枱设计，将宾客升至离地50米约17楼高的天际享用餐点， 360°俯视澳门及路氹城的金光大道绝美景色，尽享味觉及视觉冲击！记者Yasmin试后表示，其实升空感觉并不可怕，在缓缓上升观景枱后，唯一令人惊心的就是看到双脚离地于半空！整体来说是难忘又不一样的旅程！

Dinner In The Sky 空中跃荟

地点：新濠天地一楼，西北门入口 (岚吧外)

营业时间：上午10时15分 至 晚上10时（星期三至星期一）

价格: 午餐：澳门币1,288+ 下午茶：澳门币888+ 晚餐：澳门币1,888+ （每时段用餐时间：60分钟）



换上一身葡萄牙传统服装！感受澳门特色

近年很流行在旅行时试穿当地特色服装打卡，在澳门也一样，换上一身精致的葡萄牙传统服装四处打卡！挑一套超上镜的传统葡式服装，女生穿起刺绣大摆裙；男生套上帅气背心。换装后穿梭各葡式街道，瞬间感觉自己置身于里斯本的老电影里！推荐到澳门氹仔龙环葡韵拍照留影，照片色彩缤纷又富文化特色。

葡国著衣

艺术与运动相互映照的艺术展览《动竞艺境》

艺术品Body Myth （身体神话）

艺术品Dream Court （梦幻球场）

艺术品Ping-Pong Garden （乒乓花园）

在澳门新濠天地除了可体验上文提到的Dinner In The Sky外，现在亦正举行一个既可互动又能感受艺术与运动的装置艺术展览，体验不同的艺术文化。

法国当代艺术家洛朗 • 佩博斯（Laurent Perbos）的创作灵感源自古典艺术与运动元素，将熟悉的竞技场景重构为流动而充满活力的艺术场域，让观众于观看、行走及互动之间，体验艺术与运动交织所激发的惊喜与愉悦。

当中Dream Court （梦幻球场）作品颜色视觉冲击力与空间感紧密交织。以体育这种能够跨越文化界限，让观众在其中与作品交流，引起共鸣；作品Body Myth （身体神话 ）巧妙运用视觉错觉的原理，重塑运球中的维纳斯。佩博斯打造新的美学形象很值得前往观看。

《动竞艺境》

地址：新濠天地 1 楼 （岚吧外）

日期：即日起至 2026 年 1 月 4 日

开放时间：早上10时 至 晚上9时

每日导赏时段：下午3时至晚上7时 （最后导赏时间为 18:30）

票价：注册会员免费观展

网址：www.cityofdreamsmacau.com/tc/events/laurent-perbos-artletics



文：Yasmin

图：Jimmy

