澳门船飞低至$12！金光飞航限时优惠 来往氹仔客运码头
更新时间：13:17 2025-12-11 HKT
发布时间：13:17 2025-12-11 HKT
澳门船飞优惠｜准备好快闪澳门未？港人热门交通选择、来往香港上环与澳门氹仔的金光飞航（Cotai Water Jet）推出震撼优惠，为澳门之旅悭到尽！趁双12佳节，金光飞航与Klook合作，香港往澳门的单程船票劈价至$12，比原价$175足足平了超过$160，绝对是不可错过的快闪良机。立即记低开售日期，准备准时开抢！
【香港往／返澳门金光飞航船票】
香港往返澳门船票优惠 金光飞航单程低至$12
想在香港与澳门之间轻松穿梭，金光飞航绝对是最佳交通选择之一。 船队采用来自澳洲的高速双体船，船舱设计现代化，航行稳定安全，即使海面略有风浪，也能如履平地，大大减低晕船的机会。 由香港上环港澳码头出发，只需约55分钟即可直达澳门氹仔客运码头，方便快捷。
船上设有可调整的豪华真皮座椅，让乘客全程享受宽敞舒适的乘搭空间。船上备有免费无线上网服务，更提供各款食品、饮品及免税商品供乘客选购，让你在抵达目的地前，就能先享受悠闲的海上时光。
今次优惠最吸引之处，莫过于其惊人的折扣。原价HK$175的标准舱单程船票，现只需HK$12即可入手，折扣超过一折，堪称近年最抵！优惠将于2025年12月12日中午12时正开售，数量有限，先到先得。
优惠内容：香港往／返澳门金光飞航单程船票
优惠价：HK$12 (原价HK$175)
开售日期：2025年12月12日 中午12时起
航线：香港港澳码头（上环）<=> 澳门氹仔客运码头
行李限额：每位乘客可免费携带一件不超过20公斤及指定尺寸的行李。
注意事项：
建议提早最少60分钟到达码头，办理出境手续。
船票只适用于指定日期及航班，逾期无效。
1岁或以上小童必须购票。
所有船票不得涂改、转让或退款。
如有任何争议，金光飞航保留最终决定权。
同场加映：喷射飞航船飞优惠！二人同行去澳门低至$34 上环港澳/氹仔客运码头 1月20日前适用
