深圳12大星级酒店人气自助餐！低至$283/位起 任食法国生蚝/鲍鱼/龙虾 即捞即蒸海鲜

近年港人热衷北上消费，发掘深圳各种食买玩好去处。而在芸芸众多美食选择中，自助餐向来是港人的心头好，皆因能以实惠价钱，一次过品尝多国佳肴，务求能「食回本」！想知道深圳有哪些CP值高的自助餐选择？这次就为大家精选了12间深圳酒店人气自助餐，当中有被誉为自助餐「天花板」的，亦有可任食新鲜鲍鱼、即开生蚝、原只蒙古烤全羊、即场蒸烤生猛海鲜等，即睇内文详情。

12大深圳星级酒店自助餐推介！任叹生蚝/龙虾/鲍鱼低至每位$283

1. 深圳鹏瑞莱佛士酒店 奢华自助餐天花板

位于深圳湾一号深圳鹏瑞莱佛士酒店星空坊Sky Cafe的自助餐，被誉为是「全深圳最贵的自助餐餐厅」，皆因星期五至日的晚市自助餐叫价¥958起，依然时常爆满。酒店buffet以高质食材及贴心服务驰名，整个自助餐体验会分成多个部分，首先行政总厨会以送餐车型式亲自将精选招牌菜送到宾客面前，然后会有位上的主菜，如海鲜拼盘、慢烤澳洲M6和牛牛腩排、香煎法式鹅肝及香料油焗大明虾等。

再来是自助美食，推介菜式包括有西伯利亚鱼子酱、火焰牛肋排、帝皇蟹脚、每日即开的法国生蚝，以及48个月伊比利橡果饲养的100%黑标5J黑毛猪火腿等，而且每个种类美食更有多款选择。至于热荤区其他美食亦够诚意，如铁板黑松露乳鸽、羊排、猪手、炭火烧蚝、羊肉串及海鲜串，每晚还有不同款式原盅炖汤选择，并有甜点Häagen-Dazs雪糕作结，由前菜到甜品都为食客带来满满惊喜。

深圳鹏瑞莱佛士酒店 星空坊

地址：深圳南山区中心路3008号深圳湾1号T7办公大楼34楼

电话：+86 755 8666 8666

营业时间：晚市自助餐6pm-10pm

收费：星期一至四¥758/位（约$832港元）、星期五至日¥958/位（约$1,052港元）

网址：＞＞按此＜＜

2. 深圳南山香格里拉 任食鲍鱼+位上佛跳墙

2024年初开业的深圳南山香格里拉酒店，选址环境开扬的深圳湾南山超级总部基地。酒店地理位置优越，无论是由深圳湾口岸或福田口岸出发，都有地铁直达，交通便捷。酒店内有3间各具特色的餐厅，其中「集66」是主打全日早、午、晚自助餐服务，当中以晚餐特别受欢迎。

晚市自助餐不单涵盖海鲜冷盘、寿司刺身、中式烧味、热荤及甜品等传统选项外，还创新引入潮汕凉拌专区，供应凉拌海带、水煮毛豆及卤水秋葵等坊间buffet少见的小食。现场更有广东生滚粥面、鲍汁捞饭等，无限供应鲍鱼，性价比极高。此外，每位客人更可享用位上的金汤佛跳墙、龙虾及时令水果等。食客亦可边享用美食，边透过落地玻璃窗高空赏美景，尽享一场视觉与味觉的双重盛宴。

深圳南山香格里拉酒店 集66

3. 深圳福田香格里拉酒店 巨型鱼缸即捞即蒸

对于喜欢熟食而非生冷海鲜的食客来说，深圳福田香格里拉酒店的自助餐堪称是「热荤最强」之选。餐厅环境宽敞舒适，特设巨型鱼缸供食客即点即捞新鲜海鲜，如鲍鱼、扇贝、蟹、生蚝、濑尿虾、大蚬等，并交由厨师即场蒸煮，确保每一口都是极致鲜味。场内亦有座标志性的巨型红色海鲜船，载满蟹脚、冻蟹、冻虾、青口等丰富冷盘海产。更吸引的是，假日时每位食客可享一只的即点即制龙虾，可选蒜蓉蒸或芝士焗，搭配蒸生蚝、时令大闸蟹及日式刺身寿司，海鲜控亦能尽兴。

热荤区中以中菜款式最丰富，设有蒙古及BBQ专区，供应肚包肉、羊蝎子、牛肋排、炖老鹅、低温慢煮澳洲牛排、法式羊排及马来烤鸡翅等即点即烤的美食。另外还有广式烧腊、北京片皮鸭、炭烤牛肉、羊架及手抛饼等亦一应俱全，而冬季期间更有限定暖心小火锅。12月24日至28日期间餐厅还有圣诞主题buffet，特别供应帝王蟹、火鸡、烤全羊、鱼子酱、蚝皇溏心鲍等，以及位上的龙虾及鲍汁辽参等美食。

深圳福田香格里拉酒店 鲜Cafe

地址：深圳福田区益田路4088号 福田香格里拉酒店1楼

电话：+866 755 2151 3838

营业时间：晚市6pm-9:30pm

收费：星期一至四¥398/位（约$437港元）、星期五至日¥547/位（约$1,052港元）；12月24至28日圣诞自助晚餐¥488/位起（约$536港元）

网址：＞＞按此＜＜

4. 深圳星河丽思卡尔顿酒店 平安夜圣诞任食生蚝

位于深圳福田区星河丽思卡尔顿酒店的Flavorz全日制餐厅，以其宽敞舒适的环境及多个特色美食区为亮点，冷盘及刺身方面有无限量供应的雪蟹脚、罗氏虾、扇贝、青口等，并有四川香辣捞汁青口及苏式醉虾等捞汁海鲜。热荤则有现蒸生蚝、即煎鹅肝配带子、芝士焗元贝、菠菜烟肉焗生蚝、烧烤美式排骨等。

平安夜圣诞节期间，餐厅更特设主题buffet，推介美食有烤火鸡、圣诞火腿、阿拉斯加蟹脚、法国生蚝、烤金猪、西班牙火腿配蜜瓜、鲍鱼炖汤、烤整羊、法式鹅肝肉批及芝士焗龙虾。甜品方面亦吸引，有巨无霸圣诞树桩蛋糕及火焰雪糕蛋糕等，并可任饮酒品，以及品尝圣诞热红酒或一标香槟。

深圳星河丽思卡尔顿酒店 Flavorz全日制餐厅

地址：深圳福田区福华三路116 号星河丽思卡尔顿酒店2楼

电话：+86 755 2222 8619

营业时间：晚市6pm-10pm

价钱：星期一至二$317/位起、星期五至日$603起；12月24及25日$735起（经Klook预订）

订购网址：＞＞按此＜＜

5. 深圳美憬阁酒店 抵食即场蒸烤海鲜肉食

深圳美憬阁酒店（MGallery Shenzhen）是2025年全新开幕的酒店，凭借其现代感设施及邻近深圳北站的便利位置，火速成为港人北上住宿热点。酒店的缤膳西餐厅供应特色自助餐，其中最吸引是豪华海鲜阵容，食客可无限量享用10款现捞蒸汽海鲜，并有现切刺身拼盘及即开生蚝，其余热荤包括现煮走地鸡汤、低温慢炖安格斯牛肉及各式即烤风味烤肉等。逢星期五至日更有陈年花雕醉蟹及现场即制法式拿破仑蛋糕供应，以及近期推出的东南亚主题，菜式惹味开胃，是家庭或亲友聚餐的理想之地。

深圳美憬阁酒店 缤膳西餐厅

地址：深圳市龙华区浪韵路8号6楼

电话：+86 755 2377 6591

营业时间：晚市6pm-9pm

价钱：星期三至四$211/位起、星期五至日$290/位起（经Klook预订）

订购网址：＞＞按此＜＜

6. 金茂深圳JW万豪酒店 周末限定生蚝

位于深圳福田区的金茂深圳JW万豪酒店，其Café Chinois是主打汇聚全球佳肴的自助餐，从新鲜海产到顶级肉品都齐全。其中招牌必食有45日干式熟成牛扒，肉质鲜嫩、风味浓郁。海鲜区更是一大卖点，有现捞鲜烹的时令活海鲜，如蛏子、大沙白、三点蟹等，周末更有限定即开新西兰及法国生蚝，以及珍贵鹅肝，让用餐体验更添奢华。

平安夜及圣诞节期间，除了以上长驻美食外，餐厅还特别供应多款圣诞美食，例如蓝鳍金枪鱼开鱼show、现烤鲜活小青龙派送、即开法国黄宝石生蚝及新西兰莫娜生蚝，以及有圣诞梦龙蛋糕、金汤佛跳墙、帝王蟹脚、鲍鱼等丰富海鲜，令人期待。

金茂深圳JW万豪酒店 Café Chinois

地址：深圳市福田区深南大道6005号2楼

电话：+86 0755 2269 8230

营业时间：晚市6pm-9pm

价钱：$383/位起；12月24及25日平安夜/圣诞节自助晚餐$437/位起（经KKday预订）

订购网址：＞＞按此＜＜

7. 深圳温德姆至尊酒店 圣诞有蒙古烤全羊

座落于深圳福田CBD中心区的深圳温德姆至尊酒店，从福田口岸过关后乘地铁即可直达，附近还有多个热门购物中心，如卓悦INTOWN购物中心及星河COCO Park，让住客尽享购物与娱乐的便利。酒店的趣味海鲜自助餐厅供应环球风味料理，有无限量海鲜、刺身、寿司、即制铁板烧、中西式热荤等，并可品尝即开乳山生蚝、炖汤、即制潮州海鲜生滚粥，以及设有鲜活海鲜池。

圣诞期间，自助餐会有特色主题及菜式，例如蒙古烤全羊、烤火腿及火鸡、澳洲牛仔腿、法式烤羊扒、意大利烤羊腿、三点蟹及刺身生蚝等。甜品方面则有圣诞老人蛋糕、圣诞树根蛋糕、樱桃酥皮卷、拿破仑蛋糕及苹果卷等，并可任饮红白提子酒、起泡酒、圣诞鸡尾酒，而每位食客更会有位上的意大利芝士焗龙虾及法式红酒烩鹅肝。

深圳温德姆至尊酒店 趣味海鲜自助餐厅

8. 深圳文华东方酒店 圣诞任食生蚝/龙虾

深圳文华东方酒店位于福田区深业上城大楼高层，而于78楼的「Bazaar叁餐」餐厅则主打丰富自助餐美食，即点即做，加上180°环绕式落地玻璃，让食客能边用餐边居高临下观赏城市美景。于圣诞节及跨年夜期间，餐厅会有特色主题，推介菜式包括即开法国生蚝、盐焗大闸蟹、大连海胆，以及波士顿龙虾、九节虾等冰镇海鲜、潮汕腌制海鲜、香烤乳猪、香煎孜然羊排、辣子乳鸽等，并有多款蛋糕、时令水果等甜品，大人细路都喜欢。

深圳文华东方酒店 Bazaar叁餐

9. 深圳美高梅酒店 任食澳洲M5和牛

位于小梅沙的深圳美高梅酒店于2024年开业，是东部滨海地区的高端度假胜地。酒店内的「欢宴」餐厅于星期五至日及假日都会供应自助餐，平日推介美食有位上的芝士焗雪蟹脚、威灵顿三文鱼、蒜蓉粉丝小龙虾，以及任食低温慢烤澳洲M5和牛、烤羊排、炙烧海鲜等，亦可任饮生啤及红白酒。而圣诞节则会加推海鲜龙虾汤、枫糖香烤火腿、炙烧斧头扒、烤火鸡及甜品姜饼屋等。期间现场更有深海黄鳍金枪鱼开鱼秀，让食客品尝新鲜刺身。

深圳美高梅酒店 欢宴餐厅

地址︰深圳盐田区盐梅路33号G楼

电话︰+86 755 3638 6300

营业时间：晚市5:30pm-9pm

价钱：¥598/位起（约$657港元）；12月24及25日圣诞主题自助晚餐¥698/位起（约$767港元）

订购网址：＞＞按此＜＜

10. 深圳大中华希尔顿酒店 亲子自助餐之选

位于深圳地铁10号线岗厦北站附近的深圳大中华希尔顿酒店，是港人亲子游住宿的热门地之一。这里的「念」全日制自助餐厅，更获深圳人及游客高度评价，以时令顶级海鲜为主题，推介有即煎鹅肝、小龙虾、捞汁海鲜、即煎新西兰牛扒等，甜品则有蜂巢小鱼糕、榴梿蛋糕等，而每位食客更额外加送鲍汁扣海参，并可任饮精酿啤酒。

深圳大中华希尔顿酒店 「念」全日制自助餐厅

11. 深圳博林天瑞喜来登酒店 周末任食生蚝/鲍鱼捞饭

酒店位于深圳南山区，毗邻深圳大学城，搭乘地铁5号线于大学城站下车步行数分钟便到达，交通非常便利。酒店内的「西丽尚膳餐厅」走时尚风格，供应丰富的多国美食，最近是蟹宴主题，每位食客会有半只焗波士顿龙虾及一只大闸蟹，其余美食包括澳洲和牛火锅、鲍鱼捞饭、羊腩煲、海参羹、老火炖汤、即制铁板烧、法式香煎鹅肝等。周末还加设黄宝石生蚝、新西兰莫娜生蚝、鱼子酱、鲜活海鲜池等，而圣诞节则有现切烤火鸡、阿拉斯加蟹及法式甜品档等，并有位上的焗波士顿龙虾一只，海鲜控不容错过。

深圳博林天瑞喜来登酒店 西丽尚膳餐厅

地址︰深圳福田区福田大道1003号大中华国际金融中心B栋2楼

电话︰+86 755 2266 9999

营业时间︰晚市6pm-9:30pm

价钱：星期三、四及日$394/位起；星期五及六$485/位起；12月24及25日$530/位起（经Klook预订）

订购网址：＞＞按此＜＜

12. 深圳龙华希尔顿逸林酒店 海鲜火锅任食4小时

深圳龙华希尔顿逸林酒店位于龙华区核心地段，主打奢华浪漫格调，有拥有180°大落地窗可尽情欣赏深圳繁华景色。其自助餐餐厅「开」全日供应buffet，设有多个互动式开放式厨房，精选菜式包括有4款汤底搭配龙趸、M3牛肉、脆肉鲩等的海鲜火锅、蒸汽及现炒海鲜、牛羊鸡扒及多款中西式热荤，每位客人更附送芝士焗龙虾半只。而圣诞期间会加推生蚝、火焰烤谷饲大牛腿、鱼子酱、烤火鸡，以及任食波士顿龙虾、帝王蟹脚、刺身、蓝鳍吞拿鱼刺身，并可参加现场大抽奖，性价比极高。

深圳龙华希尔顿逸林酒店 「开」餐厅